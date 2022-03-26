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ОП нагородить компанії, які швидко пішли з РФ, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

президент,офис,президента,оп

Офіс Президента України відзначить корпорації, які підтримали Україну та пішли з російського ринку, спеціальною нагородою.

Про це заявив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже чимало компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений, що ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір", - сказав він.

За словами Єрмака, "ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі президента відзначатимемо спеціальною нагородою "Відзнака Миру".

"З величезною подякою від українського народу у цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей усього світу", - сказав Єрмак, додавши: "Адже байдужість і мовчання – це співучасть".

Читайте: "Чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - Єрмак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
майже місяць цього виползка не було чути...
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26.03.2022 01:34
+14
От же ж цука, вже переляк пройшов то воно з під шконки й вилізло.
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26.03.2022 01:43
+11
Начальник всьогоОП. Може і самого Зе нагородити.
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26.03.2022 02:05
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майже місяць цього виползка не було чути...
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26.03.2022 01:34 Відповісти
интересно, по чём он награды продавать будет? инвестнянями наградит?
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26.03.2022 01:37 Відповісти
ОПа вже й говорящу голову - Сєрлєща дістала з тимчасової консервації. Вже по зомбоящику "правду" говорить.
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26.03.2022 06:12 Відповісти
А-а-ааа! Єрмак живий!

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26.03.2022 01:37 Відповісти
От же ж цука, вже переляк пройшов то воно з під шконки й вилізло.
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26.03.2022 01:43 Відповісти
Відсиділось і знову вилізло гадити.
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26.03.2022 06:08 Відповісти
Ніт. Не можу втриматися. Бдть, він ***** який...
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26.03.2022 01:51 Відповісти
а ви і не втримуйте себе, бо це діло гніле.....
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26.03.2022 04:48 Відповісти
Ти українців забезпеч , багато придприємств закрилося,навіть там де немає військових дій, ціни нормалізуй на продукти,в країні кожний третій не може сплатити комуналку, економіку України підтимуй, бо зараз ми самі на допомогу живемо від інших країн.А це ,знайшовся добрий за чужий рахунок!!

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26.03.2022 01:59 Відповісти
Ага. Озвалась Головна Конзерва Конзерваторії ОП.
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26.03.2022 02:04 Відповісти
Начальник всьогоОП. Може і самого Зе нагородити.
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26.03.2022 02:05 Відповісти
А може і догану впаяти... Глум без кінця і края
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26.03.2022 02:11 Відповісти
Єрмак здохни паскуда. Краще сам.
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26.03.2022 05:44 Відповісти
Офіс Президента України відзначить корпорації, які підтримали Україну та пішли з російського ринку, спеціальною... інвестиційною няньою від Каломийського.
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26.03.2022 06:07 Відповісти
Хай Елдак залезает под ту лавку, из-под которой вылез и не бесит народ. Вылезло оно. ***** отъел за время войны, хоть цюцькив бый
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26.03.2022 06:23 Відповісти
Гнида....
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26.03.2022 06:49 Відповісти
та заткніть хтось його
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26.03.2022 08:34 Відповісти
Яки критерії відбору, як завжди особиста лояльність єрмака?
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26.03.2022 09:53 Відповісти
Чому Єрмак ще на свободі?
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26.03.2022 10:10 Відповісти
 
 