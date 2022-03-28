Росія буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч, - радник президента Устенко
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Російська Федерація після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УНІАН, про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко.
"Зрозуміло, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної нашої відбудови. Плюс будуть додаткові позови до Російської Федерації. Тут вступають в силу контрибуції і репарації, які за рішенням міжнародного суду Росією дудуть виплачуватися, але це буде відбуватися протягом тривалого періоду часу. Чому тривалого періоду часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона знаходиться, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч", - сказав він.
Також він додав, що Росія отримає від України не один позов до суду щодо відшкодування матеріальних збитків.
"Вони мають повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків. Є додаткові збитки, і ми очікуємо мільярдні позови до Російської Федерації з боку і окремих підприємців, які будуть сформовані в один великий пул, і від нашого населення", - сказав він.
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Хоча в Україна, в принципі, парламенсько-президенська країна - треба щоб парламент не скурвився :/
признає ні яки постанови міжнародних судів та резолюції ООН.?
признає ні яки постанови міжнародних судів та резолюції ООН.?
За це треба платити. Багато.
За це треба платити. Багато.
После нашей победы Россия как государство перестанет существовать!
После нашей победы Россия как государство перестанет существовать!
После нашей победы Россия как государство перестанет существовать!