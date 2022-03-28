Понад 1700 чоловіків призовного віку намагалися незаконно виїхати з України, - ДБР
Від початку повномасштабної фази агресії Росії виявлено понад 1700 чоловіків-громадян України призовного віку, які бажали незаконно перетнути кордон країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у Telegram-каналі ДБР.
"З початку активної фази бойових дій Росії проти України та, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, працівники ДБР спільно з Держприкордонслужбою завадили незаконному перетину кордону понад 1700 чоловіків призовного віку", - зазначила вона.
За її словами, факти організації каналів переправлення чоловіків через кордон впродовж минулої доби виявили у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Львівській областях.
За її словами, кримінальні провадження розпочато, зокрема, за фактами державної зради, колабораційної діяльності та інших злочинів.
"Станом на 28 березня вже зареєстровано понад 340 кримінальних проваджень, з яких приблизно 100 – за державну зраду та колабораціонізм. Лише впродовж останньої доби працівники ДБР відкрили 11 кримінальних проваджень за статтею 111 "Державна зрада". Зокрема працівники ТУ Краматорська розпочали кримінальні провадження за частиною 7 статті 111 ... – колабораційна діяльність за фактом переходу на бік російсько-окупаційних військ у населених пунктах на Луганщині стосовно 10 співробітників митниці та правоохоронних органів", - сказала Сап'ян.
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Як солдати вони цінності не являють, скоріше навпаки.
Я написав - що не всі є воїни, але для деяких "диванних воєнів" треба всіх під ружжо. Такі особи не замислюються що треба якось заробляти гроші, щоб підтримувати економіку, і краще валюту. Якось підтримувати влонтерів, які зараз намагаються допомогти 10млн людей. Тобі на це плювати?
Подивись хо чтрохи далі двох днів. На які гроші та де купувати бронежилети та споряження. Ти думаєш все дається задарма с западу?
А тут "сексизм, гулаги, кріпосте право". Головою думайте, шановний.
А гроші на хабарі у багатьох з низ находяться. Коли зовсім немає грошей - нехай оформлює договір і з заробітків на Заході виплачує.
Скоріш за все, у тебе дві розкладки - кацапська і англійська. Що однозначно вказує якими мовами ти користуєшся. Так що можеш іти за російським військовим кораблем.
/Все ушли на фронт, т.е.-в тыл./
Всего 1700 трусов на всю страну. Хех...