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Окупанти намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російська армія сконцентрувала свої зусилля на спробах оточити сили ЗСУ на сході України. На півночі українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що розташовуються безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, поле бою на півночі України залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Також читайте: Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української Протиповітряної оборони, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
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27.03.2022 09:42
+22
сепаратистськими районами на сході країни - районами на сході країни, окуповані у 2014 році
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27.03.2022 09:30
+20
А тим часом Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/firtash-proigral-sud-po-ekstraditsii-v-ssha
Фінансовий потік з ********* пересох...
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27.03.2022 09:31
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У лапатнікав развяжєтся іх лапатний пупок...
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27.03.2022 09:29 Відповісти
сепаратистськими районами на сході країни - районами на сході країни, окуповані у 2014 році
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27.03.2022 09:30 Відповісти
А тим часом Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/firtash-proigral-sud-po-ekstraditsii-v-ssha
Фінансовий потік з ********* пересох...
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27.03.2022 09:31 Відповісти
Байден казав, що 100 000 наших прийме, йому повезло, його приймуть,
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27.03.2022 10:06 Відповісти
У Арестовича инфу берут. Тот вчера точно также говорил
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27.03.2022 09:32 Відповісти
Нет , это они ему сказали .
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27.03.2022 11:12 Відповісти
Дивлячись на карту війни то це так і не одне кільце видно. Те що не ведуть активні дії на других фронтах також про це говорить. Тим паче дивна відповідь від зе. Без танків,артилерії і літаків усе може бути, навіть погане. І да,дивно,що не призивають, у мене рідні кожний день в военкоматі, сусід 3 рази в АТО був,також не беруть. Сила в людях,українцях, які на сьогодні єдині Воїни миру. Правда Пентагон уже писав,що Херсон майже весь зайнятий ЗСУ
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27.03.2022 09:32 Відповісти
********* - у спам. Прикрылся серло другим флагом и сериш тут!
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27.03.2022 09:35 Відповісти
Владимир, це давня дописувачка Цензора, яку багато хто пам'ятає.
Так що відповзайте.
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27.03.2022 09:44 Відповісти
давніх тут вже не лишилось
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27.03.2022 09:49 Відповісти
Та ти шо.
Всі новенькі ? Як ти ?
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27.03.2022 09:59 Відповісти
ти мене не провокуй та на себе забагато не бери. якщо це спам, то ти геній психічних війн. я тут ще з часів палеоліту, коли Бутусов ще збирав форумчан на "живі" зустрічі, а вашим братом ще і не пахло.
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27.03.2022 10:06 Відповісти
Так і не провокуй дописувачів, якщо все і всіх тут знаєш.
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27.03.2022 10:14 Відповісти
Констатація фактів не є провокацією.
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27.03.2022 20:37 Відповісти
За цілеспрямований спам буду бить по шалудивих пальчиках.
Зрозумів, Палєо, савсєм нє палєо..
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Абы в лужу перднуть..
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27.03.2022 10:06 Відповісти
Аргументуйте що я звідти, що правду написала,так про це є і було тут на Цензорі. Не бачити що робиться під носом вигідно тільки зрадникам. Карту відкрий.
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27.03.2022 09:46 Відповісти
"Дивлячись на карту війни"

Покажіть де ви її бачите, на столі у Залужного?
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27.03.2022 10:05 Відповісти
ботяра Валентина-на..уй у спам!
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27.03.2022 10:13 Відповісти
Про кольца позабавило. Чтобы окружить оос, надо Днепр однако захватить или растянуть кольцо от изюма до Волновахи, это сколько... 400 км линия? Там полмиллиона-миллион солдат нужно.
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27.03.2022 09:42 Відповісти
Не треба шапкозакидацьких настроїв. Від них лише шкода.

По гугл мепс 288 км, а по прямій десь 250 км.

https://www.google.com/maps/dir/Volnovakha,+Donetsk+Oblast/Izyum,+Kharkiv+Oblast,+64306/@48.3963343,36.3273911,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40e73545b2a06c6d:0xedb8dddfb4e7d9f2!2m2!1d37.4831419!2d47.5951141!1m5!1m1!1s0x41209e482e572663:0x37d676a144d4cc74!2m2!1d37.2665006!2d49.2121445!3e0

Якщо Маріуполь впаде, у кацапів вивільниться дофіга сил, які і полізуть, щоб закрити цю діру. І якщо таке станеться, то результат війни може бути вирішений, адже доведеться витягувати десятки тисяч наших солдат з оточення, а в ***** зявиться спокуса повторити Іловайський розстріл...
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27.03.2022 10:02 Відповісти
Маріуполь у кацапських стратегів був КЛЮЧЕМ ВІд"коридору до Криму..

