Понад 1700 чоловіків призовного віку намагалися незаконно виїхати з України, - ДБР

Від початку повномасштабної фази агресії Росії виявлено понад 1700 чоловіків-громадян України призовного віку, які бажали незаконно перетнути кордон країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у Telegram-каналі ДБР.

"З початку активної фази бойових дій Росії проти України та, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, працівники ДБР спільно з Держприкордонслужбою завадили незаконному перетину кордону понад 1700 чоловіків призовного віку", - зазначила вона.

За її словами, факти організації каналів переправлення чоловіків через кордон впродовж минулої доби виявили у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Львівській областях.

За її словами, кримінальні провадження розпочато, зокрема, за фактами державної зради, колабораційної діяльності та інших злочинів.

"Станом на 28 березня вже зареєстровано понад 340 кримінальних проваджень, з яких приблизно 100 – за державну зраду та колабораціонізм. Лише впродовж останньої доби працівники ДБР відкрили 11 кримінальних проваджень за статтею 111 "Державна зрада". Зокрема працівники ТУ Краматорська розпочали кримінальні провадження за частиною 7 статті 111 ... – колабораційна діяльність за фактом переходу на бік російсько-окупаційних військ у населених пунктах на Луганщині стосовно 10 співробітників митниці та правоохоронних органів", - сказала Сап'ян.

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