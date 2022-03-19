"Азов" вимагає наказу на контрнаступ і деблокаду Маріуполя. АУДIО
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У полку "Азов", який продовжує захищати місто Маріуполь, розповіли про втрати російських окупантів за поточну добу та вкотре закликали до рішучих дій - до деблокади міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "АЗОВ".
Так, заступник командира полку "АЗОВ", Калина, повідомляє, що станом на вечір 19 березня у Маріуполі безповоротні втрати ординських варварів сягнули до 50 чоловік піхоти, 2 танків, 2 БТР, 1 МТЛБ та один БТР вони залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів. Окрім цього сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат.
"Ці дикуни роздають білі пов'язки цивільним людям. Тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємось де ви, а де цивільні!
Ми - готові піти у контрнаступ!
До звільнення Півдня всього один крок!
Це - деблокада Маріуполя та рішучі дії справжніх чоловіків!", - заявляють захисники Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Слкшать, учить и петь!
God! Please give the right state of the mind to Ukrainian commanders to make the right decision!!!! Common guys!!!!!!!!!!!!!!!!!💪🇺🇦⚔️
Командир другого батальйону полку "Азов" Київ Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.