УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 315 20
Білорусь (5973) війна (56641) Генштаб ЗС (4534)

Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18:00 26 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Триває тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам російської федерації.

У зв’язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання. Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання було знято танки Т-72. За наявною інформацією техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована.

Читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відмзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках.

Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь.

В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів.

Читайте: Росія стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону, - Генштаб ЗСУ

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої "гуманітарної допомоги" серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.

Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.

Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С", - поліція. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
26.03.2022 18:51
+4
показати весь коментар
26.03.2022 18:52
+3
Актуальная карта российского вторжения в Украину по мнению британской разведки.
показати весь коментар
26.03.2022 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
26.03.2022 18:51 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 18:52 Відповісти
Актуальная карта российского вторжения в Украину по мнению британской разведки.
показати весь коментар
26.03.2022 18:53 Відповісти
Тут краща. Інтерактивна https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220326-vijska-rf-proryvayutsya-z-pivnochi-shodu-ta-pivdnya-karta-vtorgnennya-v-********/
показати весь коментар
26.03.2022 19:28 Відповісти
Вони підтуплюють.
показати весь коментар
27.03.2022 07:26 Відповісти
Треба більше ППО і, кацапи здохніть.
показати весь коментар
26.03.2022 19:12 Відповісти
так кажутьВооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.
показати весь коментар
26.03.2022 19:14 Відповісти
А що таке "подразделения Нагорного Карабаха"? Не розносьте *********** наративи
показати весь коментар
26.03.2022 19:27 Відповісти
це міноборони ********* написало, не я ж.
показати весь коментар
26.03.2022 19:36 Відповісти
А це лайно хто розносить?
показати весь коментар
26.03.2022 20:06 Відповісти
А это остатки банд в Ханкенди, которые не удрали. И сейчас прячутся по норам.
показати весь коментар
26.03.2022 19:42 Відповісти
Так - правильно.
показати весь коментар
26.03.2022 20:05 Відповісти
А это остатки банд в Ханкенди, которые не удрали. И сейчас прячутся по норам.
показати весь коментар
26.03.2022 19:43 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 19:22 Відповісти
Лия Ахеджакова: «Ребятки, не молчите, всё равно нам хана»/
https://www.youtube.com/watch?v=kamoil6ifrI
показати весь коментар
26.03.2022 19:33 Відповісти


Украина закупила 5100 ручных противотанковых гранатометов Matador. Разрешение на продажу оружия дало правительство Германии. Первая партия прибыла сегодня - 2650 единиц РПГ. Остальные 2450 новых экземпляров должны поставить до конца мая, сообщает Bild.

«Матадор» - это легкий ручной противотанковый гранатомет производства оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND). Вес его 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть практически любой танк. По словам инсайдеров Bild, решающую роль в быстрой поставке оружия сыграл министр экономики Германии Роберт Хабек.
показати весь коментар
26.03.2022 19:40 Відповісти
>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело: https://censor.net/ua/n3328855
---
Скільки окупантів у Мелітополі, Токмаку, Бердянську, Каховці, Херсоні і т.д.? Де саме вони?

Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.

Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:

1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.

2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...

3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.

4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).

5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.

Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
показати весь коментар
27.03.2022 02:05 Відповісти
Смисл у тому, що мітингарі (і навіть просто місцеві мешканці) охоче допомогли б ЗСУ, якби їх організувати і підключити до таких чи інших операцій в якості розвідки в реальному часі + навіть резервних сил на етапі знешкодження малих залишків ворожих сил.

Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
показати весь коментар
27.03.2022 02:08 Відповісти
 
 