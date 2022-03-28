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Окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в Херсоні, можливі провокації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,рф,війна,окупанти

Російські окупанти проникли до офісу Представництва президента України в Криму, який через окупацію півострова розташований у Херсоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Представництва у Facebook.

"Сьогодні Представництву стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні Представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії РФ на території України. Співробітники Представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території задля виконання своїх посадових обов’язків й допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до Представництва.

"Російським військовим та співробітникам спецслужб РФ, що злочинно проникли до офісу Представництва, рекомендуємо припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя", - зауважили в Представництві президента.

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Автор: Наталя Джума
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Мордор прийшов..хрюсскіє мірь приніс.
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28.03.2022 07:27 Відповісти
Мордор прийшов..хрюсскіє мірь приніс.
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28.03.2022 07:27 Відповісти
Мордор прийшов..хрюсскіє мірь приніс.
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28.03.2022 07:27 Відповісти
Рекомендуют??! Їбанутися... Зато від НАТО і ЄС воно ВИМАГАЮТЬ! ***, зебіли((
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28.03.2022 07:58 Відповісти
зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались Джерело: https://censor.net/ua/n3329147

Питання до влади-чому це не було знищенно?А тепер попереджаете про провокації
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28.03.2022 08:15 Відповісти
зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались Джерело: https://censor.net/ua/n3329147

Питання до влади-чому це не було знищенно?А тепер попереджаете про провокації
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28.03.2022 08:15 Відповісти
А херсонское СБУ сразу под кацапов, как некогда в Крыму, легли или немного поманерничали?
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28.03.2022 09:46 Відповісти
 
 