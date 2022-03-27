Вибухи прозвучали у Волинській області, більше інформації буде згодом, - ОВА

На території Волинської області прозвучали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.

"На Волині прозвучали вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде згодом", - зазначається ц інформації.

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Керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив: "Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!"