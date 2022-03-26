В ОП назвали санкції проти Росії, які здатні запобігти світовій війні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Новій світовій війні здатні запобігти нові санкції проти Росії. Зокрема, закриття російського ринку для решти світу, відмова від її енергоносіїв, зерна та медіа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим вірогідніша світова війна. Не тільки в Україні", - зазначив Подоляк.
Топ коментарі
+10 Мирон Левицький
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+6 Остап Покотило
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+5 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар26.03.2022 12:47
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Будь ласка, зачекайте...
Повна блокада торгівлі з окупантом.
До речі хочете приклад подвійних стандартів? Європа кричить на повне горло про відмову від газу. А труба в Україні працює на повну потужність... Сюрреалізм? Ні, гроші... І ніхто не кричить про наш бізнес на крові... І думаю, що трубу добре охороняють.
.......мозырский НПЗ, заточенный на Украину, пока работает....
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии...
Когда будут сануции против Бени и К
Или они по проежнему неприкасаемы?
2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
Усім іншим заборонено постачати новини?
ми в росії товари не купуємо - не даємо їй заробити на нас грошей.
але ми росії товари продаємо - викачуємо з неї долари!
Ми росії не дамо получати інвалюту з-за кордону, а самі будемо викачувати з неї інвалюту. Це призведе до того, що курс рубля взагалі сягне до співвідношення 1000 рублів за долар. І зарплата у росіян буде 30 доларів. Вони ж взвиють!
Це проста економіка!
Заборонити продавати росіянам європейські товари це не так страшно для них, як заборонити купувати у них товари. Ну да, це страшно в перші пару місяців. В магазинах не буде багатьох товарів, але згодом росіяни переорієнтуються на Китайськй ринок, і будуть все там закупляти.
А взагалі, Подоляку треба у економістів крутих проконсультуватись, щоб він знав які санкції дієві проти держав, а які ні.
Європі заборонити пускати в свої порти судна з російськими товарами.
(повітряний простір Європи закритий для росії. літками не перевезуть)
Плюс на рівні ЄС законодавчо заборонити приватним фірмам в росії купувати товари, а митниці - їх пропускати.
+ ембарго