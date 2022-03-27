Вибухи прозвучали у Волинській області, більше інформації буде згодом, - ОВА
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На території Волинської області прозвучали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
"На Волині прозвучали вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде згодом", - зазначається ц інформації.
Керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив: "Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!"
Топ коментарі
+15 Bob Fayn
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+13 Bob Fayn
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+10 YU ST
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здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майюже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !
Це ще Тарас Шевченко попереджав.
Класика. Нічого нового...
в тоже время их нафтови базы и аэродромы целы
Ну: и как Украина будет дальше воевать ? Может пора уничтожать базы и аэродромы орков ????
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Білорусія.
Купа ракет