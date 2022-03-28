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РФ планує обмежити в’їзд громадянам "недружніх" країн

санкції

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров анонсував обмеження в’їзду для громадян країн, які запровадили проти РФ санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Додатково зараз розробляється проєкт указу президента про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з "недружніми" діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в'їзд на територію Росії", - повідомив Лавров.

Водночас, за його словами, Росія полегшила порядок в'їзду та перебування у країні громадян третіх держав та осіб без громадянства, які опинилися на території України. Захід запроваджений "з метою запобігання загрозі життю та здоров'ю" цих громадян, щоб вони могли безпечно повернутися до рідних країн, пояснив він.

Нагадаємо, раніше російський уряд за наказом Путіна визначив перелік недружніх країн", до якого увійшли Україна, США, всі держави-члени Європейського Союзу та інші.

Також читайте: Єврокомісія доручила країнам ЄС анулювати "золоті паспорти" підсанкційних росіян та білорусів

Автор: 

росія (65002) санкції (11790)


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Топ коментарі
+17
с лязгом опускается над рашей железный занавес

Ким Чен Ын становится все человечнее и доступнее на фоне путлера
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28.03.2022 17:47
+15
Ржунімагу)))) Білл Гейтс не відпочине на курортах моря Лаптєвих.
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28.03.2022 17:47
+13
Поспешите))))
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28.03.2022 17:46
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Поспешите))))
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28.03.2022 17:46 Відповісти
а ти, часом, не в окупованій частині України живеш?
може ти у Ізюмі сидиш під обстрілами 3 неділі?
для багатьох українців побіг через мордор у Європу був єдиним шансом на порятунок!!!
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28.03.2022 18:21 Відповісти
с лязгом опускается над рашей железный занавес

Ким Чен Ын становится все человечнее и доступнее на фоне путлера
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28.03.2022 17:47 Відповісти
Ржунімагу)))) Білл Гейтс не відпочине на курортах моря Лаптєвих.
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28.03.2022 17:47 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 17:48 Відповісти
Лучше лошадь признай что ехать на вашу помойку желающих всё меньше и меньше.
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28.03.2022 17:49 Відповісти
А що ж росія тоді людей в Маріуполі викрадає?
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28.03.2022 17:49 Відповісти
Правильно нехер ездить в Воркуту и на море Лаптева!
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28.03.2022 17:49 Відповісти
Всю жизнь мечтали отдохнуть в ******!
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28.03.2022 17:52 Відповісти
Тобто всім, окрім Бєлоруссіі?
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28.03.2022 17:53 Відповісти
Стоп! Ви мені хочете сказати що я не можу поїхати в Іваново
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28.03.2022 17:54 Відповісти
Низя, там местные девицы с низким уровнем социальной ответственности резко расценки подняли на ознакомительные экскурсии по своему телу.
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28.03.2022 18:07 Відповісти
не тiльки. навiть в сранi-рязанi не зможеш.

о горе

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28.03.2022 19:18 Відповісти
Я думав в сизрань поїхати. Ех, ніколи не буває як хочеш
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28.03.2022 19:59 Відповісти
Эх,не попаду в Барнаул((((
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28.03.2022 17:55 Відповісти
Не милуватися європейцям заходом сонця за трухляві бараки та не вдихати на повні груди аромати вигрібних ям. Капець, як це пережити
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28.03.2022 17:55 Відповісти
Одно только плохо: Европа продолжает выдавать визы рашистам. А те летят в Европу через Турцию.
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Тварини, проте who cares?
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28.03.2022 17:56 Відповісти
З в'їздом зрозуміло - просто безкінечна черга бажаючих. Куди важливіше, що виїзд теж закрили. Поки що фінансистам, але вже декілька днів говорять, що ІТ-шників теж це чекає. Вій на болотах вже перевищує санітрано допустимі межі для безпеки слуху.
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28.03.2022 17:59 Відповісти
oй ..ой..ой... гарюшка какое та.... неувидеть нам более красавыци сызрани.....тьху падлы мухосранские
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28.03.2022 17:59 Відповісти
То есть = никому !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 18:02 Відповісти
нехай закриваються взагалі від світу

нам залишиться тільки світло погасити
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28.03.2022 18:04 Відповісти
Армения присоединилась к военной операции России в Украине, предоставив российской стороне лучшее из имеющихся у нее вооружений - современные истребители СУ-30М. Сенсационную информацию обнародовали турецкие СМИ, включая телеканал Haber Global.
https://m.haqqin.az/news/240042

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28.03.2022 18:11 Відповісти
..їх у армяшек було всього чотири. На війні у Карабаху вони боялись їх використовувати... бо більш одного вильоту навряд би зробили... Ну не спалили їх азербайджанці.. спалять наші...
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28.03.2022 19:58 Відповісти
солома@elnazaro777





Також видання Haber Global пише, що Вірменія є основним маршрутом перевезення сирійських бойовиків в Україну:
«Найманці Асада збираються на авіабазі Еребуні у Вірменії, а звідти прямують до міста Моздок Північної Осетії. Потім разом із російськими солдатами їх відправляють в Україну»
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28.03.2022 21:55 Відповісти
..сцикливі армяшки... сцикливі грузини.. сцикливі молдавани.... Я навіть не можу зрозуміти що з цими націями? Ну вірмени відверті вороги і підлабузники рашки. Але грузини чого мовчать? З молдаванами все ясно. Там просто вичікують і не знають.. куди ваги покажуть..Україна чи рашка? Але заборонити транзит зброї через свою територію....це вже ну ніяк не схоже на підтримку. Висновок тому один.... сцяться відверто!!! Але час покаже......
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28.03.2022 23:57 Відповісти
сльози радости мешают мне говорить - не увіжу членина в мавзолеее
О ГОРЕ МНЕ ! О ГОРЕ МНЕ !
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28.03.2022 18:16 Відповісти
сидять тут диванні аналітики, у яких немає родичів на окупованих територіях
інакше не писали би х%%ні!
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28.03.2022 18:23 Відповісти
Ктож терь в подъездах с*ать и с*ать будет?
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28.03.2022 18:28 Відповісти
Кому нужна ваша помойка?...
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28.03.2022 18:31 Відповісти
Кому всрався ваш лаптєстан?!
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28.03.2022 18:56 Відповісти
т.е. последний раз приехать в Мухосранск увидеть и умереть
вижу толпы желающих умереть не встать
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28.03.2022 18:57 Відповісти
Я думаю что эту срань господню,люди будут обьезжать десятой дорогоя,но лошади
это невдомек для этого надо иметь трохи серого вещества,а в параше это дифцит?
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28.03.2022 19:00 Відповісти

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28.03.2022 19:07 Відповісти
Интересно, это ктож к убогим гавноедам собирался-то?
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28.03.2022 19:37 Відповісти
Та хто завгодно!
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28.03.2022 20:09 Відповісти
Орбан.
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28.03.2022 20:13 Відповісти
Було дуже добре, якби «недружні» країни повиганяли до бєніної матері усіх кацапячих громадян зі своїх країн.
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28.03.2022 20:17 Відповісти
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28.03.2022 20:43 Відповісти
Джо, а меня Хачик в туалет не пускает.
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28.03.2022 21:03 Відповісти
 
 