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У Чернігові нема води, тепла й електрики, - голова ОВА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.

Про це повідомляє в телеграміголова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за останню добу в області зареєстровано 8 пожеж, з них 1 - через обстріли російською армією житлового сектору.

За добу група піротехніків ДСНС 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались. Загалом з початку війни виявлено та вилучено 115 вибухонебезпечних предметів.

Дивіться: Знімальна група Sky News потрапила під обстріли російських окупантів у Чернігові. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
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27.03.2022 10:36
+2
московська азійська орда нищить головні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... вони століттями намагались вкрасти у нас нашу Історію та зробити з нас москалів, або хахлов без роду-племені, а коли побачили що не вийшло, вирішили знищити ... ця війна не за територію Руси-України, ця війна за нашу Історію... з нашим вічним ворогом - азійською московською ордою, з нащадками золотоординських рабів, з москалями, з нелюдями-свінособаками ...
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27.03.2022 12:07
+1
Боже, поможи
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27.03.2022 10:46
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Все на Київ пішло? Ви свій базар фактами підтвердите? Чи, як прийнято за ватними методичками, лише лайном плюнете, щоб розбрат посіяти?
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27.03.2022 10:44 Відповісти
Я відповім фактами- чому Чернігів розбомблено? Майже безкарно. Цього досить для висновків якщо порівняти втрати літаків орків і авіаналіти на інши міста.
А терти коменти які вам особисто не довподоби- це вже зрада, так! Тоді носіть свої рожеві окуляри
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27.03.2022 10:54 Відповісти
Факти де?
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27.03.2022 11:11 Відповісти
благодаря утомленному нарИду от войны и его выбору
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27.03.2022 12:19 Відповісти
да ладно, им в методичках скоро напишут что всё порошенко разокрал))))
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27.03.2022 12:18 Відповісти
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27.03.2022 10:36 Відповісти
символічно,йдуть роки та століття а ворог той самий з мокшанських болот...
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27.03.2022 11:07 Відповісти
Боже, поможи
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27.03.2022 10:46 Відповісти
московська азійська орда нищить головні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... вони століттями намагались вкрасти у нас нашу Історію та зробити з нас москалів, або хахлов без роду-племені, а коли побачили що не вийшло, вирішили знищити ... ця війна не за територію Руси-України, ця війна за нашу Історію... з нашим вічним ворогом - азійською московською ордою, з нащадками золотоординських рабів, з москалями, з нелюдями-свінособаками ...
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27.03.2022 12:07 Відповісти
у чаусу нема потреби додати про наявність продуктів в магазинах і ліків в аптеках
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27.03.2022 17:41 Відповісти
 
 