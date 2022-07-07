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газ (2588) ціни (677)

Євросоюз не виключає встановлення максимально можливої ціни на газ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ес,газ

Серед ініціатив по модернізації енергетичного ринку ЄС обговорюється і можливе запровадження "стелі" для цін на газ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на твіттер пише прем’єр-міністр Бельгіі Александер Де Кроо.

"Цінова стеля як велика палиця. Європейський Союз знову встановлює нові стандарти",- пише він.

Згодом Де Кроо пояснив, що мається на увазі. "Ми можемо обговорювати обмеження обсягів (газу), що закуповуються, а можемо також говорити про обмеження цін,- заявив він.

На думку бельгійського прем’єра, така зміна може стати відповіддю РФ на її вимогу перейти на оплату газу російськими рублями. "Якщо ми змінюємо один параметр контракту про порядок оплати, чому не змінити інший, що стосується цін?" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз прийняв рішення купувати газ на платформі спільних закупівель, аби Москва не могла маніпулювати окремими країнами

Автор: Роман Свиридович
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цеж трабуло статися війні в Європі щоб нити за газ, на черзі і ціни на харчі правда у ВСЬОМУ світі.
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26.03.2022 02:18 Відповісти
"Якщо ми змінюємо один параметр контракту про порядок оплати, чому не змінити інший, що стосується цін? Джерело: https://censor.net/ua/n3328722

Тоесть платить в фублях, уже вроде как и не против? Гнида
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26.03.2022 02:28 Відповісти
може я помиляюсь, але по якому курсу має платити ЄС за газ в рублях ?

по тому,який встановила рашка, чи по тому, який встановить ЄС
рублів у вільному обігу ринку валют вже немає !!!
ринкова ціна рублів невідома - 100 чи 300 за долар ?

в рублях ?
будь ласка - по курсу 300 !
і газ стане втричі дешевшим

а можна і по 600
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26.03.2022 03:59 Відповісти
Підказую за курс ***** - йдемо на алієкспрес, дивимося ціну в долярах, потім в *****х. Далі тільки поділити. Користуйтесь, не дякуйте
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26.03.2022 05:36 Відповісти
Ограничить цену - хороший вариант. Только кому?
***** по контрактам продает европейским трейдерам по 460 евро, а трейдеры на бирже по 1000.
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26.03.2022 07:04 Відповісти
Це було б дуже доречно на період війни, і мало б задовільнити більшість споживачів. А проти трейдерів, які наживаються на спекуляції, вже давно треба розпочати антимонопольне розслідування.
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26.03.2022 10:01 Відповісти
 
 