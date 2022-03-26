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США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джавелін,нлав

США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш, якого цитує Defense News

Зазначається, що прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Ці "точні питання", сказав Буш, розглядаються прямо зараз.

Напередодні стало відомо, що в оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим Штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger. Зазначалося, що Києву терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger, - CNN

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
судя по тому, как "падают" кацолеты с пепелацами, американские и английские друзья не оставили Украину один на один с мокшанщиной... низкий поклон... а то, что помогают тихо и требуют не разглашать информацию - это абсолютно правильно... потому что украинские дипламаты и прочая пиарящаяся шушера так привыкли языками чесать, что пора ввести полицию для обрезки языков и чистки мозгов...
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26.03.2022 04:58
+17
Мы и Байрактары все скупим. русня тут будет пылать ярким пламенем за наших побратимов, стариков, женщин и детей. За каждую живую и погибшую душу ответят мрази.
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26.03.2022 03:41
+15
Первые - Raytheon Missile Systems.
Вторые - Raytheon и Lockheed Martin.
Оба частники. Для производства нужен заказ. Для заказа деньги. Для всего вместе - решение конгресса.
В этом и заключается разница между демократиями и авторитарными системами. К сожалению, оперативно только в авторитарных.
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26.03.2022 04:29
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Щє на картах погадайте, наростити виготовлення озброєння чи ні.
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26.03.2022 03:17 Відповісти
як мінімум тиждень-два тому було зрозуміло:

1. Україна не впала за 72 години
2. Джавеліни та Стінгери українці не кидають, а використовують надзвичайно вміло

то невжеж, чорти б вас побрали, не могли подбати та негайно запустити виробництво нових партій ракет ?!
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26.03.2022 03:36 Відповісти
Рудий Трамп був правий - адміністрація "Сонного Джо" !
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26.03.2022 03:38 Відповісти
Первые - Raytheon Missile Systems.
Вторые - Raytheon и Lockheed Martin.
Оба частники. Для производства нужен заказ. Для заказа деньги. Для всего вместе - решение конгресса.
В этом и заключается разница между демократиями и авторитарными системами. К сожалению, оперативно только в авторитарных.
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26.03.2022 04:29 Відповісти
Там немає техніки і виробництво хенд мейд
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26.03.2022 05:49 Відповісти
Согласен. Но иногда важна именно оперативность.
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26.03.2022 06:29 Відповісти
В США есть прекрасный закон "Ленд-лиз". Там всё очень подробно прописано. Активирование этого закона - это 2/3 голосов сената. И такие разговоры уже начинаются.
Проблема в том, что Пентагон реально считал, что ********* за пару недель оккупирует Украину. И теперь компетенции Пентагона и ЦРУ ставяться сенаторами под большие сомнения. Поэтому сейчас в США пытаются просчитать реакцию ********* на "Ленд -лиз" в контексте реакции союзников по НАТО (а это реально может привести к развалу этой структуры), реакции американцев и возможности ядерного удара от взбесившегося Путлера. Риски для США глобальные, поэтому быстро такое решение принято быть не может.
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26.03.2022 09:23 Відповісти
Добавлю. После первой мировой была политика изоляционизма, очень долго раскачивались во время второй, именно поэтому. Была проведена масштабная компания для получения поддержки народа. Тут ситуация та же, плюс союзнички в европе мямли. Пентагон.... Не забывайте, пентагон делает выводы на основе интерпретации прошлого. Поддержку того уровня, которую получила Украина от ЕСЭ, вряд ли кто прогнозировал, добавим способность наших руководителей "вовремя предать", или вы думаете вагнергейт и сворачивание оборонных программ прошло мимо разведки?
В общем - три года посылания НАТО и союзников нах, не возможно исправить за три недели.
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26.03.2022 13:19 Відповісти
Поправлю.
Во время 2МВ союзники не раскачивались долго. Сталинский СССР был большевистской империей зла. И Запад был заинтересован в его уничтожении. Поэтому и 2-й фронт и Ленд-лиз были не сразу. В какой-то момент произошло 2 события: 1. Преступления гитлеровской германии (особенно холокост) переполнили чашу терпения, 2. Запад посчитал, что СССР уже достаточно разрушен и ослаблен и в дальнейшем не будет представлять мировую угрозу (ошиблись)
Деятельность "наших руководителей" - это разговор отдельный. Неприятный, жесткий и долгий. Давайте после победы, ок?
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26.03.2022 14:06 Відповісти
лучший показатель использования джевелинов у первой армии европы, у Украины. Из примерно 120 пусков, 100 поражений. ********* выстрела от 80 до 100 тысяч баксов
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26.03.2022 05:28 Відповісти
Интересно было бы знать подобную статистику отдельно по FIM-92.
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26.03.2022 07:19 Відповісти
Там будет гораздо скромней. Что бы ПЗРК результативно отработал надо намного больше условий, чем в случае с Джавелином.
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26.03.2022 10:44 Відповісти
та понятно, что скромнее. Там не 80-85%, как у FGM-148 , а хорошо если будет 6-7%. Просто интересно, когда статистику по пускам выложат.
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26.03.2022 11:02 Відповісти
це треба било робити ще вчора.
швидше там, шановні пани...
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26.03.2022 03:19 Відповісти
*було
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26.03.2022 03:21 Відповісти
***** відмурликало шо захід вирішив "cancel" кацапляндію.
я розумію захід...
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26.03.2022 03:40 Відповісти
Мы и Байрактары все скупим. русня тут будет пылать ярким пламенем за наших побратимов, стариков, женщин и детей. За каждую живую и погибшую душу ответят мрази.
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26.03.2022 03:41 Відповісти
Можливо, такі широкі запити пояснюються плануванням українського контрнаступу.
Тоді це цілком обгрунтовано.
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26.03.2022 03:48 Відповісти
цифри дурні - по 500 штук кожен день
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26.03.2022 03:50 Відповісти
То, щоб заплутати ворога. Нехай кацапи страхаються.
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26.03.2022 03:57 Відповісти
та там і плутати вже не треба !

