США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш, якого цитує Defense News
Зазначається, що прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Ці "точні питання", сказав Буш, розглядаються прямо зараз.
Напередодні стало відомо, що в оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим Штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger. Зазначалося, що Києву терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.
Будь ласка, зачекайте...
1. Україна не впала за 72 години
2. Джавеліни та Стінгери українці не кидають, а використовують надзвичайно вміло
то невжеж, чорти б вас побрали, не могли подбати та негайно запустити виробництво нових партій ракет ?!
Вторые - Raytheon и Lockheed Martin.
Оба частники. Для производства нужен заказ. Для заказа деньги. Для всего вместе - решение конгресса.
В этом и заключается разница между демократиями и авторитарными системами. К сожалению, оперативно только в авторитарных.
Проблема в том, что Пентагон реально считал, что ********* за пару недель оккупирует Украину. И теперь компетенции Пентагона и ЦРУ ставяться сенаторами под большие сомнения. Поэтому сейчас в США пытаются просчитать реакцию ********* на "Ленд -лиз" в контексте реакции союзников по НАТО (а это реально может привести к развалу этой структуры), реакции американцев и возможности ядерного удара от взбесившегося Путлера. Риски для США глобальные, поэтому быстро такое решение принято быть не может.
В общем - три года посылания НАТО и союзников нах, не возможно исправить за три недели.
Во время 2МВ союзники не раскачивались долго. Сталинский СССР был большевистской империей зла. И Запад был заинтересован в его уничтожении. Поэтому и 2-й фронт и Ленд-лиз были не сразу. В какой-то момент произошло 2 события: 1. Преступления гитлеровской германии (особенно холокост) переполнили чашу терпения, 2. Запад посчитал, что СССР уже достаточно разрушен и ослаблен и в дальнейшем не будет представлять мировую угрозу (ошиблись)
Деятельность "наших руководителей" - это разговор отдельный. Неприятный, жесткий и долгий. Давайте после победы, ок?
швидше там, шановні пани...
я розумію захід...
Тоді це цілком обгрунтовано.
щойно слухав експерта, жданова, здається, так каже що хло терміново знімає з консервації Т-72 без ДЗ, електроніки, тепловізорів, зазерних дальномірів і т.д.
такі "чистенькі як дитятки" Т-72 без ДЗ можна брати і чимось попростіше, ніж Джава
По ПЗРК общепринятая статистика - из пятисот пусков будет 25030 гарантированных пораженных целей. Сейчас у нас в среднем 10-15 сбитых воздушных целей в сутки (с учётом БПЛА и прочих калибров иногда). Но при этом надо считать, что по ним еще работает авиация, тункуски и прочие осы и стрелы, иногда С-300. так что на ПЗРК приходится даже пусть половина сбитого железа, а это значит полторы сотни пусков в сутки.
Как-то так.
він же реально ледве човгає, дай Бог щоб дочовгав до кінця каденції
Камала влаштує соціалізм у Америці. Дурна баба з великими амбіціями.
не розумію хто з вас ідіотіше - трамп, який ідіот, чи ти який за ідіота голосував.
шо оцей ідіот і гололосувати за нього? - не розумію теж.
недоторканий, під шконкою біля параші з дирявою ложкою?
Трамп неадекватний взагалі, як людина.
А Байден неадекватний, як президент наймогутнішої країни світу. Великою мірою, через свій занадто похилий вік. І крайньо лівий ухил демократів. США, як бастіон Заходу, підточені зсередини. І цим користаються такі виродки, як *****.
Якби не лівачня на Заході (починаючи, принаймні, з Обами), я переконаний, - всяка диктаторська наволоч сиділа б нищечком, як миші під віником. І не було б війни проти України. Тому що ***** не наважилося б на таке.
Бо занадто толєрантні дєятєлі при владі на Заході. Чим ці ублюдки і користаються.
Зрозуміло?
Поки що 100 штук.