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В Чернигове нет воды, тепла и электричества, - председатель ОВА Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично.

Об этом сообщает в телеграме глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них 1 - из-за обстрелов российской армией жилого сектора.

За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Всего с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
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27.03.2022 10:36
+2
московська азійська орда нищить головні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... вони століттями намагались вкрасти у нас нашу Історію та зробити з нас москалів, або хахлов без роду-племені, а коли побачили що не вийшло, вирішили знищити ... ця війна не за територію Руси-України, ця війна за нашу Історію... з нашим вічним ворогом - азійською московською ордою, з нащадками золотоординських рабів, з москалями, з нелюдями-свінособаками ...
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27.03.2022 12:07
+1
Боже, поможи
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27.03.2022 10:46
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Все на Київ пішло? Ви свій базар фактами підтвердите? Чи, як прийнято за ватними методичками, лише лайном плюнете, щоб розбрат посіяти?
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27.03.2022 10:44 Ответить
Я відповім фактами- чому Чернігів розбомблено? Майже безкарно. Цього досить для висновків якщо порівняти втрати літаків орків і авіаналіти на інши міста.
А терти коменти які вам особисто не довподоби- це вже зрада, так! Тоді носіть свої рожеві окуляри
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27.03.2022 10:54 Ответить
Факти де?
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27.03.2022 11:11 Ответить
благодаря утомленному нарИду от войны и его выбору
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27.03.2022 12:19 Ответить
да ладно, им в методичках скоро напишут что всё порошенко разокрал))))
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27.03.2022 12:18 Ответить
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27.03.2022 10:36 Ответить
символічно,йдуть роки та століття а ворог той самий з мокшанських болот...
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27.03.2022 11:07 Ответить
Боже, поможи
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27.03.2022 10:46 Ответить
московська азійська орда нищить головні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... вони століттями намагались вкрасти у нас нашу Історію та зробити з нас москалів, або хахлов без роду-племені, а коли побачили що не вийшло, вирішили знищити ... ця війна не за територію Руси-України, ця війна за нашу Історію... з нашим вічним ворогом - азійською московською ордою, з нащадками золотоординських рабів, з москалями, з нелюдями-свінособаками ...
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27.03.2022 12:07 Ответить
у чаусу нема потреби додати про наявність продуктів в магазинах і ліків в аптеках
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27.03.2022 17:41 Ответить
 
 