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Зеленський (17537) ядерна зброя (928) позаблоковий статус (6)

Ми готові піти на нейтралітет та без'ядерний статус, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна готова обговорювати та розробляти документ, який фіксуватиме позаблоковість України та її без'ядерний статус. Але тільки на умовах справжніх гарантій безпеки, а не рівня Будапештського меморандуму, що дискредитував себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це найголовніший пункт. Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну… Тому цей пункт є пунктом гарантій безпеки для України. А оскільки вони кажуть, що це і для них [гарантії безпеки], він мені зрозумілий, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум і таке інше. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана...", — заявив Зеленський.

Нагадав президент нашої країни й про різке погіршення ставлення до росіян та РФ після нападу на Україну.

"Попри те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову ставлення до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Хоч я розумію, що в Росії багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну... І так, нехай вона буде насамперед за себе, а це означає, що вона буде за Україну в цьому випадку. Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює. Ставлення погіршилося у населення", - уточнив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+87
А ми не готові. Пішов нах, лайно зелене.
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28.03.2022 00:17
+58
Ви з Єрмаком?
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28.03.2022 00:17
+52
@ADiomins





Зеленський:
«після 24 лютого ми втратили емоційний зв'язок з Росією та її народом».

Я перепрошую, тобто у тебе був емоційний зв'язок після 2014?
Да за шо ! ...
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28.03.2022 00:18
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Только Украина может и должна выдвигать требования, ********* - уже никогда. Зеленский, повзрослей уже.
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28.03.2022 08:25 Відповісти
Ніякого нейтрального статусу!!!!

Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!

наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
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28.03.2022 08:25 Відповісти
Ніякого нейтрального статусу!!!!

Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!

наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
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28.03.2022 08:26 Відповісти
Ніякого нейтрального статусу!!!!

Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!

наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
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28.03.2022 08:38 Відповісти
Ніякого нейтрального статусу!!!!

Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!

наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
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28.03.2022 08:39 Відповісти
Хто "ми", підарьониш, царем себе відчув?
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28.03.2022 08:46 Відповісти
Хто "ми", підарьониш, царем себе відчув?
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28.03.2022 08:47 Відповісти
Обережно ЗЕ-дебіл бо ти можеш не жожити до нейтрального статусу!
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28.03.2022 08:49 Відповісти
Ніякого нейтрального статусу!!!!

Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!

наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
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28.03.2022 08:53 Відповісти
кто мы? Для этого понадобится как минимум референдум, невозможный пока есть оккупированные территории. И выяснится, что настоящие "мы" не готовы к нейтралитету. Украине нужны союзники и помощь.
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28.03.2022 08:58 Відповісти
кто мы? Для этого понадобится как минимум референдум, невозможный пока есть оккупированные территории. И выяснится, что настоящие "мы" не готовы к нейтралитету. Украине нужны союзники и помощь.
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28.03.2022 08:58 Відповісти
Ніяких нейтральних статусів!!

В нас обов'язково повинна бути сильна армія та ядерна зброя!!!!

Усі домовленості з Росією - *****!!!!
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28.03.2022 09:00 Відповісти
Нехай Вовік скаже, у скільки мільйонів жертв нам зараз обходиться "нейтральний статус"???? 😡😡😡

Коли той "уріст" прочитає хоча б одну книгу по історії України і зрозуміє, що з Мордором угоди неможна підписувати, бо будь-які угоди зі Злом - це зрада країни!!!! 😡
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28.03.2022 09:08 Відповісти
"...наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну… " Медики, це лікується?
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28.03.2022 09:27 Відповісти
Он еще верит в переговоры?
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28.03.2022 09:33 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 09:39 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 09:40 Відповісти
Мы готовы оставить все как есть.
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28.03.2022 09:41 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 09:42 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 09:42 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 09:49 Відповісти
Чмо
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28.03.2022 09:52 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 10:09 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Боже, яке кончене... (с) він наговорив на статтю про держзраду
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Боже, яке кончене... (с) він наговорив на статтю про держзраду
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Боже, яке кончене... (с) він наговорив на статтю про держзраду
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28.03.2022 10:15 Відповісти
він наговорив на статтю про держзраду
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28.03.2022 10:15 Відповісти
тест
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Боже, яке кончене
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:21 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Chi ti debil? Y Ykraini i zaraz neitralniy status!!! I sho? Bud' laska, ne dozvolte c'omy debily zliti Ykrainu!!! Mi sami povinni vibirati do yakogo blocky vstupatri i sho robiti!! Viynu abo vigraut' abo prograut'...Divlyachis' na Zelu, mi vze prograemo...Vsi tak boronyat Ykrainu, volonteri az ochi na loba lizyt', ves' svit nas pidtrimue, a Zelya vse Rashku Y dypky cilye!!!
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Зеленський то е трагедія України
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28.03.2022 10:25 Відповісти
Зеленський то е трагедія України
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28.03.2022 10:25 Відповісти
Зеленський то е трагедія України
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28.03.2022 10:25 Відповісти
Знову шукаєш "мір в глазах у Ху#ла"?
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28.03.2022 10:26 Відповісти
Він знову марить, чи як розуміти цю маячню?
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28.03.2022 10:36 Відповісти
Умови гарантій безпеки вже були. І що сталося з ними?
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28.03.2022 11:09 Відповісти
Умови гарантій безпеки вже були. І що сталося з ними?
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28.03.2022 11:10 Відповісти
не за это воюют украинцы
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28.03.2022 11:34 Відповісти
не за это воюют украинцы
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28.03.2022 11:35 Відповісти
Тільки спробуй.
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28.03.2022 12:23 Відповісти
Хватит завывать!
Как долго Украина сможет выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам с неработающей экономикой и ударами по инфраструктуре?
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28.03.2022 14:22 Відповісти
Сколько угодно на самом деле, если будет поддержка Евросоюза.
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28.03.2022 17:07 Відповісти
Добавлю. Наша экономика в рамках западного мира крошечная. Тем более что половина Украины итак ездит на заработки. Так что проблем с нашей экономикой особых не будет. Разве что олигархи обеднеют, которые гнали сталь и трубы.
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28.03.2022 17:40 Відповісти
*****! Зе і його ОПу
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28.03.2022 17:31 Відповісти
дєрьмак, ЗеЛупа, ви з самого початку про все це знали?

договорняк з пуйлом та вашими гебешники кураторами був саме про це? Оман...патрушев...

панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко

та до чого довела ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
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29.03.2022 17:30 Відповісти
А у нас это все уже было и чем это помогло?
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29.03.2022 18:00 Відповісти
Нехай йде за кораблем...
В 2014 в нас був нейтральний статус, тому на нас і напали.
А ідіоти досі не розуміють.
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29.03.2022 18:23 Відповісти
Сунь Цзи каже: "Суть безпеки країни полягає не в тому, щоби надіятись на те, що ворог не нападе, а на те, що я зроблю напад на мене неможливим (читай безглуздим)".
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29.03.2022 20:40 Відповісти
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 19:02 Відповісти
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