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війна (56620) евакуація (1928) гуманітарний коридор (168)

За тиждень гуманітарними коридорами евакуювали майже 40 тисяч осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,евакуація

Із заблокованих міст за тиждень гуманітарними коридорами евакуйовано понад 37,6 тисячі людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, найбільше евакуйованих - з Маріуполя (26 477). У Запорізькій області евакуйовано було 699 людей, Київській - 9 488 людей, Луганській області - 972 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче провести евакуацію у Маріуполі спільно з Грецією та Туреччиною

Автор: Наталя Джума
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