зараз це скоріше "символічний ключ"..

вже всі розуміють що смислу у цьому немає...
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27.03.2022 10:17 Відповісти
Він зараз стримує величезні кацапські ресурси. Після його падіння вони вивільняться.
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27.03.2022 10:38 Відповісти
По прямой это через Донецк, а если для того чтобы полукольцо создать минимум 400
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27.03.2022 10:34 Відповісти
А мозги включать не пробовал? Какой еще Днепр? От Изюма до Горловки - 90 км. И в этом кольце и Славянск с Краматорском и Бахмутом и Северодонецк с Рубежным. И на этом ********* может войну заканчивать, так как все цели будут достигнуты. Надеюсь ума там хватит кому-то не сделать второй Мариуполь.
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27.03.2022 10:28 Відповісти
Не всіх призивають. Тримають резерв, напевно. Комусь видали повістку, але нікуди не викликали.
Не вистачає амуніції, форми. Треба самим купувати.
Це так у нас. Навряд чи у інших краще.
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27.03.2022 09:46 Відповісти
я кожен день хожу на ринок..то форму-камуфляж хлопці самі куплять..вже з ранку черги.
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27.03.2022 09:52 Відповісти
А в нас на ринку нічого вже не продають. Десь по закордонах шукають.
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27.03.2022 09:57 Відповісти
Не свисти. Я записався і не досі не дзвонили, там черга кілометрова. Бажаючих просто нереальна кількість, з бойовим досвідом беруть у першу чергу. Багато знайомих ветеранів або взяли або скоро візьмуть. Свої фантазії прибережи для *****. Провокатор!!
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27.03.2022 09:56 Відповісти
Не в першу чергу. Можу сказати за своїх знайомих.
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27.03.2022 10:01 Відповісти
Звичайно що і не підготовлених беруть, це теж правильно. Треба вже зараз поповняти склад резервістів.
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27.03.2022 10:05 Відповісти
Я багато раз писала про свого сусіда,тут. Так ось його не беруть. Він все приготував, рюкзак тривожний,навіть не вживає спиртне. З моєї сім'ї багато призовного віку,всі дома. Відносно спорядження, цього не розумію. На блокпосту видали досить ******* зброю. А вірити чи не вірити,то ваша справа. Я також не вірила,що Херсон і Бердянськ впадуть без бою,що Азов залишать сам на сам,прикриваючись якимсь чином. Уже більше місяця війна.....Пора наступати а не чекати
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27.03.2022 10:35 Відповісти
Генштаб краще знає коли наступати, а коли оборонятися, у них всі карти на столі.
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27.03.2022 12:12 Відповісти
Ну мы это уже неделю наблюдаем. Орки пытаются от изюма до рубежного соединить силы. Ну и плюс Мариуполь.
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27.03.2022 09:39 Відповісти
Не до Рубежного, а до Горловки. И тогда огромный котел получается.
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27.03.2022 10:32 Відповісти
їм спочатку потрібно ще той Ізюм взяти. і якщо вони кидають на взяття Ізюма курсантів, то з взяттям Ізюма їм потрібно буде ще добряче повозитись.
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27.03.2022 11:10 Відповісти
Наші стратеги форумі забули, що Ізюм стоїть на Донці. Кацапи там мають поруч плацдарм, але, якщо наші будуть діяти без помилок, москалі нічого там вдіяти не зможуть. Головна небезпека, навпаки, на півдні в районі Гуляй поля.
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27.03.2022 11:30 Відповісти
А зачем его брать? Оставили в окружении небольшого количества войск умирать и пошли дальше...
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27.03.2022 13:09 Відповісти
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27.03.2022 09:42 Відповісти
чому просто не вбити падаль?
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27.03.2022 09:44 Відповісти
Он шо столб проткнул?
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27.03.2022 09:50 Відповісти
Прутнем. Збочениць
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27.03.2022 10:02 Відповісти
Стовбойоб?
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27.03.2022 09:52 Відповісти
Що далі відв'язати від стовпа і відпустять?А воно лайно по новому.Ось чому в нас так багато проблем .Замість того щоб кулю в лоб і забули,ми ворогам дозволяємо далі вільно жити і дихати.Досить гратися в іграшки і робити оцей соццирк для фоточек.Знищувати погань фізично по законам воєнного часу! Десяток розстріляти іншим наука буде.
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27.03.2022 13:27 Відповісти
Тижнів зо три (до дня народження лєніна) буде дуже важко
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27.03.2022 09:47 Відповісти
а шо за три тижні лєнін васкрєсє?
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27.03.2022 09:54 Відповісти
Це вже питання віри
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27.03.2022 09:56 Відповісти
Так вони ж завжди казали що членін вічно живий, чи я помиляюся?
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27.03.2022 09:58 Відповісти
Вони Бандеру шукають, щоб заарештувати
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27.03.2022 10:04 Відповісти
Раніше був такий мем "за даними британських вчених"... Схоже, зараз їх місце зайняла британська розвідка...)
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27.03.2022 09:53 Відповісти
Перед втратою Дебальцево такі як Ви так само казали.
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27.03.2022 10:05 Відповісти
о эдельвейсы собі мнгала зробили
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27.03.2022 10:08 Відповісти
Прага. Марш "Русские против Путина".26.03.2022 р.
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27.03.2022 10:05 Відповісти
принимают дрысню https://twitter.com/i/status/1507967606141165572
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27.03.2022 10:06 Відповісти
москалі про ец говорили від самого початку, що оточать угрупування в зоні донбасу. А Київ то обманнй маневр.
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27.03.2022 10:39 Відповісти
Юрій Гудименко

