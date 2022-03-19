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Оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и бомбоубежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети).

Об этом в Telegram сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.

Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увлекали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь , они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", - отметил Бойченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" требует приказа на контрнаступление и деблокаду Мариуполя. АУДИО
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Топ комментарии
+14
Не все так просто. Многие из Мариупольцев знали. что это руськи. и сами захотели . Там же очень много греков. И тут уже в Греции начали на пропагандистком канале *OPEN*. который принадлежит рос. олигарху ивану савидию начали появляться *греки-мариуполя* которым удалось *вырваться от нацистов*. льют грязь . говорят. что ними *нацики* прикрывались. Мы. украинцы . которые живут в Греции много раз жаловались на этот канал. и на продажного журналиста из москвы . Фанасис Авгеринос. Звонили на канал.
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19.03.2022 20:50
+10
Если мир теперь не додавит мордор, то раZZистская зараза расползется по всей планете.
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19.03.2022 20:41
+10
Эта пропаганда - это яд, который расползается по всему миру. Я не знаю, почему власти демократических стран недооценивают их угрозу.
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19.03.2022 20:54
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Знали бы, окопались бы в бомбоубежище.
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19.03.2022 20:40 Ответить
Если мир теперь не додавит мордор, то раZZистская зараза расползется по всей планете.
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19.03.2022 20:41 Ответить
Що там вірити , це реальність . Деякі партнери просто поклали свої жирні зади на свої руки .
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19.03.2022 20:41 Ответить
так им картинку создать надо что "спасают"
а то если все будут в сторону запорожья уезжать
как же так получается
вроде "асвабадители от ацистов"
а народ берет вглудь к нацистам идет прятаться
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19.03.2022 20:47 Ответить
Торговаться. Часть людей пропадет, опыты, органы. Сатанисткая страна.
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19.03.2022 20:47 Ответить
Не все так просто. Многие из Мариупольцев знали. что это руськи. и сами захотели . Там же очень много греков. И тут уже в Греции начали на пропагандистком канале *OPEN*. который принадлежит рос. олигарху ивану савидию начали появляться *греки-мариуполя* которым удалось *вырваться от нацистов*. льют грязь . говорят. что ними *нацики* прикрывались. Мы. украинцы . которые живут в Греции много раз жаловались на этот канал. и на продажного журналиста из москвы . Фанасис Авгеринос. Звонили на канал.
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19.03.2022 20:50 Ответить
Эта пропаганда - это яд, который расползается по всему миру. Я не знаю, почему власти демократических стран недооценивают их угрозу.
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19.03.2022 20:54 Ответить
Тому що демократи... На жаль у багатьох випадках демократія дозволяє свободу пропаганди.
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20.03.2022 09:42 Ответить
Будем надеяться, что большая часть из них уехала от безысходности и как только всё поутихнет, то многие вернутся назад. И не пропитанные пропогандой руZZкого мира. Всё равно перспектив у мордора в ближайшее время "0". Будут соревноваться по уровню экономического развития с корешами по ОДКБ: Таджикистаном и Туркменистаном.
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19.03.2022 21:02 Ответить



"Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою."

Чому невідомою?
Концтабори і рабська праця.
Можливо, проведення медичних дослідів
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19.03.2022 21:28 Ответить
Будуть на полонених обмінювати орки срані!
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19.03.2022 22:10 Ответить
Дє звернення Зеленського до країн Європи.
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19.03.2022 22:34 Ответить
 
 