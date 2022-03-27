Окупанти намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, - Міноборони Великої Британії
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Російська армія сконцентрувала свої зусилля на спробах оточити сили ЗСУ на сході України. На півночі українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.
"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що розташовуються безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони Британії, поле бою на півночі України залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.
Топ коментарі
+38 Ksenia VB
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+22 Ex Donchanin
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+20 Said_
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Будь ласка, зачекайте...
сепаратистськими районами на сході країни- районами на сході країни, окуповані у 2014 році
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/firtash-proigral-sud-po-ekstraditsii-v-ssha
Фінансовий потік з ********* пересох...
Так що відповзайте.
Всі новенькі ? Як ти ?
Зрозумів, Палєо, савсєм нє палєо..
Покажіть де ви її бачите, на столі у Залужного?
По гугл мепс 288 км, а по прямій десь 250 км.
https://www.google.com/maps/dir/Volnovakha,+Donetsk+Oblast/Izyum,+Kharkiv+Oblast,+64306/@48.3963343,36.3273911,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40e73545b2a06c6d:0xedb8dddfb4e7d9f2!2m2!1d37.4831419!2d47.5951141!1m5!1m1!1s0x41209e482e572663:0x37d676a144d4cc74!2m2!1d37.2665006!2d49.2121445!3e0
Якщо Маріуполь впаде, у кацапів вивільниться дофіга сил, які і полізуть, щоб закрити цю діру. І якщо таке станеться, то результат війни може бути вирішений, адже доведеться витягувати десятки тисяч наших солдат з оточення, а в ***** зявиться спокуса повторити Іловайський розстріл...
зараз це скоріше "символічний ключ"..
вже всі розуміють що смислу у цьому немає...
Не вистачає амуніції, форми. Треба самим купувати.
Це так у нас. Навряд чи у інших краще.
Отже, як і прогнозувалося, з отриманням все нової порції ***** офіційні прагнення росіян все зменшуються і зменшуються.
Якщо у перші дні вони говорили, що будуть «брать Киев» і міняти нам тут владу, то після місяця *************** вже заявляють, що «цєль спєцопєрації - асвабадіть Луганскую і Донецкую області».
Влітку, мабуть, будуть говорити, що метою «апєраціі» було зменшення кількості іноземного бізнесу в Росії і боротьба з ожирінням росіян шляхом санкцій і переходу населення на харчування сіном.
А до осені маємо змусити їх вийти на переговорну позицію «нє бєй, луччє обосси».
Коротше, котики. Перемога буде, і ви це знаєте. Росіяни взагалі перестали вживати це слово, тому що навіть наййобнутіші (о, дві «й» поспіль, цікаво, чи можна так було) з них не розуміють, як їхня перемога має виглядати в принципі. Але до нашої перемоги ще багато крові, болі, поту, сліз і їбашилова.
Тож давайте їбашити. І перемога буде швидше.
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Картинка просто так.
Вони хочуть зрівняти його з землею лише для того, щоб показати нам і світу: ось що буде, якщо не підете на наші умови.