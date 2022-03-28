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Fitch відкликало суверенні рейтинги Росії
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги Російської Федерації.
Це обумовлено санкціями, запровадженими проти Росії Євросоюзом, йдеться у пресрелізі агентства, інформує Цензор.НЕТ.
На момент відкликання довгострокові та короткострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Росії в іноземній та національній валюті, а також рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу перебували на рівні "C", верхня межа рейтингу країни - "B-".
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Елена Еремина
показати весь коментар28.03.2022 09:47 Відповісти Мені подобається 0
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Ярослав Викторович
показати весь коментар28.03.2022 09:57 Відповісти Мені подобається 1
буков
показати весь коментар28.03.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 1
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Как минимум, это наверное означает конец вообще каких либо инвестиций в будущем и отток капитала.