Оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев, - мэр Бойченко
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За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и бомбоубежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети).
Об этом в Telegram сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.
Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.
"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увлекали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь , они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", - отметил Бойченко.
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а то если все будут в сторону запорожья уезжать
как же так получается
вроде "асвабадители от ацистов"
а народ берет вглудь к нацистам идет прятаться
"Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою."
Чому невідомою?
Концтабори і рабська праця.
Можливо, проведення медичних дослідів