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Війська РФ використали в Авдіївці фосфорні боєприпаси, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фосфорні

Російські окупанти сьогодні в Авдіївці застосували фосфорні бомби.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"В містах обстріли йдуть практично цілодобово. Це стосується міст вздовж лінії розмежування. Сьогодні в Авдіївці було застосовано фосфорні боєприпаси. Від них немає постраждалих, але це дуже тривожний сигнал. Тому що на Луганщині вони застосовувались. Зараз, на жаль, це застосовується також і в інших містах вздовж лінії розмежування", - розповів він.

Крім того, Кириленко наголосив, що під постійними обстрілами знаходяться Мар'їнка, Красногорівка та Торецьк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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26.03.2022 19:15 Відповісти
Это не фосфор
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26.03.2022 19:18 Відповісти
Звичайна освітлювальна " люстра". Її застосовують, що наші, що кацапи. Фосфору там немає від слова - "*****".
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26.03.2022 19:22 Відповісти
применение фосфорных боеприпасов легко обнаруживается по обширным пожарам в районе их применения. Ну, и обязательно найдется хоть один пострадавший от ожогов. Но уровень террора против мирного населения итак запредельный и без белого фосфора.
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26.03.2022 20:13 Відповісти
 
 