Попри обстріли у Рубіжному вдалося врятувати з укриттів 155 людей, - Верещук
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Віцепрем'єрка України та голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що в місті Рубіжне Луганської області з підземних укриттів вдалося врятувати 155 людей попри обстріли окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Вдалося також витягнути [в Рубіжному] наших людей із укриття під руїнами хлібозаводу та з укриття школи № 5", - зазначила Верещук.
За її словами, жінок, дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю врятували завдяки героїзму патрульної поліції Луганської області.
"Незважаючи на порушення режиму тиші з боку окупантів, вони витягли та врятували всіх людей. Інакше 155 громадян України були б просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", - наголосила Верещук.
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