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Войска РФ использовали в Авдеевке фосфорные боеприпасы, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фосфорні

Российские оккупанты сегодня в Авдеевке применили фосфорные бомбы.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В городах обстрелы идут практически круглые сутки. Это касается городов вдоль линии разграничения. Сегодня в Авдеевке были использованы фосфорные боеприпасы. От них нет пострадавших, но это очень тревожный сигнал. Потому что в Луганской области они применялись. Сейчас, к сожалению, это применяется и в других городах вдоль линии разграничения", - рассказал он.

Кроме того, Кириленко подчеркнул, что под постоянными обстрелами находятся Марьинка, Красногоровка и Торецк.

Смотрите: Войска РФ обстреляли Красногоровку из "Торнадо-С", - полиция. ФОТО
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26.03.2022 19:15 Ответить
Это не фосфор
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26.03.2022 19:18 Ответить
Звичайна освітлювальна " люстра". Її застосовують, що наші, що кацапи. Фосфору там немає від слова - "*****".
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26.03.2022 19:22 Ответить
применение фосфорных боеприпасов легко обнаруживается по обширным пожарам в районе их применения. Ну, и обязательно найдется хоть один пострадавший от ожогов. Но уровень террора против мирного населения итак запредельный и без белого фосфора.
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26.03.2022 20:13 Ответить
 
 