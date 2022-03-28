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Fitch відкликало суверенні рейтинги Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

fitch,ratings

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги Російської Федерації.

Це обумовлено санкціями, запровадженими проти Росії Євросоюзом, йдеться у пресрелізі агентства, інформує Цензор.НЕТ.

На момент відкликання довгострокові та короткострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Росії в іноземній та національній валюті, а також рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу перебували на рівні "C", верхня межа рейтингу країни - "B-".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" та може продовжити його зниження

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Если я правильно понимаю, теперь у рашки нет вообще никаких рейтингов.
Как минимум, это наверное означает конец вообще каких либо инвестиций в будущем и отток капитала.
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28.03.2022 09:24
+7
здравствуй дефолт...
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28.03.2022 09:23
+2
Полезное решение.
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28.03.2022 09:23
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28.03.2022 09:47 Відповісти
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28.03.2022 09:57 Відповісти
Кредитам гаплик, державним паперам гаплик, повернення до оброку та ясака.
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28.03.2022 11:00 Відповісти
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