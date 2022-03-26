Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18:00 26 березня

Триває тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам російської федерації.

У зв’язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання. Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання було знято танки Т-72. За наявною інформацією техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована.

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Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відмзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках.

Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь.

В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів.

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В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої "гуманітарної допомоги" серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.

Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.

Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників.

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