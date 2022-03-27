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Росія розпочала військові навчання на Курилах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

курили

Росія розпочала військові навчання на Курильських островах, за які у країни йде суперечка з Японією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Східний військовий округ Росії заявив, що проводить військові навчання на Курильських островах із залученням понад 3000 військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки.

"Крім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантний штурм", - зазначили в Міноборони РФ.

Також читайте: Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Я себе представляю,как японцы ржут с этого цирка
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27.03.2022 00:19
+41
Баку - Шойгу: Никакого Карабаха нет, есть Азербайджан. Россия должна выбирать выражения

Минобороны Азербайджана заявило, что заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

Там отметили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. В Баку также уточнили, что название упоминаемого в заявлении села не Фурух, а Фаррух.

"В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение Нагорный Карабах и правильно указывать название территорий Азербайджана", - сказано в заявлении.
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27.03.2022 00:22
+35
Намічається спецоперація із звільнення Японії від бандеро-імператора Хірохіто?
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27.03.2022 00:19
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Пінгвіни в шоці!
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27.03.2022 00:14 Відповісти
Там не бывает пингвинов нет. Это кацапские пограничники сливаются с пейзажем.
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27.03.2022 00:17 Відповісти
клоуны!
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27.03.2022 00:15 Відповісти
О, еще 3000 мяса осталось?
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27.03.2022 00:15 Відповісти
Мяса у них дофига - 2 млн военнообязанных первой очереди мобилизации...
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27.03.2022 00:55 Відповісти
И на какой технике? На Газелях и ПАЗиках?
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27.03.2022 01:31 Відповісти
Речь шла о мясе, а не о технике.
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27.03.2022 04:13 Відповісти
Учащиеся рады! Лучше на Курилах покричать "Так точно товарисчь генераль", чем в Украину ехать
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27.03.2022 00:16 Відповісти
Ну і шо там? Лапті кидають на відстань? Чи скульптуру пітухів на швидкість ліплять? Давайте-давайте козлорилі, коли японці пересміються, буде вам новий фронт.
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27.03.2022 00:17 Відповісти
3 тис. орків? Мабуть з недобитками техніки яку до нас не стягнули?

Японці! Ловіть момент!
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27.03.2022 00:18 Відповісти
Походу вони вже піймали той момент
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27.03.2022 00:53 Відповісти
Намічається спецоперація із звільнення Японії від бандеро-імператора Хірохіто?
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27.03.2022 00:19 Відповісти
ага тільки лаптів там просто перемелять,у кого а у японців все гаразд і з авіацією і з ппо,хай но рипнуться)))
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27.03.2022 00:35 Відповісти
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27.03.2022 01:03 Відповісти
Я себе представляю,как японцы ржут с этого цирка
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27.03.2022 00:19 Відповісти
Чому раіся пишуть з великої літери?
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27.03.2022 00:19 Відповісти
Как только японские самураи грозно гаркнут "Банзай!" , то у кацапских солдатушек быстро повыпадает стеклянная тара сами знаете откуда...
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27.03.2022 00:20 Відповісти
Десять конотопських жінок туда і одного японця , .. Тай розбіжуться "вояки" і мир буде. Японця треба, щоб по акту прийняв і рописався
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27.03.2022 00:21 Відповісти
Цікаво там є живі орки, чи вони манекени з універмагу притягнули
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27.03.2022 00:21 Відповісти
Для Українців їхні 3000 це на 3 дні...
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27.03.2022 00:22 Відповісти
Баку - Шойгу: Никакого Карабаха нет, есть Азербайджан. Россия должна выбирать выражения

Минобороны Азербайджана заявило, что заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

Там отметили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. В Баку также уточнили, что название упоминаемого в заявлении села не Фурух, а Фаррух.

