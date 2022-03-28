РФ планирует ограничить въезд гражданам "недружественных" стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал ограничение въезда для граждан стран, которые ввели против РФ санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с "недружественными" действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сообщил Лавров.

В то же время, Россия облегчила порядок въезда и пребывания в стране граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины. Мероприятие введено "в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью" этих граждан, чтобы они могли безопасно вернуться в родные страны, пояснил он.

Напомним, ранее российское правительство по приказу Путина определило перечень недружественных стран, в который вошли Украина, США, все государства-члены Европейского Союза и другие.

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