УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 160 52
Маріуполь (2822) Франція (1975) Ле Дріан (98)

Маріуполь - це новий Алеппо, - МЗС Франції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Страшні бомбардування Маріуполя шокували увесь цивілізований світ. Окупанти просто стирають місто з лиця землі та бездушно атакують мирне населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

На міжнародному форумі в Катарі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав Захід допомогти Маріуполю, в іншому випадку його знищення буде "колективною виною".

За його словами, російська "облога" проти українських міст має викликати "колективну провину".

"Маріуполь – це новий Алеппо... Цивільне населення вбивається, знищується, страждання жахливі... Я думаю, що ми перебуваємо на переломному етапі, коли параметри стабільності та безпеки в Європі ставляться під сумнів", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розповідь очевидиці блокади Маріуполя, якій вдалося вижити. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Хоть кто то 6ачал говорить о коллективной ответственности, но это все должно подкрепляться действиями, а не бла бла бла, как обычно.
показати весь коментар
28.03.2022 07:32
+17
У 1999 р., коли світ побачив концтабори у Босніі, терпець урвався и Сербію та іі фюрера Мілошевича почали бомбити.
Зараз той же світ бачить набагато більший злочин фашистськоі Россіі і нового Гітлера - Путіна, але атомна зброя в його руках...
А злочинець від почуття свого всевладдя шаленіе
показати весь коментар
28.03.2022 07:39
+8
Он до сих пор не понял ,что это война против цивилизации, третья мировая...
показати весь коментар
28.03.2022 07:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оа
показати весь коментар
28.03.2022 07:29 Відповісти
Хоть кто то 6ачал говорить о коллективной ответственности, но это все должно подкрепляться действиями, а не бла бла бла, как обычно.
показати весь коментар
28.03.2022 07:32 Відповісти
После атаки Алеппо химоружием, совершенной по приказу людоеда Ассада, по военным объектам сирийского фашистского режима долбанули крылатыми ракетами с французского крейсера. Если глава МИД Франции страдает от чувства вины за уничтожаемые путинскими фашистами Мариуполь и Чернигов, то пусть позвонит министру обороны и президенту, чтобы дали приказ о нанесении ракетного удара по агрессору.
показати весь коментар
28.03.2022 08:43 Відповісти
глас вопиющего в пустыне
показати весь коментар
28.03.2022 09:50 Відповісти
Ов
показати весь коментар
28.03.2022 07:32 Відповісти
Он до сих пор не понял ,что это война против цивилизации, третья мировая...
показати весь коментар
28.03.2022 07:38 Відповісти
Да! И в Алеппо ,и в Украине вы виноваты в этом в большОй мере!!!
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
А ще більша провина на зеленій владі , що три роки руйнувала ВСУ, заблокувала ракетну програму, розмінувала підходи до Криму, та весело пилила грошики на "великому крадівництві".
З себе потрібно починати, перш ніж звинувачувати інших.
показати весь коментар
28.03.2022 11:55 Відповісти
А ще більша провина на зеленій владі , що три роки руйнувала ВСУ, заблокувала ракетну програму, розмінувала підходи до Криму, та весело пилила грошики на "великому крадівництві".
З себе потрібно починати, перш ніж звинувачувати інших.
показати весь коментар
28.03.2022 11:55 Відповісти
А ще більша провина на зеленій владі , що три роки руйнувала ВСУ, заблокувала ракетну програму, розмінувала підходи до Криму, та весело пилила грошики на "великому крадівництві".
З себе потрібно починати, перш ніж звинувачувати інших.
показати весь коментар
28.03.2022 11:56 Відповісти
А ще більша провина на зеленій владі , що три роки руйнувала ВСУ, заблокувала ракетну програму, розмінувала підходи до Криму, та весело пилила грошики на "великому крадівництві".
З себе потрібно починати, перш ніж звинувачувати інших.
показати весь коментар
28.03.2022 11:56 Відповісти
А ще більша провина на зеленій владі , що три роки руйнувала ВСУ, заблокувала ракетну програму, розмінувала підходи до Криму, та весело пилила грошики на "великому крадівництві".
З себе потрібно починати, перш ніж звинувачувати інших.
показати весь коментар
28.03.2022 11:56 Відповісти
А ще більша провина на зеленій владі , що три роки руйнувала ВСУ, заблокувала ракетну програму, розмінувала підходи до Криму, та весело пилила грошики на "великому крадівництві".
З себе потрібно починати, перш ніж звинувачувати інших.
показати весь коментар
28.03.2022 11:56 Відповісти
У 1999 р., коли світ побачив концтабори у Босніі, терпець урвався и Сербію та іі фюрера Мілошевича почали бомбити.
Зараз той же світ бачить набагато більший злочин фашистськоі Россіі і нового Гітлера - Путіна, але атомна зброя в його руках...
А злочинець від почуття свого всевладдя шаленіе
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
Да! И в Алеппо ,и в Украине вы виноваты в этом в большОй мере!!!
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
Да! И в Алеппо ,и в Украине вы виноваты в этом в большОй мере!!!
показати весь коментар
28.03.2022 07:39 Відповісти
РАШИЗМ=ФАШИЗМ
показати весь коментар
28.03.2022 07:40 Відповісти
РАШИЗМ=ФАШИЗМ
показати весь коментар
28.03.2022 07:40 Відповісти
РАШИЗМ=ФАШИЗМ
показати весь коментар
28.03.2022 07:40 Відповісти
РАШИЗМ=ФАШИЗМ
показати весь коментар
28.03.2022 07:40 Відповісти
Потрібно Макрону ще декілька раз подзвонити військовому злочинцю.
показати весь коментар
28.03.2022 07:44 Відповісти
Це за гроші Євросоюзу, який купляє у параші газ і нафту, зтерають з лиця землі Маріуполь і інші міста
показати весь коментар
28.03.2022 07:48 Відповісти
Це за гроші Євросоюзу, який купляє у параші газ і нафту, зтерають з лиця землі Маріуполь і інші міста.
показати весь коментар
28.03.2022 07:49 Відповісти
Це за гроші Євросоюзу, який купляє у параші газ і нафту, зтерають з лиця землі Маріуполь і інші міста.
показати весь коментар
28.03.2022 07:49 Відповісти
.
показати весь коментар
28.03.2022 07:53 Відповісти
.
показати весь коментар
28.03.2022 07:53 Відповісти
.
показати весь коментар
28.03.2022 07:54 Відповісти
Ну если бы НАТО не допустило разрушение Алеппо, то не было бы и разрушения Мариуполя. Интересно кто следующий, Варшава Берлин или Париж
показати весь коментар
28.03.2022 08:17 Відповісти
Ну если бы НАТО не допустило разрушение Алеппо, то не было бы и разрушения Мариуполя. Интересно кто следующий, Варшава Берлин или Париж
показати весь коментар
28.03.2022 08:17 Відповісти
Ну если бы НАТО не допустило разрушение Алеппо, то не было бы и разрушения Мариуполя. Интересно кто следующий, Варшава Берлин или Париж
показати весь коментар
28.03.2022 08:17 Відповісти
А чому ж ви, імпотенти, проковтнули Алеппо ? Як і купу всього іншого ...
І далі продовжили спілкуватися з цим терористом N1.

