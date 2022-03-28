Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фомичев

Российские военные покинули город Славутич Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева.

Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбе о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они проделали свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья "гуманитарная" помощь нам всего хватает", - заявил мэр города.

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