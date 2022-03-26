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Війська РФ використали в Авдіївці фосфорні боєприпаси, - Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти сьогодні в Авдіївці застосували фосфорні бомби.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"В містах обстріли йдуть практично цілодобово. Це стосується міст вздовж лінії розмежування. Сьогодні в Авдіївці було застосовано фосфорні боєприпаси. Від них немає постраждалих, але це дуже тривожний сигнал. Тому що на Луганщині вони застосовувались. Зараз, на жаль, це застосовується також і в інших містах вздовж лінії розмежування", - розповів він.
Крім того, Кириленко наголосив, що під постійними обстрілами знаходяться Мар'їнка, Красногорівка та Торецьк.
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