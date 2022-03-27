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Окупанти почали знищувати нафтобази і продовольчі склади. Росія розв'язала економічну війну проти України, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Російські окупанти починають знищувати нафтобази і продовольчі склади України. Таким чином, Росія вирішила розв'язати економічну війну проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони почали пробувати знищувати нафтобази і продуктові склади. За останні дні нафтобази в Калинівці, продуктові склади в Сєверодонецьку", - заявив Денисенко.

Він додав, що Україні необхідно розуміти стратегію окупантів.

"Нам потрібно розуміти їх стратегію. Я думаю, що це буде наше ключове завдання в найближчі не тижні, а дні - максимально розосереджувати продукти харчування зі складів і розосереджувати паливо, використовуючи тактику так званих мобільних складів і мобільних баз нафтопродуктів", - заявив радник глави МВС.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Еще одна причина перестать кормить пленных.
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27.03.2022 10:26
+16
Полонені бувають на війні, а які полонені на "спєцопєрації"? Що каже Женевська Конвенція?
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27.03.2022 10:37
+15
Що ця мерзота не зробить, їй уже нічого не допоможе. Наші ВСУ найкращі!
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27.03.2022 10:30
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Еще одна причина перестать кормить пленных.
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27.03.2022 10:26 Відповісти
Полонені бувають на війні, а які полонені на "спєцопєрації"? Що каже Женевська Конвенція?
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27.03.2022 10:37 Відповісти
На вудь-якій війні завжди усім було насрати на будь-якій конвенції
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27.03.2022 11:13 Відповісти
шо каже? мародеры, шпионы, наемники и прочие заблудившиеся интереся для Конвенции НЕ представляют)) можно хот вешать хоть на органы разбирать)

п.с. и Визитку Яроша рядом))
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27.03.2022 11:37 Відповісти
Полонені нам потрібні для одного - для подальшого обміну на наших
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27.03.2022 10:43 Відповісти
Я не проти. Проте я б запропонував перейти на самозабезпечення в частині самогодування. Їх багато, голодними не залишаться. Тим більше, що вони і прийшли сюди з метою знищення всього людського. То нехай самі спробують на власній печінці про що йдеться. Тих, хто залишиться обміняти. Вони тут непотрібні.
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27.03.2022 10:48 Відповісти
В першу чергу перестати годувати корегувальників, зрадників та мародерів. Тільки розстріл на місці.
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27.03.2022 10:52 Відповісти
Згоден. Це правильно. Не має часу на сантименти.
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27.03.2022 11:11 Відповісти
Що ця мерзота не зробить, їй уже нічого не допоможе. Наші ВСУ найкращі!
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27.03.2022 10:30 Відповісти
Потрібно терміново перекривати нафтогазову трубу.
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27.03.2022 10:33 Відповісти
Кацапйо наінше і не здатні!!!
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27.03.2022 10:34 Відповісти
Месяц идет война, а вы только что поняли, что будут уничтожать склады??????

95 квартал.......
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27.03.2022 10:34 Відповісти
Тільки б "Свати" крутили, та "Слуґа народа"
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27.03.2022 10:37 Відповісти
Нема у них стратегії , вони думають на 15 хвилин вперед, це максимум на що здатен мозковий ганглій окупанта, отруєний горілкою. Взагалі пох, Європа нам допоможе, а окупант заплатить за все з відсотками.
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27.03.2022 10:39 Відповісти
Це що новина при війні. В першу чергу нищать ці структури. Невже Маріуполь нічому не навчив....Вони ідуть убивать,нищить,руйнувати. І це на 32 дні війни писати таке.
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27.03.2022 10:40 Відповісти
Какое то удивление в подаче новости. Типа как же так, продукты и бензин уничтожают, изверги. Это война. И срыв снабжение является одной из самых основных целей противника. Хорошо хоть не написали -Подло ночью подожгли нефтебазу. Как будто бы днем было бы не подло. Помните несколько дней назад наших погибших военных в казармах? Там было -Подло ночью разбомбили мирно спавших солдат. Блеат, нет слов. Вместо реальных действий соответсвующих военной необходимости, развод рук и детское -Мирно спящих солдат. Пора проснуться и начинать делать адекватные ответы кацапам на их территории. Что нет денег подкупить ихних поджигателей нефтебаз и продскладов вкупе с подрывом линий электропередач и разрушением мостов если уж нет ракетной составляющей способной достичь оркские города?
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27.03.2022 10:43 Відповісти
Согласен. Это даже на "капитана очевидность" не тянет. Так, бредятина, абы шото лепить, привлекая внимание лохтората к себе.
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27.03.2022 10:58 Відповісти
я б подло розстріляв того хто положив спати в казармі того хто зберігає великі кількості гсм в одному місці ПОДЛО ПРИ ВСІХ щоб інші перестали з радістю дзвонити кураторам й шептати що ось лупони сюди й скинь на картку
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27.03.2022 11:59 Відповісти
Розбудіть хтось МВС, бо вони проспали останній місяць, россія оголосила нам не економічну війну, а проводить геноцид на знаищення нації руйнуючи без розбору все підряд
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27.03.2022 10:43 Відповісти
Диверсійні групи треба до ворога засилати, руйнувати рейки, ЛЕП та палити нафтобази....
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27.03.2022 10:44 Відповісти
Потрібно. Ви особисто готові здійснювати діверсії на території кацапії?
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27.03.2022 11:02 Відповісти
Готовий.
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27.03.2022 15:53 Відповісти
Это Война,и топливо важный элемент,как и вообще все снабжение,если отрежут снабжение+ окружат города, то что мы будем на воздухе ездить и питаться листьями?и пво уже не понадобиться
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27.03.2022 10:51 Відповісти
Заправляйтесь бензином,у кого тут есть авто...бомбят нефтебазы
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27.03.2022 10:52 Відповісти
Вокруг нефтебаз и складов (на удалении 3-5 км) должны находится расчеты с ПЗРК!
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27.03.2022 10:54 Відповісти
Стає все очевиднішим, що з часом війна переходить у так звану тотальну з боку загарбників з намаганням знищити все і всюди. Запаси мають зберігатися у невеликих кількостях у багатьох різних місцях. А коли (якщо) у нас з'явиться достатня кількість наступального озброєння, така ж війна почнеться і з нашого боку вже на території агресорів.
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27.03.2022 11:32 Відповісти
Что мешает хранить нефтепродукты на заправках, и продуктами забивать супермаркеты, а перемещиня товаров делать напрямую между магазинами.
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27.03.2022 11:53 Відповісти
Економічну війну рф з нами веде давно
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27.03.2022 11:56 Відповісти
Это не экономическая война, а целенаправленная, методичная работа врага (московии), направленная на уничтожение той инфраструктуры и лишение нас тех ресурсов, которые необходимы для продолжения ведения активный боевых действий.
(взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов). Обратите внимание.
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27.03.2022 12:45 Відповісти
Місяць війни ми яким місцем думаємо?Треба ховати вивозити і розташовувати по різних місцях.А не явні цілі для ракет.Що продуктові склади що паливо все треба никати в багатьох місцях.Чим голови міст і містечок думають, жопою?Телепні !
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27.03.2022 13:19 Відповісти
 
 