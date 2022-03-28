РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10167 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 978 41

РФ планирует ограничить въезд гражданам "недружественных" стран

санкції

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал ограничение въезда для граждан стран, которые ввели против РФ санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с "недружественными" действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сообщил Лавров.

В то же время, Россия облегчила порядок въезда и пребывания в стране граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины. Мероприятие введено "в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью" этих граждан, чтобы они могли безопасно вернуться в родные страны, пояснил он.

Напомним, ранее российское правительство по приказу Путина определило перечень недружественных стран, в который вошли Украина, США, все государства-члены Европейского Союза и другие.

Также читайте: Еврокомиссия поручила странам ЕС аннулировать "золотые паспорта" подсанкционных россиян и белорусов

россия (95413) санкции (11266)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
с лязгом опускается над рашей железный занавес

Ким Чен Ын становится все человечнее и доступнее на фоне путлера
показать весь комментарий
28.03.2022 17:47
+15
Ржунімагу)))) Білл Гейтс не відпочине на курортах моря Лаптєвих.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:47
+13
Поспешите))))
показать весь комментарий
28.03.2022 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поспешите))))
показать весь комментарий
28.03.2022 17:46 Ответить
а ти, часом, не в окупованій частині України живеш?
може ти у Ізюмі сидиш під обстрілами 3 неділі?
для багатьох українців побіг через мордор у Європу був єдиним шансом на порятунок!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:21 Ответить
с лязгом опускается над рашей железный занавес

Ким Чен Ын становится все человечнее и доступнее на фоне путлера
показать весь комментарий
28.03.2022 17:47 Ответить
Ржунімагу)))) Білл Гейтс не відпочине на курортах моря Лаптєвих.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:47 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:48 Ответить
Лучше лошадь признай что ехать на вашу помойку желающих всё меньше и меньше.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:49 Ответить
А що ж росія тоді людей в Маріуполі викрадає?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:49 Ответить
Правильно нехер ездить в Воркуту и на море Лаптева!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:49 Ответить
Всю жизнь мечтали отдохнуть в ******!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:52 Ответить
Тобто всім, окрім Бєлоруссіі?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:53 Ответить
Стоп! Ви мені хочете сказати що я не можу поїхати в Іваново
показать весь комментарий
28.03.2022 17:54 Ответить
Низя, там местные девицы с низким уровнем социальной ответственности резко расценки подняли на ознакомительные экскурсии по своему телу.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:07 Ответить
не тiльки. навiть в сранi-рязанi не зможеш.

о горе

показать весь комментарий
28.03.2022 19:18 Ответить
Я думав в сизрань поїхати. Ех, ніколи не буває як хочеш
показать весь комментарий
28.03.2022 19:59 Ответить
Эх,не попаду в Барнаул((((
показать весь комментарий
28.03.2022 17:55 Ответить
Не милуватися європейцям заходом сонця за трухляві бараки та не вдихати на повні груди аромати вигрібних ям. Капець, як це пережити
показать весь комментарий
28.03.2022 17:55 Ответить
Одно только плохо: Европа продолжает выдавать визы рашистам. А те летят в Европу через Турцию.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:56 Ответить
Тварини, проте who cares?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:56 Ответить
З в'їздом зрозуміло - просто безкінечна черга бажаючих. Куди важливіше, що виїзд теж закрили. Поки що фінансистам, але вже декілька днів говорять, що ІТ-шників теж це чекає. Вій на болотах вже перевищує санітрано допустимі межі для безпеки слуху.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
oй ..ой..ой... гарюшка какое та.... неувидеть нам более красавыци сызрани.....тьху падлы мухосранские
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
То есть = никому !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:02 Ответить
нехай закриваються взагалі від світу

нам залишиться тільки світло погасити
показать весь комментарий
28.03.2022 18:04 Ответить
Армения присоединилась к военной операции России в Украине, предоставив российской стороне лучшее из имеющихся у нее вооружений - современные истребители СУ-30М. Сенсационную информацию обнародовали турецкие СМИ, включая телеканал Haber Global.
https://m.haqqin.az/news/240042

показать весь комментарий
28.03.2022 18:11 Ответить
..їх у армяшек було всього чотири. На війні у Карабаху вони боялись їх використовувати... бо більш одного вильоту навряд би зробили... Ну не спалили їх азербайджанці.. спалять наші...
показать весь комментарий
28.03.2022 19:58 Ответить
солома@elnazaro777





Також видання Haber Global пише, що Вірменія є основним маршрутом перевезення сирійських бойовиків в Україну:
«Найманці Асада збираються на авіабазі Еребуні у Вірменії, а звідти прямують до міста Моздок Північної Осетії. Потім разом із російськими солдатами їх відправляють в Україну»
показать весь комментарий
28.03.2022 21:55 Ответить
..сцикливі армяшки... сцикливі грузини.. сцикливі молдавани.... Я навіть не можу зрозуміти що з цими націями? Ну вірмени відверті вороги і підлабузники рашки. Але грузини чого мовчать? З молдаванами все ясно. Там просто вичікують і не знають.. куди ваги покажуть..Україна чи рашка? Але заборонити транзит зброї через свою територію....це вже ну ніяк не схоже на підтримку. Висновок тому один.... сцяться відверто!!! Але час покаже......
показать весь комментарий
28.03.2022 23:57 Ответить
сльози радости мешают мне говорить - не увіжу членина в мавзолеее
О ГОРЕ МНЕ ! О ГОРЕ МНЕ !
показать весь комментарий
28.03.2022 18:16 Ответить
сидять тут диванні аналітики, у яких немає родичів на окупованих територіях
інакше не писали би х%%ні!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:23 Ответить
Ктож терь в подъездах с*ать и с*ать будет?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:28 Ответить
Кому нужна ваша помойка?...
показать весь комментарий
28.03.2022 18:31 Ответить
Кому всрався ваш лаптєстан?!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:56 Ответить
т.е. последний раз приехать в Мухосранск увидеть и умереть
вижу толпы желающих умереть не встать
показать весь комментарий
28.03.2022 18:57 Ответить
Я думаю что эту срань господню,люди будут обьезжать десятой дорогоя,но лошади
это невдомек для этого надо иметь трохи серого вещества,а в параше это дифцит?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:00 Ответить

показать весь комментарий
28.03.2022 19:07 Ответить
Интересно, это ктож к убогим гавноедам собирался-то?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:37 Ответить
Та хто завгодно!
показать весь комментарий
28.03.2022 20:09 Ответить
Орбан.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:13 Ответить
Було дуже добре, якби «недружні» країни повиганяли до бєніної матері усіх кацапячих громадян зі своїх країн.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 20:43 Ответить
Джо, а меня Хачик в туалет не пускает.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:03 Ответить
 
 