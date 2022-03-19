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Окупанти насильно вивезли до РФ кілька тисяч маріупольців, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти).

Про це у Telegram повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора.

Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку росії мають отримати найжорсткіше покарання", - зазначив Бойченко.

Дивіться також: Азов вимагає наказу на контрнаступ і деблокаду Маріуполя. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Не все так просто. Многие из Мариупольцев знали. что это руськи. и сами захотели . Там же очень много греков. И тут уже в Греции начали на пропагандистком канале *OPEN*. который принадлежит рос. олигарху ивану савидию начали появляться *греки-мариуполя* которым удалось *вырваться от нацистов*. льют грязь . говорят. что ними *нацики* прикрывались. Мы. украинцы . которые живут в Греции много раз жаловались на этот канал. и на продажного журналиста из москвы . Фанасис Авгеринос. Звонили на канал.
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19.03.2022 20:50
+10
Если мир теперь не додавит мордор, то раZZистская зараза расползется по всей планете.
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19.03.2022 20:41
+10
Эта пропаганда - это яд, который расползается по всему миру. Я не знаю, почему власти демократических стран недооценивают их угрозу.
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19.03.2022 20:54
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Знали бы, окопались бы в бомбоубежище.
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19.03.2022 20:40 Відповісти
Если мир теперь не додавит мордор, то раZZистская зараза расползется по всей планете.
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19.03.2022 20:41 Відповісти
Що там вірити , це реальність . Деякі партнери просто поклали свої жирні зади на свої руки .
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19.03.2022 20:41 Відповісти
так им картинку создать надо что "спасают"
а то если все будут в сторону запорожья уезжать
как же так получается
вроде "асвабадители от ацистов"
а народ берет вглудь к нацистам идет прятаться
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19.03.2022 20:47 Відповісти
Торговаться. Часть людей пропадет, опыты, органы. Сатанисткая страна.
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19.03.2022 20:47 Відповісти
Не все так просто. Многие из Мариупольцев знали. что это руськи. и сами захотели . Там же очень много греков. И тут уже в Греции начали на пропагандистком канале *OPEN*. который принадлежит рос. олигарху ивану савидию начали появляться *греки-мариуполя* которым удалось *вырваться от нацистов*. льют грязь . говорят. что ними *нацики* прикрывались. Мы. украинцы . которые живут в Греции много раз жаловались на этот канал. и на продажного журналиста из москвы . Фанасис Авгеринос. Звонили на канал.
показати весь коментар
19.03.2022 20:50 Відповісти
Эта пропаганда - это яд, который расползается по всему миру. Я не знаю, почему власти демократических стран недооценивают их угрозу.
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19.03.2022 20:54 Відповісти
Тому що демократи... На жаль у багатьох випадках демократія дозволяє свободу пропаганди.
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20.03.2022 09:42 Відповісти
Будем надеяться, что большая часть из них уехала от безысходности и как только всё поутихнет, то многие вернутся назад. И не пропитанные пропогандой руZZкого мира. Всё равно перспектив у мордора в ближайшее время "0". Будут соревноваться по уровню экономического развития с корешами по ОДКБ: Таджикистаном и Туркменистаном.
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19.03.2022 21:02 Відповісти



"Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою."

Чому невідомою?
Концтабори і рабська праця.
Можливо, проведення медичних дослідів
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19.03.2022 21:28 Відповісти
Будуть на полонених обмінювати орки срані!
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19.03.2022 22:10 Відповісти
Дє звернення Зеленського до країн Європи.
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19.03.2022 22:34 Відповісти
 
 