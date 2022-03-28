УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12161 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
7 730 85
Устенко Олег (57) репарації (44)

Росія буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч, - радник президента Устенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олег,устенко

Російська Федерація після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УНІАН, про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко.

"Зрозуміло, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної нашої відбудови. Плюс будуть додаткові позови до Російської Федерації. Тут вступають в силу контрибуції і репарації, які за рішенням міжнародного суду Росією дудуть виплачуватися, але це буде відбуватися протягом тривалого періоду часу. Чому тривалого періоду часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона знаходиться, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч", - сказав він.

Також він додав, що Росія отримає від України не один позов до суду щодо відшкодування матеріальних збитків.

"Вони мають повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків. Є додаткові збитки, і ми очікуємо мільярдні позови до Російської Федерації з боку і окремих підприємців, які будуть сформовані в один великий пул, і від нашого населення", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України, - радник президента Устенко

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
То есть, я так и помру где то в приюте или в землянке не дождавшись этих нескольких десятилетий пока мне компенсируют разрушенное жилье?
показати весь коментар
28.03.2022 02:02
+13
Він скурвлений давно і получає зарплату в конвертах. Тут треба зачистка від орди та наших покидьків одночасно.
показати весь коментар
28.03.2022 02:24
+12
Це за умови якщо зеленський не підпише якихось "мирових" угод з паРашою...
Хоча в Україна, в принципі, парламенсько-президенська країна - треба щоб парламент не скурвився :/
показати весь коментар
28.03.2022 02:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То есть, я так и помру где то в приюте или в землянке не дождавшись этих нескольких десятилетий пока мне компенсируют разрушенное жилье?
показати весь коментар
28.03.2022 02:02 Відповісти
Ви що не бачете, зелена шобла намилилась робити гігантське крадівництво 2.0 Зараз Беня підтягнеться і почнеться скажений дерибан.
показати весь коментар
28.03.2022 06:43 Відповісти
спочатку треба перемогти касапів всім світом у без'ядерній (обов'язково без'ядерній!) війні, а потім вже домагатись контрибуцій!
показати весь коментар
28.03.2022 07:58 Відповісти
спочатку треба перемогти касапів всім світом у без'ядерній (обов'язково без'ядерній!) війні, а потім вже домагатись контрибуцій!
показати весь коментар
28.03.2022 07:58 Відповісти
Зеля підпише капітуляцію в надії, що США боротиметься з Московією за належні нам репарації.
показати весь коментар
28.03.2022 08:18 Відповісти
То есть, я так и помру где то в приюте или в землянке не дождавшись этих нескольких десятилетий пока мне компенсируют разрушенное жилье?
показати весь коментар
28.03.2022 02:02 Відповісти
Це за умови якщо зеленський не підпише якихось "мирових" угод з паРашою...
Хоча в Україна, в принципі, парламенсько-президенська країна - треба щоб парламент не скурвився :/
показати весь коментар
28.03.2022 02:03 Відповісти
Він скурвлений давно і получає зарплату в конвертах. Тут треба зачистка від орди та наших покидьків одночасно.
показати весь коментар
28.03.2022 02:24 Відповісти
Вилізли виправдовувати найвеличнішого?
показати весь коментар
28.03.2022 02:03 Відповісти
Вилізли виправдовувати найвеличнішого?
показати весь коментар
28.03.2022 02:03 Відповісти
Навіщо розтягувати процес на десятиріччя? Вони знищували Україну десятиріччя, потроху? Ні! Тому все і зразу. Не вистачить вже заарештованих коштів, створити механізм відбирання в Росії всіх коштів, які в них є чи будуть з'являтися. Як наслідок, повна деградація цієї країни та фізичне зменшення чисельності її населення, що гарантуватиме не появу в майбутньому мінімальної загрози світу від цієї країни.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Навіщо розтягувати процес на десятиріччя? Вони знищували Україну десятиріччя, потроху? Ні! Тому все і зразу. Не вистачить вже заарештованих коштів, створити механізм відбирання в Росії всіх коштів, які в них є чи будуть з'являтися. Як наслідок, повна деградація цієї країни та фізичне зменшення чисельності її населення, що гарантуватиме не появу в майбутньому мінімальної загрози світу від цієї країни.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Тоді в них нічого не буде з'являтися. Який сенс працювати, якщо у тебе все одразу заберуть?
показати весь коментар
28.03.2022 10:23 Відповісти
Тоді в них нічого не буде з'являтися. Який сенс працювати, якщо у тебе все одразу заберуть?
показати весь коментар
28.03.2022 10:24 Відповісти
Навіщо розтягувати процес на десятиріччя? Вони знищували Україну десятиріччя, потроху? Ні! Тому все і зразу. Не вистачить вже заарештованих коштів, створити механізм відбирання в Росії всіх коштів, які в них є чи будуть з'являтися. Як наслідок, повна деградація цієї країни та фізичне зменшення чисельності її населення, що гарантуватиме не появу в майбутньому мінімальної загрози світу від цієї країни.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Згідно яких документів Росія буде винна платити, якщо вона не
признає ні яки постанови міжнародних судів та резолюції ООН.?
