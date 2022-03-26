Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18:00 26 березня
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Триває тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам російської федерації.
У зв’язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання. Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання було знято танки Т-72. За наявною інформацією техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована.
Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відмзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках.
Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь.
В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів.
В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої "гуманітарної допомоги" серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.
На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.
Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.
Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.
https://www.youtube.com/watch?v=kamoil6ifrI
Украина закупила 5100 ручных противотанковых гранатометов Matador. Разрешение на продажу оружия дало правительство Германии. Первая партия прибыла сегодня - 2650 единиц РПГ. Остальные 2450 новых экземпляров должны поставить до конца мая, сообщает Bild.
«Матадор» - это легкий ручной противотанковый гранатомет производства оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND). Вес его 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть практически любой танк. По словам инсайдеров Bild, решающую роль в быстрой поставке оружия сыграл министр экономики Германии Роберт Хабек.
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Скільки окупантів у Мелітополі, Токмаку, Бердянську, Каховці, Херсоні і т.д.? Де саме вони?
Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.
Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:
1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.
2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...
3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.
4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).
5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.
Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).