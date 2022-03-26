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На Донецькому напрямку російські окупанти перегруповують сили для подальшого наступу, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецька

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які як ворог готується наступати на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.

"На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
То залишить там пару цистерн з метіловим спиртом, запах майже як у звичайного а ці щури за тиждень потруються самі
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26.03.2022 02:07
+5
Якби не знали то в Києві вже би сидів Янукович.
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26.03.2022 02:08
+5
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26.03.2022 02:15
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Вже два тижні таки новини. Перегруповує, перегруповує і ... Усьо ...
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26.03.2022 02:03 Відповісти
Якщо вже тиждень зрозуміло що саме тут зосерджені основні сили а не на Київ, чи не можна перекинути сюда допомогу? Мають же бути резерви, інтернаціональний легіон? Дуже хочеться вірити що в генштабі знають що робити.
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26.03.2022 02:06 Відповісти
Якби не знали то в Києві вже би сидів Янукович.
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26.03.2022 02:08 Відповісти
А вы друзья, как не садитесь, все во солдаты не годитесь.
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26.03.2022 02:06 Відповісти
То залишить там пару цистерн з метіловим спиртом, запах майже як у звичайного а ці щури за тиждень потруються самі
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26.03.2022 02:07 Відповісти
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26.03.2022 02:15 Відповісти
Карабль "Саратов"?
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26.03.2022 02:26 Відповісти
Пора кацапам переделать известную песню:

Мужчин так много неживых
под палубой "Саратова"...
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26.03.2022 13:38 Відповісти
а з ними перемовлятися треба більше і дати їм ще трохи часу,
вони тоді на всі напрямки своє залізо і ваньков пiдтягнуть.
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26.03.2022 02:16 Відповісти
к чему бы это ермак вдруг заговорил о необходимости передачи украинской стороне развединформации в реальном режиме времени? а разве на сегодня она не передается? судя по точечным результативным ударам ВСУ - обмен информацией должен существовать... такое впечатление, что сказав по телевизору о необходимости передачи украинской стороне развединформации в реальном режиме времени, он кому-то послал какой-то сигнал... кому? зачем? в связи с чем? или ему полностью обрезали связь с внешним миром и ему ничего другого не остается, как использовать экстренный канал связи? а вчера СлаБоУмные отпраздновали годовщину... как говорили на кацапии - никогда родина не бывает такой незащищенной, как в день защитника отечества... ау, быканов... это не ссынарии писать, а работу делать... в конце концов допросите дохтура околовсяческих наук смешко, который заявляет о том, что знает вражескую агентуру в верхних эшелонах власти Украины, но сказать не может... он, видите ли, типа расписку давал не разглашать... время-то военное... дохтуришко надоть подприжать... пусть раскалывается...
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26.03.2022 05:15 Відповісти
Просто рашисти поставили перед єрмаком завдання здавати все, що має генштаб України
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26.03.2022 06:39 Відповісти
 
 