Отже, як і прогнозувалося, з отриманням все нової порції ***** офіційні прагнення росіян все зменшуються і зменшуються.

Якщо у перші дні вони говорили, що будуть «брать Киев» і міняти нам тут владу, то після місяця *************** вже заявляють, що «цєль спєцопєрації - асвабадіть Луганскую і Донецкую області».

Влітку, мабуть, будуть говорити, що метою «апєраціі» було зменшення кількості іноземного бізнесу в Росії і боротьба з ожирінням росіян шляхом санкцій і переходу населення на харчування сіном.

А до осені маємо змусити їх вийти на переговорну позицію «нє бєй, луччє обосси».

Коротше, котики. Перемога буде, і ви це знаєте. Росіяни взагалі перестали вживати це слово, тому що навіть наййобнутіші (о, дві «й» поспіль, цікаво, чи можна так було) з них не розуміють, як їхня перемога має виглядати в принципі. Але до нашої перемоги ще багато крові, болі, поту, сліз і їбашилова.

Тож давайте їбашити. І перемога буде швидше.
_________________

Картинка просто так.












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27.03.2022 10:47 Відповісти
да они уже 2 недели как пытаются, только слепой не видит этого и не надо быть "разведкой". Там очень серьезная ситуация, зато у нас каждый день "чорнобаевка", котел под Киевом... а до этого "прывыд Кыева" сбивал всех.... Я понимаю, что боевой дух нужно подымать и успокаивать людей но Я НАДЕЮСЬ, что кроме этого они ещё и помогают мужикам дабы котла не случилось т.к. сейчас туда будет макимальный удар второй волной.
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27.03.2022 11:24 Відповісти
Без заявления британцев наше главнокомандование этого не видит?
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27.03.2022 11:27 Відповісти
Типа не понятно было с самого начала. Но у нас то тоже сил и средств больше освобождается с других направлений. Я вот думаю, даже если Орки и возьмут Марик, они его потом сами с санкциями отстроя или на руинах так и жить будут? Дебилы б…
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27.03.2022 12:28 Відповісти
Я давно перестав шукати будь-яку логіку в їх діях, вони просто довбойоби, що поробиш
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27.03.2022 13:12 Відповісти
Якби їм Донбас був потрібен, вони давно б так звані лнр та днр собі приєднали.
Вони хочуть зрівняти його з землею лише для того, щоб показати нам і світу: ось що буде, якщо не підете на наші умови.
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27.03.2022 13:51 Відповісти
 
 