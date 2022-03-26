На Донецькому напрямку російські окупанти перегруповують сили для подальшого наступу, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які як ворог готується наступати на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.

"На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначається у повідомленні.

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