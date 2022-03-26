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Навчальних повітряних тривог не буває, не ігноруйте сирени, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирена,тривога

Центр протидії дезінформації при РНБО України розвінчує фейки про повітряну тривогу.

Про це ЦПД повдіомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність - це ФЕЙК! За умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені - пам'ятайте про це!

Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу - це ФЕЙК! Після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена. Люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу - це ФЕЙК! Сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголосили, що ігнорувати повітряну тривогу - це гра в рулетку, в якій на кону - ваше життя!

Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!

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Автор: Богдан Гуньковський
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все эти сирены имеют смысл, если убежище в твоём доме А если нужно идти 10 минут, то можно не рыпаться. А на моей Русановке просто некуда идти. Так что идите в ... с вашими рекомендациями.
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26.03.2022 19:24 Відповісти
.... у кожного своя доля і кожен сам собі господар.
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26.03.2022 19:28 Відповісти
У нас в Хврькове систематически сирена включается уже после начала бомбежки. Отмены воздушной тревоги я не слышала ни разу. Да куда я успею. я-инвалид 3-й группы. из квартиры выбраться нужно минут 20. Да мама еще-81 год только по кварталу ходить может да и то с валидолом. Просим ваших молитв!
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26.03.2022 20:13 Відповісти
Задовбешся бігати! І краще вже швидко померти від прямого влучання, ніж повільно під завалами.
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26.03.2022 20:36 Відповісти
 
 