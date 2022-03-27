У Чернігові нема води, тепла й електрики, - голова ОВА Чаус
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Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.
Про це повідомляє в телеграміголова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за останню добу в області зареєстровано 8 пожеж, з них 1 - через обстріли російською армією житлового сектору.
За добу група піротехніків ДСНС 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались. Загалом з початку війни виявлено та вилучено 115 вибухонебезпечних предметів.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
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+2 kelt kant
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+1 Чайка Київ
показати весь коментар27.03.2022 10:46
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