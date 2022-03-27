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Окупанти "призначили мером" Енергодара депутата від ОПЗЖ Шевчика

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

В Енергодарі російські агресори створили "народну раду", яку очолив депутат від ОПЗЖ.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", - йдеться у дописі.

18 березня Енергоатом попереджав про те, що загарбники планують найближчим часом призначити "мером" міста Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від ОПЗЖ. Зазначалось, що він пообіцяв агресорам вивісити на будівлях держустанов Енергодару "руZькі" прапори та швидко встановити в місті "руZький мир".

Читайте також: Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+70
Хто б здивувався, що жопоблок не зрадники.
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27.03.2022 15:18
+35
Вгадайте від якої партії вони б нам поставили "президента" якби захопили Київ.
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27.03.2022 15:18
+33
После войны будет болтаться возле руzzкого прапору с высунутым на бок языком

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27.03.2022 15:20
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Хто б здивувався, що жопоблок не зрадники.
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27.03.2022 15:18 Відповісти
так грохнуть всех жопоблоковцев без суда и следствия!
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27.03.2022 15:59 Відповісти
Та ніхто, бо вони Опозиційна Платформа Жопо-Зрадників.
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27.03.2022 16:15 Відповісти
Вгадайте від якої партії вони б нам поставили "президента" якби захопили Київ.
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27.03.2022 15:18 Відповісти
ОПЗЖ-жопа...
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27.03.2022 15:18 Відповісти
в расход его
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27.03.2022 15:19 Відповісти
в чем интересно ее народность?
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27.03.2022 15:20 Відповісти
В тому ж, в чому "народність" Лугандону з Донбабве: в назві.
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27.03.2022 16:12 Відповісти
После войны будет болтаться возле руzzкого прапору с высунутым на бок языком

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27.03.2022 15:20 Відповісти
чому обов'язково після війни? можливо в Україні вже підпільно діє укранський аналог ізраїльского "шабак"?
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27.03.2022 15:28 Відповісти
шевчик???? Это насекомое какое-то??
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27.03.2022 15:20 Відповісти
хтось би допоміг би йому піти,
на той світ
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27.03.2022 15:21 Відповісти
на всех депутатов от опзж на время начало войны завести уголовные дела!!!!!!!!!!!
кого повесить,а остальных расстрелять!!
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27.03.2022 15:22 Відповісти
Шкода, що в народу нема зброї, на місці б прикінчили продажну скотину.
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27.03.2022 15:22 Відповісти
Такие партии как опжз ... , должны быть признаны как партии коллаборантов
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27.03.2022 15:22 Відповісти
Тут лише питання як цю гниду ліквідують.Що воно здохне це вже факт.
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27.03.2022 15:23 Відповісти
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27.03.2022 15:24 Відповісти
Я вообще поражаюсь, сколько тварей находилось в этой партии, ещё и в ВР в том числе!!8 лет сидели, деньги воровали..Ура!!
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27.03.2022 15:24 Відповісти
рыгоаналы колаборантят? реально? никогда такого не было, и вот опять
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27.03.2022 15:25 Відповісти
Роман Цимбалюк1 час назад

В военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на территории Украины. В соответствии с имеющимися данными большинство военнослужащих были из состава 47 танковой дивизии (Мулино, воинская часть 54096) 1 танковой армии Западного военного округа. На данный момент происходит опознание тел погибших.
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27.03.2022 15:25 Відповісти
дивно, що не урода
Які здали стільки території України, зрадили і здали
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27.03.2022 15:27 Відповісти
Офуеть - как удивительно!

А когда мы ОРОМ ОРАЛИ, ЧТО ЭТО - ГНИДА ВРАЖЕСКАЯ - мы, дураками были????!!!

