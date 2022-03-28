Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины, - ГБР

С начала полномасштабной фазы агрессии России выявили более 1700 мужчин-граждан Украины призывного возраста, желавших незаконно пересечь границу страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в телеграм-канале ГБР.

"С начала активной фазы боевых действий России против Украины и, согласно закону Украины о правовом режиме военного положения, работники ГБР совместно с Госпогранслужбой помешали незаконному пересечению границы более 1700 мужчинам призывного возраста", - отметила она.

По ее словам, факты организации каналов переправки мужчин через границу за прошедшие сутки обнаружили в Винницкой, Черновицкой, Одесской и Львовской областях.

По ее словам, уголовные производства начаты, в частности, по фактам государственной измены, коллаборационной деятельности и других преступлений.

"По состоянию на 28 марта уже зарегистрировано более 340 уголовных производств, из которых примерно 100 – за государственную измену и коллаборационизм. Только за последние сутки работники ГБР открыли 11 уголовных производств по статье 111 "Государственная измена". В частности, работники ТУ Краматорска начали уголовные производства по части 7 статьи 111 ... - коллаборационная деятельность по факту перехода на сторону российско-оккупационных войск в населенных пунктах в Луганской области в отношении 10 сотрудников таможни и правоохранительных органов", - сказала Сапьян.

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