щойно слухав експерта, жданова, здається, так каже що хло терміново знімає з консервації Т-72 без ДЗ, електроніки, тепловізорів, зазерних дальномірів і т.д.

такі "чистенькі як дитятки" Т-72 без ДЗ можна брати і чимось попростіше, ніж Джава
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26.03.2022 04:05 Відповісти
Где бы еще танкистов-смертников с консервации наснимать. В Японии не вариант, там камикадзе еще 70 лет назад закончились
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26.03.2022 10:46 Відповісти
ну, по ПТРК 500 пусков в день - считайте, пусть танков в день даже два десятка, плюс тридцать-сорок, а то и полсотни разных бронекоробок, плюс пуски иногда по автотранспорту, топликам и спетехнике - еще кругом-бегом сотня пусков, плюс сюда изредка пуски по одной цели дублируются, и с учетом эффективности 80-85% это уже получается около 250 пусков в сутки.
По ПЗРК общепринятая статистика - из пятисот пусков будет 25030 гарантированных пораженных целей. Сейчас у нас в среднем 10-15 сбитых воздушных целей в сутки (с учётом БПЛА и прочих калибров иногда). Но при этом надо считать, что по ним еще работает авиация, тункуски и прочие осы и стрелы, иногда С-300. так что на ПЗРК приходится даже пусть половина сбитого железа, а это значит полторы сотни пусков в сутки.
Как-то так.
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26.03.2022 07:43 Відповісти
Живу в Штатах и голосовать на следующих выборах буду за республиканцев. В прошлый раз за Трампа голосовал, хоть он и идиот. Демократы вообще ни о чем. Джо рассыпается на ходу.
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26.03.2022 03:57 Відповісти
як Джо вибрали ?

він же реально ледве човгає, дай Бог щоб дочовгав до кінця каденції
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26.03.2022 04:07 Відповісти
Лівачня рулить. Якщо Байден, не дай бог, дасть дуба, то буде взагалі жопа з підтримкою для України.
Камала влаштує соціалізм у Америці. Дурна баба з великими амбіціями.

