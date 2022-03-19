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армия РФ (15337) Мариуполь (5562) потери (3857) Азов (697)

"Азов" требует приказа на контрнаступление и деблокаду Мариуполя. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В полку "Азов", который продолжает защищать город Мариуполь, рассказали о потерях российских оккупантов за текущие сутки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "АЗОВ".

Так, заместитель командира полка "АЗОВ", Калина, сообщает, что на вечер 19 марта в Мариуполе безвозвратные потери ордынских варваров достигли до 50 человек пехоты, 2 танка, 2 БТР, 1 МТЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей. Кроме этого сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери.

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Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям. Тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся где вы, а где гражданские!

Мы – готовы пойти в контрнаступление!
До освобождения Юга всего один шаг!
Это деблокада Мариуполя и решительные действия настоящих мужчин!", - заявляют защитники Мариуполя.
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Топ комментарии
+83
Ви справжні героі тримайтись.
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19.03.2022 20:21
+61
Ви Герої ! Слава Україні !
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19.03.2022 20:22
+44
Бог у поміч, хлопці.
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19.03.2022 20:22
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Один уже не прислушивался к военным. Это - Гитлер.
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19.03.2022 21:41 Ответить
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу 2022

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw

Слкшать, учить и петь!
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19.03.2022 21:42 Ответить
Слово "тримайтесь" от диванных писак уже начинает злить!
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19.03.2022 22:17 Ответить
Главное командование решило сделать из них мучеников.
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19.03.2022 22:29 Ответить
Боже!!!!!! Невже ніхто з наших командирів не розуміє важливість деблокувати Маріуполь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
God! Please give the right state of the mind to Ukrainian commanders to make the right decision!!!! Common guys!!!!!!!!!!!!!!!!!💪🇺🇦⚔️
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20.03.2022 03:38 Ответить
Get fucking drones and etc to deblock the city!!!!
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20.03.2022 03:40 Ответить
ВИ НАЙКРАЩІ!!!!! СЛАВНІ нащадки СЛАВНОГО УКРАіНСЬКОГО КОЗАЦВА!!!!!!🥰🇺🇦⚔️😎❤️
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20.03.2022 03:51 Ответить
Відповідь бійців "Азова"
Командир другого батальйону полку "Азов" Київ Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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20.03.2022 07:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3786023.html
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20.03.2022 08:03 Ответить
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