Мелітополем їздять танки з прапорами т. зв. Південної Осетії, - ОВА
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Ворожу техніку помітили на Центральному проспекті міста.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ рф. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії", - йдеться у повідомленні.
Окупанти обіцяють виплатити мелітопольським пенсіонерам по 10 тис. російських рублів. Але насправді хочуть використати їх персональні дані для організації псевдореферендуму.
Також загарбники намагалися організувати в місті мітинг на підтримку РФ, одна мелітопольці на мітинг не вийшли. І тоді окупанти привезли на його місце "людей, які нагадували безхатченків".
В ОВА додали, що станом на вечір 26 березня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 22 окупанта, 47 - поранили, знищили танк, 4 бронетранспортери, три автомобілі і чотири бойові машини піхоти, додатково три - пошкодили.
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Просто не пізнаю
думаю, пересічні грузини зараз дивляться на Азербайджан у Карабаху і прозрівають:
"А чо, так можно бьіло?"
але для того, щоб почати робити якісь рухи необхідні політичні рішення
а там нема кому їх приймати
В среду известный украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что военнослужащий танкового батальона 37 ОМСБр обвинил в гибели сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева.
Он выбрал удобный момент во время боя и переехал танком стоявшего рядом командира, повредив ему обе ноги. Впоследствии стало известно, что командир скончался.
По словам Цымбалюка, речь идет о БТРг мотострелковой бригады, базирующейся в воинской части 69647 (Бурятия). Две БТГр из более 1500 военнослужащих потеряли около 50% личного состава, большое количество солдат получили ранения разной степени тяжести. При этом Медведев был награжден орденом мужества.