За місяць війни загинуло 54 співробітники "Укрзалізниці", - Камишін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України загинули 54 залізничники.

Про це повідомив очільник "УЗ" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників. Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості.



І ще троє знаходяться в полоні. І це найважча для мене сторона війни", - йдеться в повідомленні.

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