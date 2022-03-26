За тиждень гуманітарними коридорами евакуювали майже 40 тисяч осіб

Із заблокованих міст за тиждень гуманітарними коридорами евакуйовано понад 37,6 тисячі людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, найбільше евакуйованих - з Маріуполя (26 477). У Запорізькій області евакуйовано було 699 людей, Київській - 9 488 людей, Луганській області - 972 людини.

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