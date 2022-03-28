До Росії вивезли понад 600 тіл російських військових, - Генштаб
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За останні 5 діб до Нижегородської області РФ вивезли понад 600 тіл російських військових, що померли в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні відзначається: "Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу".
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Будь ласка, зачекайте...
Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.
Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:
Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…
Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.
Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,
Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.
А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.
автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.
Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:
Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…
Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.
Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,
Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.
А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.
автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.
Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:
Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…
Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.
Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,
Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.
А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.
автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=943349
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=943349