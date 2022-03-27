В Чернигове нет воды, тепла и электричества, - председатель ОВА Чаус

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично.

Об этом сообщает в телеграме глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них 1 - из-за обстрелов российской армией жилого сектора.

За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Всего с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов.

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