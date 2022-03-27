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Росія розпочала військові навчання на Курилах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія розпочала військові навчання на Курильських островах, за які у країни йде суперечка з Японією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Східний військовий округ Росії заявив, що проводить військові навчання на Курильських островах із залученням понад 3000 військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки.
"Крім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантний штурм", - зазначили в Міноборони РФ.
Топ коментарі
+42 Anatoliy A 006b9dda
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Японці! Ловіть момент!
Минобороны Азербайджана заявило, что заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.
Там отметили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. В Баку также уточнили, что название упоминаемого в заявлении села не Фурух, а Фаррух.
"В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение Нагорный Карабах и правильно указывать название территорий Азербайджана", - сказано в заявлении.
Украинские воины в ходе боевых действий против российских оккупантов ликвидировали шестерых офицеров Вооруженных сил РФ.
Сообщается на странице управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
Обнародован список убитых офицеров:
- начальник оперативного отдела в/ч 48315 (Смерчи) майор Лазаренко Артем;
- командир взвода старший лейтенант Алешко Алексей, ВДВ;
- капитан Евгений Акимов родом из Златоуста Челябинской обл.;
- майор морской пехоты Суханов Алексей из Благовещенска;
- начальник топографической службы штаба 234 ДШП лейтенант Павел Яковлев из города Болог;
- лейтенант Линар Гарипов из Башкирии, танкист.
То вони типу японців лякають, щоб ті Курили не віджали? Так весь Світ вже знає ціну тієї всратої армії.
Будуть підвозити мʼясо до пекла Газєлями...
Russia is no longer the 2nd best military in the world...however it is the 2nd best military in Ukraine
Здається краще не скажеш.
Вы по сравнению с Японией выглядите как неандертальцы с дубинами...
Вы Охтырку взять не можете, куда вам с Японией воевать!