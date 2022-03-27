Окупанти "призначили мером" Енергодара депутата від ОПЗЖ Шевчика
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В Енергодарі російські агресори створили "народну раду", яку очолив депутат від ОПЗЖ.
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", - йдеться у дописі.
18 березня Енергоатом попереджав про те, що загарбники планують найближчим часом призначити "мером" міста Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від ОПЗЖ. Зазначалось, що він пообіцяв агресорам вивісити на будівлях держустанов Енергодару "руZькі" прапори та швидко встановити в місті "руZький мир".
Топ коментарі
+70 Валентина Саюн
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Будь ласка, зачекайте...
на той світ
кого повесить,а остальных расстрелять!!
В военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на территории Украины. В соответствии с имеющимися данными большинство военнослужащих были из состава 47 танковой дивизии (Мулино, воинская часть 54096) 1 танковой армии Западного военного округа. На данный момент происходит опознание тел погибших.
Які здали стільки території України, зрадили і здали
А когда мы ОРОМ ОРАЛИ, ЧТО ЭТО - ГНИДА ВРАЖЕСКАЯ - мы, дураками были????!!!
СКА!!! НЕТ СЛОВ! ОДНА НЕНАВИСТЬ!!!
В Буче в окружение попал командир морпехов РФ: наши спецслужбы объявили "охоту"
"Сейчас в г. Буче находится капитан 1 ранга ВС РФ Татарченко Игорь Витальевич (который в 2014 году изменил Народу Украины и перешел на службу в Россию. В 2011-2012 гг. проходил службу в должности командира 73 Морского Центра специальных операций ВМС ВС Украины)", - говорится в сообщении.
Известно, что Татарченко И.В. высокий по росту (отличная примета)
Он родился в г. Вышгороде Киевской области и поэтому хорошо ориентируется в Киевском регионе.
"По имеющейся информации командует подразделениями морской пехоты рашистов. Возможно будет выходить из оцепления в гражданской одежде. Нужен, по возможности, живой" , - информируют спецслужбы.
А вот публикация за 24 марта:
Хочемо розповісти про «героїв» нашого часу.
Романіка Василь Миколайович, 1957 р.н.
Займає посаду голови села Боромля, Сумської області.
Ця істота, державний зрадник, під час окупації села одразу перейшов на бік окупантів. Він надає окупантам всі найкращі умови для життя орків, забазпечуює їх всім необхідним, при тому що мешканці села страждають без світла(всі генератори що були в селі він забрав у мешканців та віддав оркам).
Також, він постійно залякуює мешканців села, що якщо вони будуть співпрацювати з ЗСУ, то він їх покарає.
Ця сволота, передала оркам всі данні про мешканців, видав їм всіх колишніх військових(деяких будо розстріляно, а інших катували).
Просимо вас зробити максимальний репост.
Всі зрадники будуть покарані. Слава Україні!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5276216622442679&id=100001631801641