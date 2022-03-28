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Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фомичев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

славутич

Российские военные покинули город Славутич Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева.

Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбе о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они проделали свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья "гуманитарная" помощь нам всего хватает", - заявил мэр города.

Смотрите также: В РФ военкоматы ищут добровольцев для участия в войне против Украины. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
100% здав
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28.03.2022 06:35
+7
Як зрозуміти слова мера: "Вони зробили свою роботу і пішли" Він говорить про ворогів наче про своїх колег.
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28.03.2022 08:19
+4
а можна підтвердження від ЗСУ?
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28.03.2022 06:49
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100% здав
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28.03.2022 06:35 Ответить
Пускай ********** сдаст мацкву.
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28.03.2022 07:52 Ответить
юю
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28.03.2022 06:40 Ответить
С чего ты взял что он всё сдал?
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28.03.2022 06:43 Ответить
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:39 Ответить
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:39 Ответить
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:40 Ответить
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:40 Ответить
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:40 Ответить
Фомичев, ты?
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28.03.2022 07:41 Ответить
а можна підтвердження від ЗСУ?
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28.03.2022 06:49 Ответить
Чого б вони покинули Славутич? Напевно, там щось не так... з тими фомічевими
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28.03.2022 07:19 Ответить
А на хєра кацапам зараз той Славутич? Вони й так про нього згадали через місяць!
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28.03.2022 08:58 Ответить
славутич десь посередині на залізниці між черніговом і містом припять, де, як пишуть, біля саркофага обладнаний склад ***********
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28.03.2022 09:18 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
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28.03.2022 07:39 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показать весь комментарий
28.03.2022 07:39 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показать весь комментарий
28.03.2022 07:39 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показать весь комментарий
28.03.2022 07:39 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
показать весь комментарий
28.03.2022 07:40 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
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28.03.2022 07:40 Ответить
Він сказав кацапам, шо водкі здєсь нєт. Вони перевірили, не знайшли і поїхали назад похмелятися.
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28.03.2022 07:41 Ответить
Що з коментами на цензорі? Чому вони дублюються по декілька раз?
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28.03.2022 08:17 Ответить
Як зрозуміти слова мера: "Вони зробили свою роботу і пішли" Він говорить про ворогів наче про своїх колег.
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28.03.2022 08:19 Ответить
Його катували в полоні і тепер сотрясеніе чего то..... і переляк
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28.03.2022 13:43 Ответить
В Славутич ,по даних від мешканців,скоріш за все заходили білоруси! Їх розпізнали по характерному акценту!
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28.03.2022 08:39 Ответить
У мене там є знайомі - пишуть, що продуктів, курева тощо нема у місті. Тобто, як зрозуміти його слова, що все є? Від кого?
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28.03.2022 09:31 Ответить
У мене там є знайомі - пишуть, що продуктів, курева тощо нема у місті. Тобто, як зрозуміти його слова, що все є? Від кого?
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28.03.2022 09:31 Ответить
У мене там є знайомі - пишуть, що продуктів, курева тощо нема у місті. Тобто, як зрозуміти його слова, що все є? Від кого?
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28.03.2022 09:31 Ответить
З повідомлень від знайомих, у місті нема майже харчів, ліків, курева тощо, тобто, як зрозуміти його слова, що "все є"? Від кого?
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28.03.2022 09:43 Ответить
З повідомлень від знайомих, у місті нема майже харчів, ліків, курева тощо, тобто, як зрозуміти його слова, що "все є"? Від кого?
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28.03.2022 09:43 Ответить
З повідомлень від знайомих, у місті нема майже харчів, ліків, курева тощо, тобто, як зрозуміти його слова, що "все є"? Від кого?
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28.03.2022 09:46 Ответить
где модер ?
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28.03.2022 10:13 Ответить
Почините каменты!
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28.03.2022 12:54 Ответить
Почините каменты! Ошибка добавления каментов и из за этого куча дублей.

Произошла ошибка при добавлении комментария. Попробуйте ещё раз.
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28.03.2022 12:56 Ответить
 
 