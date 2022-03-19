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армія РФ (13455) Маріуполь (2818) втрати (3818) Азов (678)

"Азов" вимагає наказу на контрнаступ і деблокаду Маріуполя. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У полку "Азов", який продовжує захищати місто Маріуполь, розповіли про втрати російських окупантів за поточну добу та вкотре закликали до рішучих дій - до деблокади міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "АЗОВ".

Так, заступник командира полку "АЗОВ", Калина, повідомляє, що станом на вечір 19 березня у Маріуполі безповоротні втрати ординських варварів сягнули до 50 чоловік піхоти, 2 танків, 2 БТР, 1 МТЛБ та один БТР вони залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів. Окрім цього сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат.

Також читайте: З-під руїн театру в Маріуполі не дістали ще й половини тих, хто там був, - "Азов"

"Ці дикуни роздають білі пов'язки цивільним людям. Тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємось де ви, а де цивільні!

Ми - готові піти у контрнаступ!
До звільнення Півдня всього один крок!
Це - деблокада Маріуполя та рішучі дії справжніх чоловіків!", - заявляють захисники Маріуполя.
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Топ коментарі
+83
Ви справжні героі тримайтись.
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19.03.2022 20:21
+61
Ви Герої ! Слава Україні !
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19.03.2022 20:22
+44
Бог у поміч, хлопці.
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19.03.2022 20:22
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Один уже не прислушивался к военным. Это - Гитлер.
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19.03.2022 21:41 Відповісти
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу 2022

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw

Слкшать, учить и петь!
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19.03.2022 21:42 Відповісти
Слово "тримайтесь" от диванных писак уже начинает злить!
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19.03.2022 22:17 Відповісти
Главное командование решило сделать из них мучеников.
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19.03.2022 22:29 Відповісти
Боже!!!!!! Невже ніхто з наших командирів не розуміє важливість деблокувати Маріуполь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
God! Please give the right state of the mind to Ukrainian commanders to make the right decision!!!! Common guys!!!!!!!!!!!!!!!!!💪🇺🇦⚔️
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20.03.2022 03:38 Відповісти
Get fucking drones and etc to deblock the city!!!!
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20.03.2022 03:40 Відповісти
ВИ НАЙКРАЩІ!!!!! СЛАВНІ нащадки СЛАВНОГО УКРАіНСЬКОГО КОЗАЦВА!!!!!!🥰🇺🇦⚔️😎❤️
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20.03.2022 03:51 Відповісти
Відповідь бійців "Азова"
Командир другого батальйону полку "Азов" Київ Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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20.03.2022 07:59 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3786023.html
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20.03.2022 08:03 Відповісти
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