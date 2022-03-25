УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14795 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 934 16
CNN (108) Javelin (160) Stinger (20)

Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джавелін,нлав

В оновленому списку військових потреб, який передала Україна Сполученим штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", яка пише, що з оновленим списком вдалося ознайомитися CNN.

Видання зазначає – українці подали подібні списки і в попередні тижні, але нещодавній запит відображає зростаючу потребу в американських зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin — Київ стверджує, що їй терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

Як зазначається, це "на сотні більше", аніж запитувалося раніше. Видання нагадує, за перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч протитанкових та 2 тисячі зенітних ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія направить в Україну ще 1000 "вагнерівців" для підсилення частин, які відступають, - CNN

У списку, наданому CNN, наведено кілька інших нагальних потреб, зокрема: літаки, ударні гелікоптери та зенітні системи, зокрема - С-300.

У документі перераховано два типи літаків російського виробництва, в тому числі один, призначений для безпосередньої повітряної підтримки військ на землі. Згідно зі списком, наданим CNN, Україна запросила по 36 літаків.

За словами високопоставленого оборонного чиновника, останній із пакетів допомоги в розмірі $350 млн, затверджених наприкінці лютого, вже надійшов в Україну протягом останніх кількох днів, тоді як наступні два пакети на загальну суму $1 мільярд уже почали надходити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ встановила рекорд ефективності використання Javelin: на 112 пострілів - 100 влучань, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???

P.S. Отець Герман Будзінський ( р.н. 1905 - р.с. 1995 ) - монах-студит, греко-католицький священик, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів.
показати весь коментар
25.03.2022 01:46
+5
так як воюють ЗСУ - маневрено, нам потрібні і стінгери, і джавеліни та інші протитанкові гранатомети.
Надзвичай ************, до речі, саме NLAW - вони бьють танки зверху і спрацювують на масу метала, а не на тепло - якраз працювати проти танків кацапів, які окопались. До того ж коштує всього 20 тис. доларів, а не 100 як джава.
******* стінгери по висоті - 3,5 км та дальності - 5 км цілком прикривають війська від штурмовиків та гелікоптерів

літаки, безумовно, необхідні !
я не розумію чому морозяться союзники
показати весь коментар
25.03.2022 02:37
+2
Украина просит танки и истребители, зачем врать?
Реально ощущение, что пресса пытается выбить из информационного пространства факт, что Зеленский просил танки и истребители.
показати весь коментар
25.03.2022 01:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пророцтво священика для України. З Володимира почалося і на Володимирі закінчиться (1991)

Московщину чекає розпад та повний занепад. З Володимира почалося і на Володимирі закінчиться.Така воля Божа.

Пока все сходиться.
показати весь коментар
25.03.2022 01:45 Відповісти
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???

P.S. Отець Герман Будзінський ( р.н. 1905 - р.с. 1995 ) - монах-студит, греко-католицький священик, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів.
показати весь коментар
25.03.2022 01:46 Відповісти
Шановний,Rino.Ви не могли би якось уточнювати про яких саме Володимирів йде мова.Типу "З Володимира(Леніна) почалося і на Володимирі******) закінчиться",або,замість "Володимира"писати "Владимир".Бо від цього:"Пророцтво для України.З Володимира почалося і на Володимирі закінчиться"-можна чокнутися.
показати весь коментар
25.03.2022 02:40 Відповісти
Повний текст.
https://antikor.com.ua/articles/94232-prorotstvo_svjashchenika_dlja_ukrajini._z_volodimira_pochalosja_i_na_volodimiri_zakinchitjsja
показати весь коментар
25.03.2022 02:44 Відповісти
Rino,та я не піддаю сумніву існування такого пророцтва,бо моя матір вже років двадцять його постійно повторює.Про нього багато хто чув,особливо на заході України.Але зараз,коли в нас президент-Володимир і такими як ми зараз є,ми почали бути за Володимира Великого,то треба обов'язково уточнювати про яких саме "Володимирів"йдеться у пророцтва.
показати весь коментар
25.03.2022 02:59 Відповісти
Я думаю, що іде мова про Володимира Великого і Володимира Зеленського, як початок і кінець Російської орди.
показати весь коментар
25.03.2022 03:16 Відповісти
Rino,в оригіналі йдеться мова про Леніна і *****.
показати весь коментар
25.03.2022 04:26 Відповісти
Stinger і Javelin по 500 цих систем щоденно

що за брєд ?
показати весь коментар
25.03.2022 01:47 Відповісти
Очевидно малось на увазі, що по 500 шт. постійно мають мати ВСУ в бойових підрозділах.
показати весь коментар
25.03.2022 02:17 Відповісти
Украина просит танки и истребители, зачем врать?
Реально ощущение, что пресса пытается выбить из информационного пространства факт, что Зеленский просил танки и истребители.
показати весь коментар
25.03.2022 01:48 Відповісти
Брєд якийсь.Україні не потрібні Джавеліни і Стінгери.Потрібна важка зброя.Протитанкових ракет у нас уже більше ніж у мокшан техніки разом взятої.СНН скоріше всього просто рекламує американські вундервафлі.
показати весь коментар
25.03.2022 01:49 Відповісти
так як воюють ЗСУ - маневрено, нам потрібні і стінгери, і джавеліни та інші протитанкові гранатомети.
Надзвичай ************, до речі, саме NLAW - вони бьють танки зверху і спрацювують на масу метала, а не на тепло - якраз працювати проти танків кацапів, які окопались. До того ж коштує всього 20 тис. доларів, а не 100 як джава.
******* стінгери по висоті - 3,5 км та дальності - 5 км цілком прикривають війська від штурмовиків та гелікоптерів

літаки, безумовно, необхідні !
я не розумію чому морозяться союзники
показати весь коментар
25.03.2022 02:37 Відповісти
С ТТХ Стингеров - повеселил. Википедию начитался? Ню, ню... Читай дальше.
показати весь коментар
25.03.2022 08:43 Відповісти
Це неправильно, треба у Румунії попросити два табори циган, наші їх за 5 хвилин навчать - і усьо, пиндець москальським танкам. А якшо трахтора дадуть...
показати весь коментар
25.03.2022 06:04 Відповісти
У документі перераховано два типи літаків російського виробництва, в тому числі один, призначений для безпосередньої повітряної підтримки військ на землі

Це МіГ-29 та Су-25 (останні є лише у Болгарії з країн НАТО)
показати весь коментар
25.03.2022 10:16 Відповісти
 
 