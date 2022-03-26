США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна

США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш, якого цитує Defense News

Зазначається, що прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Ці "точні питання", сказав Буш, розглядаються прямо зараз.

Напередодні стало відомо, що в оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим Штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger. Зазначалося, що Києву терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger, - CNN