До речі, я щось від 24.02. ніде не бачила реакції обамки, автора перезавантаження.
Мукало щось чи ні ?
показати весь коментар
28.03.2022 08:44 Відповісти
А чому ж ви, імпотенти, проковтнули Алеппо ? Як і купу всього іншого ...
І далі продовжили спілкуватися з цим терористом N1.

До речі, я щось від 24.02. ніде не бачила реакції обамки, автора перезавантаження.
Мукало щось чи ні ?
показати весь коментар
28.03.2022 08:48 Відповісти
.
показати весь коментар
28.03.2022 08:49 Відповісти
жабоды - ********** проститутки
показати весь коментар
28.03.2022 09:32 Відповісти
жабоды - ********** проститутки
показати весь коментар
28.03.2022 09:32 Відповісти
Плохое сравнение.... Насколько помню за Алеппо никто не понёс ответственности... Все только "озаботились"
показати весь коментар
28.03.2022 11:06 Відповісти
Плохое сравнение.... Насколько помню за Алеппо никто не понёс ответственности... Все только "озаботились"
показати весь коментар
28.03.2022 11:07 Відповісти
Плохое сравнение.... Насколько помню за Алеппо никто не понёс ответственности... Все только "озаботились"
показати весь коментар
28.03.2022 11:07 Відповісти
Плохое сравнение.... Насколько помню за Алеппо никто не понёс ответственности... Все только "озаботились"
показати весь коментар
28.03.2022 11:07 Відповісти
Плохое сравнение.... Насколько помню за Алеппо никто не понёс ответственности... Все только "озаботились"
показати весь коментар
28.03.2022 11:07 Відповісти
 
 