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26.03.2022 04:19 Відповісти
В Швеции социализм-ну и что?
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26.03.2022 11:31 Відповісти
"В прошлый раз за Трампа голосовал, хоть он и идиот"
не розумію хто з вас ідіотіше - трамп, який ідіот, чи ти який за ідіота голосував.
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26.03.2022 04:19 Відповісти
У республиканцев хоть позиция сильная, к тому же, не все решает президент. Вы же вроде недовольны слабостью Байдена? Так что, надеюсь, моя позиция понятна. Выбирать нужно из того, что дают. Видели "Южный Парк" про сандвич с дерьмом? Так работает демократия.
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26.03.2022 05:07 Відповісти
ні, не згоден в більшості з Байденом, але завідомо знаючи,
шо оцей ідіот і гололосувати за нього? - не розумію теж.
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26.03.2022 05:17 Відповісти
Ну по вашей логике нужно было голосовать за Джо, который сейчас беспомощен и вызывает только сожаление. Хоть я Трампа и считаю придурком, но в Штатах решает не только президент. Если в следующий раз на праймериз пройдет Пенс, то мой голос 100% за него. Демократы парят в облаках. Посмотрите на AOC и ее команду.
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26.03.2022 05:18 Відповісти
Чому республіканці не висунуть когось адекватнішого за Трампа?
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26.03.2022 06:17 Відповісти
Популизм никто не отменял. У меня был тот же вопрос по януковичу. Явно были получше претенденты у рыгов. Надеюсь, что он не пройдет на праймериз в 2024.
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26.03.2022 06:57 Відповісти
Якщо б не було Байдена, Трамп був би самим нікчемним президентом США
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26.03.2022 04:05 Відповісти
Don't touch Trump!
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26.03.2022 04:33 Відповісти
чому?
недоторканий, під шконкою біля параші з дирявою ложкою?
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26.03.2022 05:21 Відповісти
Ваша термінологія і висновки лайно.
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26.03.2022 05:54 Відповісти
не треба двічі - я тебе "22 березня 2022" з першого разу почув.
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26.03.2022 06:00 Відповісти
Хамло.
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26.03.2022 06:31 Відповісти
Вбивчий "комплімент" для Байдена.
Трамп неадекватний взагалі, як людина.
А Байден неадекватний, як президент наймогутнішої країни світу. Великою мірою, через свій занадто похилий вік. І крайньо лівий ухил демократів. США, як бастіон Заходу, підточені зсередини. І цим користаються такі виродки, як *****.
Якби не лівачня на Заході (починаючи, принаймні, з Обами), я переконаний, - всяка диктаторська наволоч сиділа б нищечком, як миші під віником. І не було б війни проти України. Тому що ***** не наважилося б на таке.
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26.03.2022 04:43 Відповісти
***** не поняв - набір взаемозаперечувавих слів...
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26.03.2022 05:13 Відповісти
Объясняю - выбирать нужно из двух зол меньшее. Всему свое время. Когда в мире правят тираны, нужны ястребы. А про права ЛГБТ и как побольше бабла дать бедным, можно потом подумать.
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26.03.2022 05:24 Відповісти
ми ніколи один одного не зрозуміемо - діскуссія закінчена.
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26.03.2022 05:28 Відповісти
Главное чтобы Украина выстояла, а это мелочи. Мне пофиг, кто из нас прав.
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26.03.2022 05:31 Відповісти
нарешті мудре слово!
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26.03.2022 05:35 Відповісти
Благодарю, о мудрейший!
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26.03.2022 05:36 Відповісти
Пояснюю на пальцях для тих, хто "в танку". Різна наволоч (така, як ***** і т.д.) розперезалася у світі саме тому, що нікому їй дати в зуби добрячого їбука.
Бо занадто толєрантні дєятєлі при владі на Заході. Чим ці ублюдки і користаються.
Зрозуміло?
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26.03.2022 05:34 Відповісти
судя по тому, как "падают" кацолеты с пепелацами, американские и английские друзья не оставили Украину один на один с мокшанщиной... низкий поклон... а то, что помогают тихо и требуют не разглашать информацию - это абсолютно правильно... потому что украинские дипламаты и прочая пиарящаяся шушера так привыкли языками чесать, что пора ввести полицию для обрезки языков и чистки мозгов...
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26.03.2022 04:58 Відповісти
Тут двояко. Я какбэ согласен, но США и Британия обязывались Украину ЗАЩИЩАТЬ согласно Будапештскому меморандуму, а не просто давать оружие. К тому же, то, которое сами считают нужным. А самолёты не-не. Как-то так. Осадочек остался.
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26.03.2022 05:43 Відповісти
А ще домовитись про виготовлення Нептунів. Тоді ЧФ сидів би тихо коли на кожне корито по 2 хоча б Нептуни. Наче б то літають по 400 км відстані
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26.03.2022 05:58 Відповісти
Німці дали Україні свої кулемети. Файні машингвери.
Поки що 100 штук.

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26.03.2022 06:01 Відповісти
100 штук блеать! Было бы смешно, если б не было так грустно.
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26.03.2022 06:13 Відповісти
кожні 250 пострілів інтенсивного вогню заміна ствола...
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26.03.2022 06:22 Відповісти
Отож, какое-то гавно ровесник ППШ. Целая газелька пулеметов от Германии.
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26.03.2022 06:33 Відповісти
То что ровесник ППШ не говорит,что это говно,этим говном сотнями пехоту косили
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26.03.2022 09:29 Відповісти
пока патроны и стволы не закончатся
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26.03.2022 09:30 Відповісти
Запаси Джавелінів і справді мають поповнятися, але Стінгерів було вироблено дуже багато, хоча якщо ЗСУ отримає новітні модифікації (які можуть навіть БПЛА впевнено знищувати), то це буде просто чудово.
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26.03.2022 10:12 Відповісти
 
 