За тиждень гуманітарними коридорами евакуювали майже 40 тисяч осіб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Із заблокованих міст за тиждень гуманітарними коридорами евакуйовано понад 37,6 тисячі людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
Так, найбільше евакуйованих - з Маріуполя (26 477). У Запорізькій області евакуйовано було 699 людей, Київській - 9 488 людей, Луганській області - 972 людини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...