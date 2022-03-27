Оккупанты "назначили мэром" Энергодара депутата от ОПЗЖ Шевчика
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Энергодаре российские агрессоры создали "народный совет", который возглавил депутат от ОПЗЖ.
Об этом в Телеграме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - говорится в сообщении.
18 марта Энергоатом предупреждал о том, что захватчики планируют в ближайшее время назначить "мэром" города Андрея Шевчика, являющегося депутатом горсовета от ОПЗЖ. Отмечалось, что он пообещал агрессорам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара "руZкие" флаги и быстро установить в городе "руZкий мир".
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на той світ
кого повесить,а остальных расстрелять!!
В военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на территории Украины. В соответствии с имеющимися данными большинство военнослужащих были из состава 47 танковой дивизии (Мулино, воинская часть 54096) 1 танковой армии Западного военного округа. На данный момент происходит опознание тел погибших.
Які здали стільки території України, зрадили і здали
А когда мы ОРОМ ОРАЛИ, ЧТО ЭТО - ГНИДА ВРАЖЕСКАЯ - мы, дураками были????!!!
СКА!!! НЕТ СЛОВ! ОДНА НЕНАВИСТЬ!!!
В Буче в окружение попал командир морпехов РФ: наши спецслужбы объявили "охоту"
"Сейчас в г. Буче находится капитан 1 ранга ВС РФ Татарченко Игорь Витальевич (который в 2014 году изменил Народу Украины и перешел на службу в Россию. В 2011-2012 гг. проходил службу в должности командира 73 Морского Центра специальных операций ВМС ВС Украины)", - говорится в сообщении.
Известно, что Татарченко И.В. высокий по росту (отличная примета)
Он родился в г. Вышгороде Киевской области и поэтому хорошо ориентируется в Киевском регионе.
"По имеющейся информации командует подразделениями морской пехоты рашистов. Возможно будет выходить из оцепления в гражданской одежде. Нужен, по возможности, живой" , - информируют спецслужбы.
А вот публикация за 24 марта:
Хочемо розповісти про «героїв» нашого часу.
Романіка Василь Миколайович, 1957 р.н.
Займає посаду голови села Боромля, Сумської області.
Ця істота, державний зрадник, під час окупації села одразу перейшов на бік окупантів. Він надає окупантам всі найкращі умови для життя орків, забазпечуює їх всім необхідним, при тому що мешканці села страждають без світла(всі генератори що були в селі він забрав у мешканців та віддав оркам).
Також, він постійно залякуює мешканців села, що якщо вони будуть співпрацювати з ЗСУ, то він їх покарає.
Ця сволота, передала оркам всі данні про мешканців, видав їм всіх колишніх військових(деяких будо розстріляно, а інших катували).
Просимо вас зробити максимальний репост.
Всі зрадники будуть покарані. Слава Україні!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5276216622442679&id=100001631801641