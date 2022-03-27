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ЧАЕС (326) зона відчуження (254) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (59)

У зоні відчуження 31 осередок пожежі, підвищується забруднення, - Мінзахисту довкілля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес,пожежа

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

 "Внаслідок бойових дій та підпалів рашистами лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря".

"Наразі супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж у природних екосистемах і покинутих селах зони відчуження, що складають загальну площу понад 10 111 га".

У міністерстві зазначили, що пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон там контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації російськими військами.

Повідомляється, що фіксувати великі пожежі сьогодні допомагають супутникові знімки NASA та Європейського космічного агентства ESA. Однак у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел загоряння.

"…завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі наразі самозгасають. Однак через низку факторів у найближчий час прогнозується збільшення кількості та площі пожеж. Не виключаємо, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано, - в.о. міністра захисту довкілля Стрілець

Автор: Роман Свиридович
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27.03.2022 00:28 Відповісти
А кацапські дебіли там ще й окопались. Підрозділ світлячок-імбецил.
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27.03.2022 00:40 Відповісти
Новые твари Сталкера светящие жопы)))
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27.03.2022 02:37 Відповісти
В наступні три доби вітер на мокшандію. Правда - потім поверне.

А в Рудому лісі кажуть, що вже без тепловізора орків вночі видно.
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27.03.2022 02:42 Відповісти
После войны походу там уже нет смысла на зону отчуждения.
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27.03.2022 02:36 Відповісти
 
 