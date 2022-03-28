РФ планирует ограничить въезд гражданам "недружественных" стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал ограничение въезда для граждан стран, которые ввели против РФ санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с "недружественными" действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сообщил Лавров.
В то же время, Россия облегчила порядок въезда и пребывания в стране граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины. Мероприятие введено "в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью" этих граждан, чтобы они могли безопасно вернуться в родные страны, пояснил он.
Напомним, ранее российское правительство по приказу Путина определило перечень недружественных стран, в который вошли Украина, США, все государства-члены Европейского Союза и другие.
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може ти у Ізюмі сидиш під обстрілами 3 неділі?
для багатьох українців побіг через мордор у Європу був єдиним шансом на порятунок!!!
Ким Чен Ын становится все человечнее и доступнее на фоне путлера
о горе
нам залишиться тільки світло погасити
https://m.haqqin.az/news/240042
Також видання Haber Global пише, що Вірменія є основним маршрутом перевезення сирійських бойовиків в Україну:
«Найманці Асада збираються на авіабазі Еребуні у Вірменії, а звідти прямують до міста Моздок Північної Осетії. Потім разом із російськими солдатами їх відправляють в Україну»
О ГОРЕ МНЕ ! О ГОРЕ МНЕ !
інакше не писали би х%%ні!
вижу толпы желающих умереть не встать
это невдомек для этого надо иметь трохи серого вещества,а в параше это дифцит?