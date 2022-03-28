РФ планує обмежити в’їзд громадянам "недружніх" країн
Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров анонсував обмеження в’їзду для громадян країн, які запровадили проти РФ санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Додатково зараз розробляється проєкт указу президента про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з "недружніми" діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в'їзд на територію Росії", - повідомив Лавров.
Водночас, за його словами, Росія полегшила порядок в'їзду та перебування у країні громадян третіх держав та осіб без громадянства, які опинилися на території України. Захід запроваджений "з метою запобігання загрозі життю та здоров'ю" цих громадян, щоб вони могли безпечно повернутися до рідних країн, пояснив він.
Нагадаємо, раніше російський уряд за наказом Путіна визначив перелік недружніх країн", до якого увійшли Україна, США, всі держави-члени Європейського Союзу та інші.
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може ти у Ізюмі сидиш під обстрілами 3 неділі?
для багатьох українців побіг через мордор у Європу був єдиним шансом на порятунок!!!
Ким Чен Ын становится все человечнее и доступнее на фоне путлера
о горе
нам залишиться тільки світло погасити
https://m.haqqin.az/news/240042
Також видання Haber Global пише, що Вірменія є основним маршрутом перевезення сирійських бойовиків в Україну:
«Найманці Асада збираються на авіабазі Еребуні у Вірменії, а звідти прямують до міста Моздок Північної Осетії. Потім разом із російськими солдатами їх відправляють в Україну»
О ГОРЕ МНЕ ! О ГОРЕ МНЕ !
інакше не писали би х%%ні!
вижу толпы желающих умереть не встать
это невдомек для этого надо иметь трохи серого вещества,а в параше это дифцит?