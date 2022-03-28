Fitch відкликало суверенні рейтинги Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги Російської Федерації.

Це обумовлено санкціями, запровадженими проти Росії Євросоюзом, йдеться у пресрелізі агентства, інформує Цензор.НЕТ.

На момент відкликання довгострокові та короткострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Росії в іноземній та національній валюті, а також рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу перебували на рівні "C", верхня межа рейтингу країни - "B-".

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