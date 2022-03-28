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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 1700 чоловіків призовного віку намагалися незаконно виїхати з України, - ДБР

чоловіки

Від початку повномасштабної фази агресії Росії виявлено понад 1700 чоловіків-громадян України призовного віку, які бажали незаконно перетнути кордон країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у Telegram-каналі ДБР.

"З початку активної фази бойових дій Росії проти України та, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, працівники ДБР спільно з Держприкордонслужбою завадили незаконному перетину кордону понад 1700 чоловіків призовного віку", - зазначила вона.

За її словами, факти організації каналів переправлення чоловіків через кордон впродовж минулої доби виявили у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Львівській областях.

За її словами, кримінальні провадження розпочато, зокрема, за фактами державної зради, колабораційної діяльності та інших злочинів.

"Станом на 28 березня вже зареєстровано понад 340 кримінальних проваджень, з яких приблизно 100 – за державну зраду та колабораціонізм. Лише впродовж останньої доби працівники ДБР відкрили 11 кримінальних проваджень за статтею 111 "Державна зрада". Зокрема працівники ТУ Краматорська розпочали кримінальні провадження за частиною 7 статті 111 ... – колабораційна діяльність за фактом переходу на бік російсько-окупаційних військ у населених пунктах на Луганщині стосовно 10 співробітників митниці та правоохоронних органів", - сказала Сап'ян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Киянин видавав себе за жінку, щоб перетнути кордон із Румунією, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

чоловіки (157) ДБР (3481)


