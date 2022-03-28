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Російські окупанти покинули Славутич, - мер міста Фомічев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

славутич

Російські військові покинули місто Славутич Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева.

Він також спростував фейки російської пропаганди про нібито співпрацю Славутича з окупантами і прохання про гуманітарну допомогу.

"Ніякої співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самостійно вирішуємо всі свої проблеми. Нам не потрібна нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає", - заявив мер міста.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
100% здав
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28.03.2022 06:35
+7
Як зрозуміти слова мера: "Вони зробили свою роботу і пішли" Він говорить про ворогів наче про своїх колег.
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28.03.2022 08:19
+4
а можна підтвердження від ЗСУ?
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28.03.2022 06:49
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100% здав
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28.03.2022 06:35 Відповісти
Пускай ********** сдаст мацкву.
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28.03.2022 07:52 Відповісти
юю
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28.03.2022 06:40 Відповісти
С чего ты взял что он всё сдал?
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28.03.2022 06:43 Відповісти
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:39 Відповісти
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:39 Відповісти
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:41 Відповісти
а можна підтвердження від ЗСУ?
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28.03.2022 06:49 Відповісти
Чого б вони покинули Славутич? Напевно, там щось не так... з тими фомічевими
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28.03.2022 07:19 Відповісти
А на хєра кацапам зараз той Славутич? Вони й так про нього згадали через місяць!
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28.03.2022 08:58 Відповісти
славутич десь посередині на залізниці між черніговом і містом припять, де, як пишуть, біля саркофага обладнаний склад ***********
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28.03.2022 09:18 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
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28.03.2022 07:39 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показати весь коментар
28.03.2022 07:40 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
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28.03.2022 07:41 Відповісти
Що з коментами на цензорі? Чому вони дублюються по декілька раз?
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28.03.2022 08:17 Відповісти
Як зрозуміти слова мера: "Вони зробили свою роботу і пішли" Він говорить про ворогів наче про своїх колег.
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28.03.2022 08:19 Відповісти
Його катували в полоні і тепер сотрясеніе чего то..... і переляк
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28.03.2022 13:43 Відповісти
В Славутич ,по даних від мешканців,скоріш за все заходили білоруси! Їх розпізнали по характерному акценту!
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28.03.2022 08:39 Відповісти
У мене там є знайомі - пишуть, що продуктів, курева тощо нема у місті. Тобто, як зрозуміти його слова, що все є? Від кого?
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28.03.2022 09:31 Відповісти
У мене там є знайомі - пишуть, що продуктів, курева тощо нема у місті. Тобто, як зрозуміти його слова, що все є? Від кого?
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28.03.2022 09:31 Відповісти
У мене там є знайомі - пишуть, що продуктів, курева тощо нема у місті. Тобто, як зрозуміти його слова, що все є? Від кого?
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28.03.2022 09:31 Відповісти
З повідомлень від знайомих, у місті нема майже харчів, ліків, курева тощо, тобто, як зрозуміти його слова, що "все є"? Від кого?
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28.03.2022 09:43 Відповісти
З повідомлень від знайомих, у місті нема майже харчів, ліків, курева тощо, тобто, як зрозуміти його слова, що "все є"? Від кого?
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28.03.2022 09:43 Відповісти
З повідомлень від знайомих, у місті нема майже харчів, ліків, курева тощо, тобто, як зрозуміти його слова, що "все є"? Від кого?
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28.03.2022 09:46 Відповісти
где модер ?
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Почините каменты!
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28.03.2022 12:54 Відповісти
Почините каменты! Ошибка добавления каментов и из за этого куча дублей.

Произошла ошибка при добавлении комментария. Попробуйте ещё раз.
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28.03.2022 12:56 Відповісти
 
 