СКА!!! НЕТ СЛОВ! ОДНА НЕНАВИСТЬ!!!
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27.03.2022 15:28 Відповісти
З кожним таким призначенням падіння опзжопників стає все глибшим, а робітників за пару місяців на фабриках/карьєрах/шахтах стає все більше.
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27.03.2022 15:30 Відповісти
Снайпер в помощь
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27.03.2022 15:31 Відповісти
де снайпера взяти в енергодарі?
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27.03.2022 15:34 Відповісти
А мужики в Энергодарі є?потрібно починати партизанську війну,допомогти собі і нашим хлопцям воякам,бо буде у вас чергове енр
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27.03.2022 17:52 Відповісти
Гамнодавы, ****.
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27.03.2022 15:33 Відповісти
ВНИМАНИЕ ! розыск!!!
В Буче в окружение попал командир морпехов РФ: наши спецслужбы объявили "охоту"



"Сейчас в г. Буче находится капитан 1 ранга ВС РФ Татарченко Игорь Витальевич (который в 2014 году изменил Народу Украины и перешел на службу в Россию. В 2011-2012 гг. проходил службу в должности командира 73 Морского Центра специальных операций ВМС ВС Украины)", - говорится в сообщении.

Известно, что Татарченко И.В. высокий по росту (отличная примета)
Он родился в г. Вышгороде Киевской области и поэтому хорошо ориентируется в Киевском регионе.

"По имеющейся информации командует подразделениями морской пехоты рашистов. Возможно будет выходить из оцепления в гражданской одежде. Нужен, по возможности, живой" , - информируют спецслужбы.
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27.03.2022 15:34 Відповісти
после победы всё это опзж-оп ное говно всплывёт на своих старых местах, будут рассказывать, как они на всех фронтах сражались и требовать себе статуса убд.
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27.03.2022 15:35 Відповісти
Таки да. На недавних выборах С. Тарута рассказывал, что именно он освобождал Мариуполь в 2104-м. Я офонарел, когда этот ролик увидел. Это же какую надо иметь наглость и насколько не уважать народ?
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27.03.2022 15:59 Відповісти
в 2014-м
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27.03.2022 16:00 Відповісти
ОПЗЖ запретили, а члены где? Сидят под арестом до выяснения?
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27.03.2022 15:37 Відповісти
НЕ ЗАПРЕТИЛИ....просто временно приостановили деятельность...это разные вещи юридически...
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27.03.2022 15:52 Відповісти
ОПЗЖопівці безцінні,як 5та колона. Вони голосували й співпрацювали зі сльюгами
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27.03.2022 15:48 Відповісти
брехня
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27.03.2022 16:40 Відповісти
Боромлю вчера освободили (это возле Тростянца)
А вот публикация за 24 марта:

Хочемо розповісти про «героїв» нашого часу.

Романіка Василь Миколайович, 1957 р.н.
Займає посаду голови села Боромля, Сумської області.

Ця істота, державний зрадник, під час окупації села одразу перейшов на бік окупантів. Він надає окупантам всі найкращі умови для життя орків, забазпечуює їх всім необхідним, при тому що мешканці села страждають без світла(всі генератори що були в селі він забрав у мешканців та віддав оркам).
Також, він постійно залякуює мешканців села, що якщо вони будуть співпрацювати з ЗСУ, то він їх покарає.

Ця сволота, передала оркам всі данні про мешканців, видав їм всіх колишніх військових(деяких будо розстріляно, а інших катували).

Просимо вас зробити максимальний репост.
Всі зрадники будуть покарані. Слава Україні!
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27.03.2022 15:56 Відповісти
Ссылка на фейсбук:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5276216622442679&id=100001631801641
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27.03.2022 15:57 Відповісти
Где мураев, почему эту тварь до сих пор не повесили
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27.03.2022 16:03 Відповісти
це партія злочинців без виключення.........тому суд і конфіскація всіх без винятку
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27.03.2022 18:09 Відповісти
Вони уже не опзж,а об'єднання за мир і стабільність,так що зрадник представляє не їхню партію,і вони вже "тіпа"не вони....
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23.05.2022 08:29 Відповісти
 
 