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Топ коментарі
+15
Зробіть для таких платний виїзд - 5-6 тис доларів з автоматичною втратою українського громадянства із пожиттєвою забороною в"їзду в Україну.
Як солдати вони цінності не являють, скоріше навпаки.
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28.03.2022 16:29
+14
Это те у кого по 15 тысяч $ для перехода не было и они по 500 евро пітались демпинговать , остальные успешно просочились как там Суркисі с 17 миллиардами, старшему таможенного поста обьявили віговор ?
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28.03.2022 16:26
+8
Самі хитродупі проросійські за кілька діб до війни вже здристнули за кордон. З тих, хто кликав рузкій мір, нікого не залишилось. Виходить, що свій рузкій мір вони кликали для нас, а самі чомусь його не хочуть.
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28.03.2022 16:38
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Скільки депутатів виїхало?
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28.03.2022 16:23 Відповісти
сотрудник газеты успокойся
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28.03.2022 16:24 Відповісти
Після війни виїдуть ще 5-7 мільйонів. З таким керівництвом в державі каші не звариш
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28.03.2022 16:27 Відповісти
в кацапа з гуглтранслейтом чи ватного слимака забули спитати, шо буде після війни
****** зараз, ***** ти тут порібен, *****
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28.03.2022 16:48 Відповісти
От я теж цього боюся. Якщо після перемоги буде те що було, то боюся що міграція зросте. Вже зараз якщо врахувати біженців і трудових мігрантів в Україні трішки більше тридцяти мільйонів як мені здається. Сумні цифри
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28.03.2022 16:48 Відповісти
женщины с детьми вернуться тяжеловато там - особенно те кто не знает языков и не владеют хорошими профессиями
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28.03.2022 20:08 Відповісти
Це справжні поцрєоти...
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28.03.2022 16:24 Відповісти
Это те у кого по 15 тысяч $ для перехода не было и они по 500 евро пітались демпинговать , остальные успешно просочились как там Суркисі с 17 миллиардами, старшему таможенного поста обьявили віговор ?
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28.03.2022 16:26 Відповісти
Зробіть для таких платний виїзд - 5-6 тис доларів з автоматичною втратою українського громадянства із пожиттєвою забороною в"їзду в Україну.
Як солдати вони цінності не являють, скоріше навпаки.
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28.03.2022 16:29 Відповісти
країні не тільки воїни потрібні. особливо якщо вона розтягнеться на кілька місяців або років.
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28.03.2022 16:37 Відповісти
Кстате да. Равные права, то, сё.
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28.03.2022 16:45 Відповісти
Ну таке саме пропонуєь здається ти, своїм провокативним постом...
Я написав - що не всі є воїни, але для деяких "диванних воєнів" треба всіх під ружжо. Такі особи не замислюються що треба якось заробляти гроші, щоб підтримувати економіку, і краще валюту. Якось підтримувати влонтерів, які зараз намагаються допомогти 10млн людей. Тобі на це плювати?
Подивись хо чтрохи далі двох днів. На які гроші та де купувати бронежилети та споряження. Ти думаєш все дається задарма с западу?
А тут "сексизм, гулаги, кріпосте право". Головою думайте, шановний.
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28.03.2022 17:01 Відповісти
І держава намагається робити якість кроки в цьому напрямку, але багато керівників дубоголових, і "все виходить не так як треба, а так як виходить"(с).
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28.03.2022 17:07 Відповісти
все правильно = -эти бараны не понимают что мужикам сидеть без денег и без работы в Украине это хуже не куда уже жрать нечего и цены о-го - не всех берут в армию не все могут воевать по возрасту или здоровью - так что нужно обеспечить людям работу или дать возможность поехать на заработки в Европу
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28.03.2022 20:15 Відповісти
Да,устроят нам тут Сектор Газа.
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28.03.2022 16:49 Відповісти
Що краще, опинитися на передовій з калашом, де в твоєму відділенні буде 5-6 війманих на спробі дременути за кордон уклоністів чи в меншому за чисельністю підрозділом мотивованих вояків, але з потужними снайперськими гвинтівками?
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28.03.2022 17:23 Відповісти
Ви не праві. По перше ті в кого розбомбило дім і вони з однією сумкою речей лишились не мають 5-6 тис. доларів - хабара, а якщо в них діти? То що їм лишатись в Україні і йти в армію, куди тих хто не служив не беруть. А далі що бомжувати? Це чиста дискримінація і сексизм, що жінки повтікали, а чоловіків не випускають, хоча стільки років розказували про рівність в країні.
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28.03.2022 16:45 Відповісти
Перечитайте хоча б заголовок: Понад 1700 чоловіків призовного віку намагалися незаконно виїхати з України. До жінок, дітей та стариків при перетині кордону - жодних претензій. Якщо чоловік призовного віку, у якого робомбили дім вирішив сйобувати з країни - як вояк він цінності не являє. Бо коли він дремене при першому ж обстрілі, оголить свою ділянку оборони і підведе інших бійців - то проблем буде на порядок більше.
А гроші на хабарі у багатьох з низ находяться. Коли зовсім немає грошей - нехай оформлює договір і з заробітків на Заході виплачує.
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28.03.2022 17:33 Відповісти
ти явно не бізнесмен, якщо хочеш пожиттєву заборону ....от я б, кожного разу, при перетині кордону, у бідь який бік, плату би брав
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28.03.2022 16:54 Відповісти
Є речі важливіші за бізнес. Бо так завербовані кацапами ДРГ будуть як у себе дома шастати.
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28.03.2022 17:15 Відповісти
справді вважаєш що ці малохольні в ДРГ підуть?)))
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28.03.2022 17:29 Відповісти
А Ви вважаєте, що для малювання міток геолокації і фотографування української техніки потрібен полковник Ісаєв з суперподготовкою і мозолями від 20-річного онанізму? Для людей, яким насрати на долю України то просто легкий заробіток.
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28.03.2022 21:22 Відповісти
а ты из окопа пишешь? или у тебя диван на передовой?
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28.03.2022 20:10 Відповісти
Кацапчик Вячеслав з реєстрацією 03.03.2022, біжи вчити українську мову, поки не пізно.
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28.03.2022 21:17 Відповісти
баран ватный подьедь в Киев я тебе харю твою кацапскую подрихтую
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28.03.2022 21:19 Відповісти
Саме російською і пишуть ватні барани.
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28.03.2022 21:23 Відповісти
трепло ты уже выехало в Киев или будешь и дальше из своей пригожинской жопы вещать?
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28.03.2022 21:27 Відповісти
Іди мову вчи, кацапський саатєчєствєннік.
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28.03.2022 21:35 Відповісти
я тебе навчу мови свиня кацапська бот зеленомордый
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28.03.2022 21:38 Відповісти
От бачиш, ти вже перші кроки з вивчення мови зробив. Продовжуй в тому ж напрямі і буде тобі щастя.
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28.03.2022 21:42 Відповісти
бот - я мову знав коли тебе ще на твоiй кацапщинi в живих не було -
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28.03.2022 22:04 Відповісти
І що, за стільки років ти так і не вивчив, як пишеться слово "твоїй"? Яка ганьба!
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28.03.2022 22:17 Відповісти
баран конченный у меня клавиатура вообще латинская
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29.03.2022 00:01 Відповісти
Брехуняка, і як же ти латинською клавіатурою набираєш, наприклад, літеру "щ"?
Скоріш за все, у тебе дві розкладки - кацапська і англійська. Що однозначно вказує якими мовами ти користуєшся. Так що можеш іти за російським військовим кораблем.
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29.03.2022 00:16 Відповісти
**** тупая иди учись в школе компьютерной грамотности
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29.03.2022 03:29 Відповісти
Самі хитродупі проросійські за кілька діб до війни вже здристнули за кордон. З тих, хто кликав рузкій мір, нікого не залишилось. Виходить, що свій рузкій мір вони кликали для нас, а самі чомусь його не хочуть.
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28.03.2022 16:38 Відповісти
Сразу нах... на раССею..
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28.03.2022 16:38 Відповісти
А коли будуть відкриті кримінальні справи на фракцію ОПЗЖ в повному складі, Мураєва, РПЦ і т.д.? Агентів росії в ГПУ, СБУ, ДБР та інших органах? На тих хто привів до нас війну а не на тих хто від неї втікає? В нас не рабовласницький лад й держава не має права насильно заставляти воювати того хто не хоче цього робити!
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28.03.2022 16:40 Відповісти
Рабинович сказав шо контора "ОПЗЖ" закрывается.
/Все ушли на фронт, т.е.-в тыл./
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28.03.2022 16:47 Відповісти
Не понял, в первые дни их тысячи уехало за границу.... и ничего... Пускай прикордонныки оглашают все списки и тогда мы все будем знать масштабы бедствия..
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28.03.2022 17:04 Відповісти
с первого дня военного положения не пускали....
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28.03.2022 17:15 Відповісти
Всего то. Пипец - это ничтожная цифра.

Всего 1700 трусов на всю страну. Хех...
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28.03.2022 17:45 Відповісти
трусов гораздо больше просто эти более тупые
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28.03.2022 20:18 Відповісти
 
 