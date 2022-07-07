Євросоюз не виключає встановлення максимально можливої ціни на газ
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Серед ініціатив по модернізації енергетичного ринку ЄС обговорюється і можливе запровадження "стелі" для цін на газ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на твіттер пише прем’єр-міністр Бельгіі Александер Де Кроо.
"Цінова стеля як велика палиця. Європейський Союз знову встановлює нові стандарти",- пише він.
Згодом Де Кроо пояснив, що мається на увазі. "Ми можемо обговорювати обмеження обсягів (газу), що закуповуються, а можемо також говорити про обмеження цін,- заявив він.
На думку бельгійського прем’єра, така зміна може стати відповіддю РФ на її вимогу перейти на оплату газу російськими рублями. "Якщо ми змінюємо один параметр контракту про порядок оплати, чому не змінити інший, що стосується цін?" - додав він.
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Тоесть платить в фублях, уже вроде как и не против? Гнида
по тому,який встановила рашка, чи по тому, який встановить ЄС
рублів у вільному обігу ринку валют вже немає !!!
ринкова ціна рублів невідома - 100 чи 300 за долар ?
в рублях ?
будь ласка - по курсу 300 !
і газ стане втричі дешевшим
а можна і по 600
***** по контрактам продает европейским трейдерам по 460 евро, а трейдеры на бирже по 1000.