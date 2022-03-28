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До Росії вивезли понад 600 тіл російських військових, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

труп

За останні 5 діб до Нижегородської області РФ вивезли понад 600 тіл російських військових, що померли в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні відзначається: "Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдати РФ на добриво не перетворюються, збирайте їхні тіла в мішечки, - Кім звернувся до громадян

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
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28.03.2022 02:53
+22
Здоровья им и хорошего настроения
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28.03.2022 02:49
+12
Мало . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
показати весь коментар
28.03.2022 02:50
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Правила форума Рада форумчан
Здоровья им и хорошего настроения
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28.03.2022 02:49 Відповісти
Мало . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
показати весь коментар
28.03.2022 02:50 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
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28.03.2022 04:47 Відповісти
Ты прав....Для кацапов Украина - скотобойня.
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28.03.2022 08:39 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
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28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
і скотобойня і скотомогильник для певних категорій кацапів, які вивітрились
показати весь коментар
28.03.2022 09:35 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
показати весь коментар
28.03.2022 04:47 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
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28.03.2022 04:48 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
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28.03.2022 04:48 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
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28.03.2022 04:48 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
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28.03.2022 04:49 Відповісти
Як то - вбитий? То все ковід! Чи вже забули?
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28.03.2022 05:23 Відповісти
Мало . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
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28.03.2022 02:50 Відповісти
Шо мало? За добу мало? Ми шо скотобойня?
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28.03.2022 04:48 Відповісти
Мало . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
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28.03.2022 02:51 Відповісти
Мало . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
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28.03.2022 02:51 Відповісти
В добрый путь.
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28.03.2022 02:52 Відповісти
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28.03.2022 02:53 Відповісти
І собаку з'їли.
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28.03.2022 06:18 Відповісти
Яка сумна новина
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28.03.2022 03:04 Відповісти
Яка сумна новина
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28.03.2022 03:04 Відповісти
do not stop!
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28.03.2022 03:08 Відповісти
https://st.violity.com/auction/big/auctions/13/3/47/1/130347121.jpg
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28.03.2022 03:27 Відповісти
https://st.violity.com/auction/big/auctions/13/3/47/1/130347121.jpg
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28.03.2022 03:27 Відповісти
Смерть цапам!
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28.03.2022 03:34 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
показати весь коментар
28.03.2022 03:54 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
показати весь коментар
28.03.2022 03:54 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.
Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:
Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…
Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.
Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,
Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.
А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
показати весь коментар
28.03.2022 03:55 Відповісти
Між нами кров…

http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=943349
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28.03.2022 03:56 Відповісти
Між нами кров…

http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=943349
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28.03.2022 03:56 Відповісти
А як це вони померли ? Вони здохли!
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28.03.2022 04:32 Відповісти
А як це вони померли ? Вони здохли!
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28.03.2022 04:32 Відповісти
А ЧУЧЕЛА ИЗ ЧУЧЕЛ !?)
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28.03.2022 04:35 Відповісти
!
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28.03.2022 04:37 Відповісти
600 туди, 600 сюди - хто їх рахує
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28.03.2022 06:15 Відповісти
Падьож расєйськіх свиней в Україні триває...
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28.03.2022 06:31 Відповісти
Здохли, а не померли
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28.03.2022 06:56 Відповісти
І це тільки офіцери...
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28.03.2022 08:24 Відповісти
орієнтовно, як буде 100 тисяч, війна закінчиться
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28.03.2022 08:28 Відповісти
померли..., от короновируса штоле...
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28.03.2022 08:46 Відповісти
Слабенькі якісь. Вітаміни треба їсти....
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28.03.2022 09:02 Відповісти
СТОП *****!!!
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28.03.2022 09:55 Відповісти
СТОП *****!!!
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28.03.2022 09:55 Відповісти
СТОП *****!!!
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28.03.2022 09:55 Відповісти
маловата будет
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28.03.2022 10:04 Відповісти
 
 