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Нам не нужно смотреть на состояние их экономики, и ждать пока они смогут что-то платить! их экономику наоборот необходимо полностью уничтожить! А все их газовые и нефтяные месторождения, как и другие ископаемые, и лес, который сейчас активно пилят китайцы, немедленно после окончания войны должны отойти нам в качестве этих самых контрибуций и репараций!
показати весь коментар
28.03.2022 02:12 Відповісти
Згідно яких документів Росія буде винна платити, якщо вона не
признає ні яки постанови міжнародних судів та резолюції ООН.?
показати весь коментар
28.03.2022 02:12 Відповісти
Навіщо розтягувати процес на десятиріччя? Вони знищували Україну десятиріччя, потроху? Ні! Тому все і зразу. Не вистачить вже заарештованих коштів, створити механізм відбирання в Росії всіх коштів, які в них є чи будуть з'являтися.
показати весь коментар
28.03.2022 02:12 Відповісти
На сегодня это уже сотня миллиардов $ + минимальные компенсации 45 миллионам украинцам 45 миллиардов$ а дальше + доп.выплаты кто пострадал и насколько. короче.те арестованные бабулесы. на сегодня % 40 из арестованных 635 миллиардов уже должны быть учтены .
показати весь коментар
28.03.2022 02:19 Відповісти
Це поділ невбитої курки-мутанта. Спочатку - правильно оформлена перемога над рашизмом, а тоді вже у мирну угоду можна й репарації пхати, хвацькі й гарні. Але не навпаки, принаймні наш найвеличніший лідор все ще теревенить про "компромісний" мир, цим власноруч кладучи свою та наші голови під помах кривавої кацапської іржавої військової сокири...
показати весь коментар
28.03.2022 02:29 Відповісти
Никто и не кому ни чего платить не будет. Это Рассея. Они были нищими так и остануться. Надо забрать свое и железный занавес. К сожалению. их нельзя уничтожить, как и тараканов. Просто закрыть в анклаве. И показывать как мертвая ветвь эволюции
показати весь коментар
28.03.2022 04:05 Відповісти
Никто и не кому ни чего платить не будет. Это Рассея. Они были нищими так и остануться. Надо забрать свое и железный занавес. К сожалению. их нельзя уничтожить, как и тараканов. Просто закрыть в анклаве. И показывать как мертвая ветвь эволюции
показати весь коментар
28.03.2022 04:05 Відповісти
Никто и не кому ни чего платить не будет. Это Рассея. Они были нищими так и остануться. Надо забрать свое и железный занавес. К сожалению. их нельзя уничтожить, как и тараканов. Просто закрыть в анклаве. И показывать как мертвая ветвь эволюции
показати весь коментар
28.03.2022 04:06 Відповісти
Никто и не кому ни чего платить не будет. Это Рассея. Они были нищими так и остануться. Надо забрать свое и железный занавес. К сожалению. их нельзя уничтожить, как и тараканов. Просто закрыть в анклаве. И показывать как мертвая ветвь эволюции
показати весь коментар
28.03.2022 04:06 Відповісти
верно.
показати весь коментар
28.03.2022 04:51 Відповісти
Надо сначала победить. С таким предприимчивым и уступчивым презом ЗСУ могут и не успеть.
показати весь коментар
28.03.2022 05:08 Відповісти
Тільки зелений довбойоб може на це розраховувати...
показати весь коментар
28.03.2022 07:16 Відповісти
Тільки зелений довбойоб може на це розраховувати...
показати весь коментар
28.03.2022 07:16 Відповісти
Тільки зелений довбойоб може на це розраховувати...
показати весь коментар
28.03.2022 07:19 Відповісти
Якщо документи підписує Зеля, то ні на які репарації сподіватися нічого.
показати весь коментар
28.03.2022 07:30 Відповісти
А Білорусія надіється пропетляти? Обстріли велись з її території і дозволу. За це треба платити. Багато.
показати весь коментар
28.03.2022 08:00 Відповісти
А Білорусія надіється пропетляти? Обстріли велись з її території і дозволу. За це треба платити. Багато.
показати весь коментар
28.03.2022 08:00 Відповісти
А Білорусія надіється пропетляти? Обстріли велись з її території і дозволу.
За це треба платити. Багато.
показати весь коментар
28.03.2022 08:00 Відповісти
А Білорусія надіється пропетляти? Обстріли велись з її території і дозволу.
За це треба платити. Багато.
показати весь коментар
28.03.2022 08:01 Відповісти
Звучит правильно и заманчиво. Но пока это не прозвучит от первых лиц США, Англии, Германии и Франции - это не реально. За потерянное Украиной имущество в Крыму, ********* ***** нам заплатила?
показати весь коментар
28.03.2022 08:42 Відповісти
Звучит правильно и заманчиво. Но пока это не прозвучит от первых лиц США, Англии, Германии и Франции - это не реально. За потерянное Украиной имущество в Крыму, ********* ***** нам заплатила?
показати весь коментар
28.03.2022 08:48 Відповісти
Зеля подписывает капитуляцию, а контрибуции нам почему-то должна платить Московия. Не думаю. что Запад поддержит капитулянтские условия мира. Санкции будут сняты сразу как только мы признаем Крым и Донбасс за Россией.
показати весь коментар
28.03.2022 08:55 Відповісти
Не будет ********* ничего платить!
После нашей победы Россия как государство перестанет существовать!
показати весь коментар
28.03.2022 09:29 Відповісти
Не будет ********* ничего платить!
После нашей победы Россия как государство перестанет существовать!
показати весь коментар
28.03.2022 09:30 Відповісти
Не будет ********* ничего платить!
После нашей победы Россия как государство перестанет существовать!
показати весь коментар
28.03.2022 09:31 Відповісти
Ан Мур ,без ядірней війни, забудьте, коли будемо остаточно перемагати, вони обов'язково застосують, ядерно зброю ,. .Не треба себя тішати елюзієй Куди, є три варіанти, або Львів, або Київ, або іншому місті на Западє . Треба готуватися
показати весь коментар
28.03.2022 10:24 Відповісти
 
 