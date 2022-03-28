Маріуполь - це новий Алеппо, - МЗС Франції

Страшні бомбардування Маріуполя шокували увесь цивілізований світ. Окупанти просто стирають місто з лиця землі та бездушно атакують мирне населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

На міжнародному форумі в Катарі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав Захід допомогти Маріуполю, в іншому випадку його знищення буде "колективною виною".

За його словами, російська "облога" проти українських міст має викликати "колективну провину".

"Маріуполь – це новий Алеппо... Цивільне населення вбивається, знищується, страждання жахливі... Я думаю, що ми перебуваємо на переломному етапі, коли параметри стабільності та безпеки в Європі ставляться під сумнів", – сказав він.

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