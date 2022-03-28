Окупанти викрали голову тергромади на Херсонщині

На Херсонщині російські окупанти викрали голову Милівської сільської територіальної громади Олега Яхнієнка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОДА.

"Милівська сільська ТГ – голову Яхнієнко О.В. викрадено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на теперішній час т.в.о. голови - Вікторія Дмитрієва. Громада не газифікована, електропостачання та водопостачання є. З хлібом та борошном проблему вирішують самостійно (підвозиться з Берислава). Дуже потрібні медикаменти (від артеріального тиску та діабетикам II типу), поінформували в ОДА.

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