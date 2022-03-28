Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины, - ГБР
С начала полномасштабной фазы агрессии России выявили более 1700 мужчин-граждан Украины призывного возраста, желавших незаконно пересечь границу страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в телеграм-канале ГБР.
"С начала активной фазы боевых действий России против Украины и, согласно закону Украины о правовом режиме военного положения, работники ГБР совместно с Госпогранслужбой помешали незаконному пересечению границы более 1700 мужчинам призывного возраста", - отметила она.
По ее словам, факты организации каналов переправки мужчин через границу за прошедшие сутки обнаружили в Винницкой, Черновицкой, Одесской и Львовской областях.
По ее словам, уголовные производства начаты, в частности, по фактам государственной измены, коллаборационной деятельности и других преступлений.
"По состоянию на 28 марта уже зарегистрировано более 340 уголовных производств, из которых примерно 100 – за государственную измену и коллаборационизм. Только за последние сутки работники ГБР открыли 11 уголовных производств по статье 111 "Государственная измена". В частности, работники ТУ Краматорска начали уголовные производства по части 7 статьи 111 ... - коллаборационная деятельность по факту перехода на сторону российско-оккупационных войск в населенных пунктах в Луганской области в отношении 10 сотрудников таможни и правоохранительных органов", - сказала Сапьян.
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Як солдати вони цінності не являють, скоріше навпаки.
Я написав - що не всі є воїни, але для деяких "диванних воєнів" треба всіх під ружжо. Такі особи не замислюються що треба якось заробляти гроші, щоб підтримувати економіку, і краще валюту. Якось підтримувати влонтерів, які зараз намагаються допомогти 10млн людей. Тобі на це плювати?
Подивись хо чтрохи далі двох днів. На які гроші та де купувати бронежилети та споряження. Ти думаєш все дається задарма с западу?
А тут "сексизм, гулаги, кріпосте право". Головою думайте, шановний.
А гроші на хабарі у багатьох з низ находяться. Коли зовсім немає грошей - нехай оформлює договір і з заробітків на Заході виплачує.
Скоріш за все, у тебе дві розкладки - кацапська і англійська. Що однозначно вказує якими мовами ти користуєшся. Так що можеш іти за російським військовим кораблем.
/Все ушли на фронт, т.е.-в тыл./
Всего 1700 трусов на всю страну. Хех...