"В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение Нагорный Карабах и правильно указывать название территорий Азербайджана", - сказано в заявлении.
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27.03.2022 00:22 Відповісти
Ай молодці! Салам Алейкум!!!
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27.03.2022 00:57 Відповісти
Все в цій заяві прекрасно,особливо т о н ,навіть не на рівних,а трохи зверхній,повчальний- Азербайджан розповідає росії,як вона повинна себе поводити....важко було таке колись уявити навіть...
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27.03.2022 08:40 Відповісти
Напугали ежа голой жопой.
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27.03.2022 00:24 Відповісти
Японці зі свого боку виставили кінний загін реконструкторів часів сьогунату і рибацьку шхуну оснащену фейерверковою гарматою
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27.03.2022 00:25 Відповісти
Это чтоб потом дохлых военов на учения списать. Типа неудвчно десантировались
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27.03.2022 00:25 Відповісти
ВСУ ликвидировали офицеров РФ, в ни числе - двух майоров



Украинские воины в ходе боевых действий против российских оккупантов ликвидировали шестерых офицеров Вооруженных сил РФ.

Сообщается на странице управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Обнародован список убитых офицеров:

- начальник оперативного отдела в/ч 48315 (Смерчи) майор Лазаренко Артем;

- командир взвода старший лейтенант Алешко Алексей, ВДВ;

- капитан Евгений Акимов родом из Златоуста Челябинской обл.;

- майор морской пехоты Суханов Алексей из Благовещенска;

- начальник топографической службы штаба 234 ДШП лейтенант Павел Яковлев из города Болог;

- лейтенант Линар Гарипов из Башкирии, танкист.

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27.03.2022 00:26 Відповісти
Забава для Самураев))))
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27.03.2022 00:26 Відповісти
Там кожний острів для па-раші буде Чорнобаївка. Хірохіто.
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27.03.2022 00:26 Відповісти
Це хто ж там бл... тренується, якщо все м'ясо з роісі в Україну за роги тягнуть?
То вони типу японців лякають, щоб ті Курили не віджали? Так весь Світ вже знає ціну тієї всратої армії.
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27.03.2022 00:27 Відповісти
Оголошена мобілізація на рашці з 11 квітня.
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27.03.2022 00:37 Відповісти
Мобілізація є, але техніки, що на ходу, нема.

Будуть підвозити мʼясо до пекла Газєлями...
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27.03.2022 01:37 Відповісти
Даже на Курилах они украинцам делают нервы. Зачистим Украину от этой падали и отправимся на Курилы их гонять
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27.03.2022 00:34 Відповісти
репост на ретурс, там також проблема з інформацією, строчать, потім думають, потім редагують, потім вибачаються, що вони мали зовсім інше іншим місцем 🤣
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27.03.2022 00:35 Відповісти
Читаю тут американські форуми, запам'яталася фраза

Russia is no longer the 2nd best military in the world...however it is the 2nd best military in Ukraine
Здається краще не скажеш.
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27.03.2022 00:35 Відповісти
*****- did we win? . Shoygu - second place )
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27.03.2022 00:48 Відповісти
Нет покоя долбойобам
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27.03.2022 00:43 Відповісти
Москалі окопались в окопах 20 сторіччя
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27.03.2022 00:46 Відповісти
ну клас! Японія - готуйся! визволителі йдуть
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27.03.2022 00:56 Відповісти
ой, какие там учения? 1к русолохов с остатками техники, Япония может снести их за пару минут. Начался развал кацапии
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27.03.2022 00:57 Відповісти
Ещё от японцев хотят звиздюлей отгрести?
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27.03.2022 01:02 Відповісти
Ага, кацапы, повыпендривайтесь перед самураями. Они хоть посмеются
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27.03.2022 01:08 Відповісти
Русня, у японцев поезда ездят со скоростью 600км/час., а тут вы на своих колымагах...
Вы по сравнению с Японией выглядите как неандертальцы с дубинами...
Вы Охтырку взять не можете, куда вам с Японией воевать!
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27.03.2022 01:10 Відповісти
Аукціон похоже розпочинається з Курил.........далі буде
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27.03.2022 01:13 Відповісти
100 единиц техники это вряд ли. Буханки разве что?
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27.03.2022 01:50 Відповісти
показывают самураям, что там еще кто-то остался на тех островах, какой-то пионерлагерь.. не все еще ушли)
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27.03.2022 08:42 Відповісти
Японці - жорстока нація! Мочіть кацапів, час настав!
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27.03.2022 10:10 Відповісти
Назва навчань - "Можем павтарить. Цусима 2.0".
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27.03.2022 14:29 Відповісти
 
 