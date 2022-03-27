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війна (56671) Маріуполь (2821) Бойченко (86)

Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В результаті обстрілів російськими військами постраждали 90% житлового фонду міста.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від початку війни у Маріуполі загинули тисячі людей.

"90% житлового фонду так чи інакше постраждали. Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", - наголосив Бойченко.

"Можу твердо сказати, що вся зброя, яку застосовували російські війська в Маріуполі, є забороненою. Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152 гаубиця - заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!" - додав мер Маріуполя.

Також читайте: Окупанти насильно вивезли до РФ кілька тисяч маріупольців, - мер Бойченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Маріупольців треба буде після війни переселяти в Донецьк, Луганськ, Севастополь замість цапів.Цапам в Україні місця для життя не буде.Смерть цапам!!!
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27.03.2022 02:00
+3
кто-то еще боится атомной бомбы ?

за месяц уничтожен город в котором жило 400 000 людей....
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27.03.2022 02:11
+3
Нафига оно им нада.Там море там было для них стчастье ,это их город.Мариупрль должны отстроить это важно !
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27.03.2022 02:34
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А сам сбежал из города ещё 24 февраля, испугавшись Буратино
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27.03.2022 01:48 Відповісти
Він що теж у полон бігав?
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27.03.2022 02:55 Відповісти
А самое гадкое - это то, что всё это время он скрывал это, выпускал видео как будто бы из Мариуполя, делал вид, что со своими горожанами. Тварь.
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27.03.2022 11:51 Відповісти
Та там і серед горожан повно таких як він сам. І розказують брехні тіпа тих... "про распятого мальчика в трусиках".
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27.03.2022 17:26 Відповісти
Маріуполю потрібна повна деблокація. Мер Кущ, ***
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27.03.2022 01:49 Відповісти
Маріупольців треба буде після війни переселяти в Донецьк, Луганськ, Севастополь замість цапів.Цапам в Україні місця для життя не буде.Смерть цапам!!!
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27.03.2022 02:00 Відповісти
Нафига оно им нада.Там море там было для них стчастье ,это их город.Мариупрль должны отстроить это важно !
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27.03.2022 02:34 Відповісти
***** мохнарилий,не дал людям євакуироваться,все под контролем,всего полно,сам свинтил,видите ли связь била плохая.Мразота
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27.03.2022 02:09 Відповісти
Не було зв"язку з рашистами?
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27.03.2022 04:04 Відповісти
кто-то еще боится атомной бомбы ?

за месяц уничтожен город в котором жило 400 000 людей....
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27.03.2022 02:11 Відповісти
 
 