Евакуації з Енергодара сьогодні не буде, - міський голова Орлов

Запланована на понеділок, 28 березня, евакуація з Енергодара не відбудеться. Запорізька обласна військова адміністрація не дала згоди на формування колони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у Телеграмі.

"Шановна громадо Енергодара! Ми вже вкотре змушені скасувати формування колони на евакуацію до Запоріжжя, виїзд якої планувався на ранок понеділка. Обласна військова адміністрація не дала добро на її формування", - повідомив Орлов.

Міський голова звернувся до президента України Володимира Зеленського, голови Запорізької ОВА Олександра Старуха та міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук з наполегливим проханням: на державному рівні організувати "зелений коридор" для містян, щоб люди могли безпечно евакуюватися.

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