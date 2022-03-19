"Азов" требует приказа на контрнаступление и деблокаду Мариуполя. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В полку "Азов", который продолжает защищать город Мариуполь, рассказали о потерях российских оккупантов за текущие сутки
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "АЗОВ".
Так, заместитель командира полка "АЗОВ", Калина, сообщает, что на вечер 19 марта в Мариуполе безвозвратные потери ордынских варваров достигли до 50 человек пехоты, 2 танка, 2 БТР, 1 МТЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей. Кроме этого сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери.
Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям. Тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся где вы, а где гражданские!
Мы – готовы пойти в контрнаступление!
До освобождения Юга всего один шаг!
Это деблокада Мариуполя и решительные действия настоящих мужчин!", - заявляют защитники Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Слкшать, учить и петь!
God! Please give the right state of the mind to Ukrainian commanders to make the right decision!!!! Common guys!!!!!!!!!!!!!!!!!💪🇺🇦⚔️
Командир другого батальйону полку "Азов" Київ Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.