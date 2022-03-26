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В ОП назвали санкції проти Росії, які здатні запобігти світовій війні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Новій світовій війні здатні запобігти нові санкції проти Росії. Зокрема, закриття російського ринку для решти світу, відмова від її енергоносіїв, зерна та медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим вірогідніша світова війна. Не тільки в Україні", - зазначив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують запровадити санкції проти компаній РФ, які постачають товари військовим і розвідслужбі, - WSJ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А чого про бітум забули, вугілля, електроенергію яку рахімія купляв.
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26.03.2022 11:58
+6


Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии...
Когда будут сануции против Бени и К

Или они по проежнему неприкасаемы?
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26.03.2022 12:13
+5
1. В глобальном мире невозможно на 100% изолировать экономику (пример Сев. Кореи и Ирана)
2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
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26.03.2022 12:47
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А чого про бітум забули, вугілля, електроенергію яку рахімія купляв.
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26.03.2022 11:58 Відповісти
Хто старе згадає, тому (Подоляк) лапші накидає
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26.03.2022 12:02 Відповісти
бітум це вуглеводні. Від незнання чи копійчину відпрацьовуємо?
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26.03.2022 12:12 Відповісти
Товар з мордору. Чи бітум можна? рошен то одне а свати то інше?
Повна блокада торгівлі з окупантом.
До речі хочете приклад подвійних стандартів? Європа кричить на повне горло про відмову від газу. А труба в Україні працює на повну потужність... Сюрреалізм? Ні, гроші... І ніхто не кричить про наш бізнес на крові... І думаю, що трубу добре охороняють.
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26.03.2022 12:37 Відповісти
так уже якутские алмазы все. нефть и газ на половину. катар и штаты вписались и индия.
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26.03.2022 12:07 Відповісти
......а вот интересно, Беларуси в ОП объявили санкции на нефтегазбензинбитум или .......?
.......мозырский НПЗ, заточенный на Украину, пока работает....
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26.03.2022 12:08 Відповісти


Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии...
Когда будут сануции против Бени и К

Или они по проежнему неприкасаемы?
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26.03.2022 12:13 Відповісти
Мародери
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26.03.2022 12:23 Відповісти
Добре що хоч в оп розумні люди, а то на заході без нашої допомоги ніколи би не додумалися.
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26.03.2022 12:20 Відповісти
Які свіжі вимоги? Браво !!!!
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26.03.2022 12:21 Відповісти
Санкции на ********* до полной денуклеаризации и депутинизации. ***** и никаких ***** ножек буша на этот раз. Пускай эти убийцы детей сами себя жрут.
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26.03.2022 12:24 Відповісти
Скажи просто:: Навколо раши має спуститися залізна завіса.
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26.03.2022 12:33 Відповісти
1. В глобальном мире невозможно на 100% изолировать экономику (пример Сев. Кореи и Ирана)
2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
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26.03.2022 12:47 Відповісти
Єрмак, подоляк, подоляк, єрмак...
Усім іншим заборонено постачати новини?
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26.03.2022 12:52 Відповісти
Захід на це ніколи не піде. Всі ці розмови про цивілізаційні цінності націлені на легковірних. Головна скрепа заходу-БАБЛО. Так, вони будуть нам допомогагати але лише в тих границях щоб їх головна скрепа не заржавіла. В 30-х роках вони по цій же причині умиротворяли Гітлера аж поки він не пройшов парадом по Єлисейських полях. Повторення цього не є вже так цілком гіпотетичне.
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26.03.2022 13:11 Відповісти
Если такие вченые, то как войну про@бали?
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26.03.2022 13:29 Відповісти
Можна просто відмовитись від російських товарів, а їй наші продавати.

ми в росії товари не купуємо - не даємо їй заробити на нас грошей.

але ми росії товари продаємо - викачуємо з неї долари!

Ми росії не дамо получати інвалюту з-за кордону, а самі будемо викачувати з неї інвалюту. Це призведе до того, що курс рубля взагалі сягне до співвідношення 1000 рублів за долар. І зарплата у росіян буде 30 доларів. Вони ж взвиють!

Це проста економіка!

Заборонити продавати росіянам європейські товари це не так страшно для них, як заборонити купувати у них товари. Ну да, це страшно в перші пару місяців. В магазинах не буде багатьох товарів, але згодом росіяни переорієнтуються на Китайськй ринок, і будуть все там закупляти.

А взагалі, Подоляку треба у економістів крутих проконсультуватись, щоб він знав які санкції дієві проти держав, а які ні.
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26.03.2022 14:46 Відповісти
Україні, Польщі і Прибалтиці заборонити перевезення російських товарів через свою територію в Європу.

Європі заборонити пускати в свої порти судна з російськими товарами.

(повітряний простір Європи закритий для росії. літками не перевезуть)

Плюс на рівні ЄС законодавчо заборонити приватним фірмам в росії купувати товари, а митниці - їх пропускати.

+ ембарго
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26.03.2022 14:50 Відповісти
 
 