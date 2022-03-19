Оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев, - мэр Бойченко

За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и бомбоубежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети).

Об этом в Telegram сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.

Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увлекали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь , они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", - отметил Бойченко.

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