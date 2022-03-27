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Мелітополем їздять танки з прапорами т. зв. Південної Осетії, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

осетія,південна

Ворожу техніку помітили на Центральному проспекті міста.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ рф. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обіцяють виплатити мелітопольським пенсіонерам по 10 тис. російських рублів. Але насправді хочуть використати їх персональні дані для організації псевдореферендуму.

Також загарбники намагалися організувати в місті мітинг на підтримку РФ, одна мелітопольці на мітинг не вийшли. І тоді окупанти привезли на його місце "людей, які нагадували безхатченків".

Читайте: В Україні окупанти тероризують місцевих, в Білорусі - міняють пальне на горілку, - Генштаб ЗСУ

В ОВА додали, що станом на вечір 26 березня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 22 окупанта, 47 - поранили, знищили танк, 4 бронетранспортери, три автомобілі і чотири бойові машини піхоти, додатково три - пошкодили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
"Їздять по Мілітополю".... - це вони дорогу до Чорнобаївки шукають - підказав би хтось.
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27.03.2022 07:43
+25
Кацапня думает, что может запугать Украинцев страшшшными кавказцами, как они запугали москалей, понатягивали флаги на будущий металлолом и фарш, не боле, ошиблись они с народом, кадырки тому пример. Нечем нас уже пугать.
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27.03.2022 07:40
+21
Були б в грузинів яйця, вже почали звільняти свої землі, а так, просто тюхтії.
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27.03.2022 07:37
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Якась орда напала на Україну
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27.03.2022 07:35 Відповісти
Кацапня думает, что может запугать Украинцев страшшшными кавказцами, как они запугали москалей, понатягивали флаги на будущий металлолом и фарш, не боле, ошиблись они с народом, кадырки тому пример. Нечем нас уже пугать.
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27.03.2022 07:40 Відповісти
"Їздять по Мілітополю".... - це вони дорогу до Чорнобаївки шукають - підказав би хтось.
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27.03.2022 07:43 Відповісти
А шо там шукати? Один напрямок - нах..й
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27.03.2022 08:25 Відповісти
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27.03.2022 09:19 Відповісти
Були б в грузинів яйця, вже почали звільняти свої землі, а так, просто тюхтії.
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27.03.2022 07:37 Відповісти
Чесне слово - завжди з повагою ставився до грузинів. Проживав там два рази (недовго -по місяцю) ще при СРСР.
Просто не пізнаю
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27.03.2022 07:42 Відповісти
Обуржуазились!)
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27.03.2022 07:45 Відповісти
там влада глибоко проросійська зараз

думаю, пересічні грузини зараз дивляться на Азербайджан у Карабаху і прозрівають:
"А чо, так можно бьіло?"

але для того, щоб почати робити якісь рухи необхідні політичні рішення
а там нема кому їх приймати
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27.03.2022 07:46 Відповісти
відправити проросійську владу слідом за кораблем .
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27.03.2022 09:41 Відповісти
знаєте, якщо їх все влаштовує то хай сидять у дупі без Абхазії і Осетії
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27.03.2022 09:46 Відповісти
що вони і роблять , а ще щасливі від кацапських грошей , які повалили до них останній місяць . справжні грузини зараз в Україні з автоматом .
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27.03.2022 10:32 Відповісти
у нас теж був януковощ, від якого жодного нормального рішення не дочекалися би, і тому і був Майдан, щоб ми не були як білоруси, які в своїм краю не господарі ні економічно і ні як.
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27.03.2022 12:02 Відповісти
Какие "победьІ"?
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27.03.2022 07:53 Відповісти
Заробітчани, тепер ці домарадерять те що намаредирили попередні. А кінцевий результат - в полоні залишаються в одних трусах а здохлим куля українська в дарунок
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27.03.2022 07:54 Відповісти
Коли вони потім тікатимуть з Мелітополя-то ці прапори будуть стирчати з їхніх смердючих обісраних дуп...
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27.03.2022 07:55 Відповісти
Тюрьма народов..
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27.03.2022 07:57 Відповісти
Арахамские земели слезли с пальм и решили в войнушку поиграть???? Пусть кадырка им расскажет какого это!!!!!
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27.03.2022 08:01 Відповісти
от чатлахи.. эти не передовую не пойдут, бомжи, будут по тылам мародерить, это не Хизбалла)
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27.03.2022 08:09 Відповісти
Весь чуркестан сюда собирают, за славянский мир воевать мля…
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27.03.2022 08:13 Відповісти
"Адин народ...",гореть вам в аду!!!
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27.03.2022 08:48 Відповісти
похоже при освобождении м.Тростянець раз@бали и скутер на котором орки пвтались cъ@баться

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27.03.2022 08:14 Відповісти
"Файно скутер"
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27.03.2022 08:28 Відповісти
Моноколесо.
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27.03.2022 08:42 Відповісти
Прибыл "Один народ " спасать нас от фашистов... Уничтожать , в плен не брать...
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27.03.2022 08:46 Відповісти
Грузины, хватит сопли жевать! Второго шанса не будет.
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27.03.2022 08:47 Відповісти
Я один не бачив в Україні танків з російськими прапорами?
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27.03.2022 08:53 Відповісти
Вони ж ссикуни! Навіть війну оголосити бояться - «спєцАпєрація»
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27.03.2022 09:22 Відповісти
Доездитесь...

В среду известный украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что военнослужащий танкового батальона 37 ОМСБр обвинил в гибели сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева.

Он выбрал удобный момент во время боя и переехал танком стоявшего рядом командира, повредив ему обе ноги. Впоследствии стало известно, что командир скончался.

По словам Цымбалюка, речь идет о БТРг мотострелковой бригады, базирующейся в воинской части 69647 (Бурятия). Две БТГр из более 1500 военнослужащих потеряли около 50% личного состава, большое количество солдат получили ранения разной степени тяжести. При этом Медведев был награжден орденом мужества.
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27.03.2022 08:55 Відповісти
Вот там вы и останетесь навсегда чурки епаные.Не живется спокойно,ну так сдыхайте на чужбине твари.
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27.03.2022 09:12 Відповісти
Розїбашимо їх в кізяк!
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27.03.2022 09:13 Відповісти
ДЭБИЛЫ
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27.03.2022 09:14 Відповісти
Це вже похоже на якусь гру-хто ще не був ******...й? І тут появляються нові граки...ну, ласкаво просимо в пекло...
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27.03.2022 09:23 Відповісти
Грузії слушний час звільняти свої території... чи скористаються моментом?
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27.03.2022 09:27 Відповісти
До речі. да подівся отой їх співвітчизник? Ну ота арахамія.. Чи поїхав "налагоджувати зв'язки з племенем мумбо-юмбо" десь подалі від України?
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27.03.2022 09:29 Відповісти
нові Тік-Токери
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27.03.2022 10:13 Відповісти
Земля,все,приме
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27.03.2022 10:15 Відповісти
 
 