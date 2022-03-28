Ми готові піти на нейтралітет та без'ядерний статус, - Зеленський
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Україна готова обговорювати та розробляти документ, який фіксуватиме позаблоковість України та її без'ядерний статус. Але тільки на умовах справжніх гарантій безпеки, а не рівня Будапештського меморандуму, що дискредитував себе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.
"Гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це найголовніший пункт. Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну… Тому цей пункт є пунктом гарантій безпеки для України. А оскільки вони кажуть, що це і для них [гарантії безпеки], він мені зрозумілий, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум і таке інше. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана...", — заявив Зеленський.
Нагадав президент нашої країни й про різке погіршення ставлення до росіян та РФ після нападу на Україну.
"Попри те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову ставлення до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Хоч я розумію, що в Росії багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну... І так, нехай вона буде насамперед за себе, а це означає, що вона буде за Україну в цьому випадку. Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює. Ставлення погіршилося у населення", - уточнив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!
наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!
наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!
наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!
наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
Повинна бути найсильніша армія та ядерна зброя. Все! Крапка!!!
наїлися ми вже цих обіцянок-цацянок!!!
В нас обов'язково повинна бути сильна армія та ядерна зброя!!!!
Усі домовленості з Росією - *****!!!!
Коли той "уріст" прочитає хоча б одну книгу по історії України і зрозуміє, що з Мордором угоди неможна підписувати, бо будь-які угоди зі Злом - це зрада країни!!!! 😡
Как долго Украина сможет выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам с неработающей экономикой и ударами по инфраструктуре?
договорняк з пуйлом та вашими гебешники кураторами був саме про це? Оман...патрушев...
панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко
та до чого довела ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
В 2014 в нас був нейтральний статус, тому на нас і напали.
А ідіоти досі не розуміють.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.