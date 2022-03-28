Окупанти викрали голову тергромади на Херсонщині
На Херсонщині російські окупанти викрали голову Милівської сільської територіальної громади Олега Яхнієнка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОДА.
"Милівська сільська ТГ – голову Яхнієнко О.В. викрадено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на теперішній час т.в.о. голови - Вікторія Дмитрієва. Громада не газифікована, електропостачання та водопостачання є. З хлібом та борошном проблему вирішують самостійно (підвозиться з Берислава). Дуже потрібні медикаменти (від артеріального тиску та діабетикам II типу), поінформували в ОДА.
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Чергова частина міркувань Пйотра Левандовського. Його висновок заслуговує винесення в заголовок: "В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням"
"Ми вже знаємо, що російська армія йшла не на війну. Ми також знаємо чому. Ключове питання полягає в тому, що сталося чи мало статися, коли росіяни зрозуміли, що все-таки вляпались у повномасштабну війну.
Спочатку напишу, як би виглядало, якби польські Збройні Сили були підготовлені до такої війни. Згідно з доктриною, має бути сформовано щонайменше два стратегічні ешелони. Перший стратегічний ешелон зазвичай ділиться на 2 оперативні ешелони з резервом.
Перший танково-механізований оперативний ешелон (співвідношення танків і транспортних засобів піхоти приблизно 2:1) з численною артилерією, повинен забезпечити вихід на т.зв. оперативний простір, тобто вийти на зазначені рубежі на основних напрямках наступу з метою забезпечення розгортання другого оперативного ешелону. Разом з розгортанням другого оперативного ешелону, над власними військами розгортається парасолька ППО та РЕБ. На цьому етапі командування повинно бути в змозі визначити основні зони опору супротивника, точки тяжіння на театрі боїв (тобто завдання, які потребують першочергової реалізації) і ввести туди резерви першого стратегічного ешелону. Слід зазначити, що і перший, і другий оперативні ешелони мають власне матеріально-технічне забезпечення - як матеріальне (паливо, **********, продукти харчування), так і технічне (евакуація несправного обладнання). У другому оперативному ешелоні вага МТЗ зростає.
На завершальному етапі розгортання другого оперативного ешелону на вже окуповані території вводиться другий стратегічний ешелон. Його завдання полягає в тому, щоб підтримати перший стратегічний ешелон у ключових точках, ізолювати міста, якщо вони досі не штурмувались на цьому етапі бою, убезпечити головні шляхи матеріально-технічного забезпечення військ і розвивати польову інфраструктуру (польові склади, пункти збору пошкодженої техніки, польові ремонтні майстерні) з наземним і протиповітряним захистом. Варто зазначити, що у Збройних Сил РФ залишився ще й третій стратегічний ешелон.
Перший стратегічний ешелон складається з активних (контрактних і призовників) солдатів, доповнених так званим активним резервом, другий - з підрозділів, сформованих із резервістів із «скелетом» з контрактників, а також допоміжних формувань, таких як Росгвардія. Третій стратегічний ешелон формується із старших віком резервістів на найстарішій техніці.
Тепер повернемося до війни, що триває. Росіяни атакували одним стратегічним ешелоном, що складається з двох оперативних ешелонів з резервом. Дії першого оперативного ешелону були успішним, за винятком району ООС. На решті напрямків передові російські угрупування вийшли на оперативний простір, забезпечуючи зручний вступ у бій з'єднань другого оперативного ешелону. Протягом перших трьох днів росіяни щодня проходили по кілька десятків кілометрів. У бій було введено другий оперативний ешелон і, можливо, резерв.
Почала з'являтися інформація про нестачу пального, артилерійських ***********, низький бойовий дух, фотографії покинутої техніки, прострочених харчових пайків тощо. Інформація про загальну нестачу пального через день-два боїв нгавряд чи є коректною. Наявні матеріали показують, що і перший, і другий ешелони супроводжувалися паливними автоцистернами. Звісно, деякі з них були знищені, але росіяни з більшим чи меншим успіхом продовжували атаку на всіх напрямках. Без палива це було б просто неможливо. Дійсно, у деяких бойових груп це паливо закінчилося. На мою думку, це було пов'язано не стільки з поганим плануванням, скільки з вступом у бій з порожніми цистернами. Що сталося з цим паливом? Ну, на мою думку, його просто продали або використовували для обігріву транспортних засобів до вторгнення. Місяці життя в польових таборах в прикордонних регіонах зробили свою справу.
Можна припустити, що росіянам таки довелося економити артилерійські **********. На цьому етапі боїв застосування російської артилерії було відносно малоінтенсивним. Варто пам'ятати, що при виконанні завдань безпосередньої вогневої підтримки на одну 152-мм гаубицю потрібно дві вантажівки *********** на добу. Ще раз: дві вантажівки на один ствол на день.
Щодо техніки, покинутої через технічні несправності або вищезгадану нестачу палива. З незрозумілих мені причин підрозділи другого ешелону не супроводжувались ремонтниками (тобто мобільними ремонтними майстернями та групами евакуації техніки). Вони мали б убезпечити та евакуювати залишену техніку. Чому їх там не було? Я не знаю, доктринально вони мали б бути, і не має значення, чи йшли росіяни на війну, чи на обмежену військову операцію.
Прострочення або відсутність харчових пайків. Це може означати дві речі, причому одна не не виключає іншу. По-перше, корупція досягла непомірних масштабів (заміна продовольчих пайків на складах відбувалась тільки на папері, а гроші клались в кишені інтендантів), а по-друге, росіяни адміністративним рішенням могли продовжити термін дії продовольчих пайків. Дійсно, такі пайки можна споживати ще довго після закінчення терміну придатності - але уявіть моральний дух солдатів, які бачать на упаковці, що пайки давно прострочені.
Моральний дух. До початку операції солдати тижнями жили в умовах, за які тиловиків в цивілізованих арміях однозначно зняли б з посад. Наявні матеріали перших днів війни показують внутрішню частину бронетранспортерів - солдати жили просто в них. І ось, після тижнів такого «існування», солдати дізналися, що йдуть в Україну. І тут не слід вестись на черговий медіа-наратив, поданий першими полоненими: наче їм не сказали, що операція з «визволення» України почалася і вони думали, що ще на навчаннях. Швидше, їм сказали, що це буде ВИГЛЯДАТИ ЯК НАВЧАННЯ. Так чи інакше, морально солдати, а що важливіше - їх командири, не були готові до повномасштабного конфлікту. Звичайно, це спричинило значне падіння і без того низького морального духу. Проте повного й загального розпаду дисципліни не відбулося (в окремих частинах це могло статися, про що свідчать швидкі відставки командирів), бо такі підрозділи або частини просто не могли б атакувати. А росіяни увесь час атакували. Звідси висновок - мораль у російському концепті виглядає інакше, ніж у НАТО. В баченні російських командирів мародерство не руйну