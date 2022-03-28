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В окупованому Генічеську загарбники затримали місцевого депутата

генічеськ

Окупанти затримали депутата Генічеської ради від партії "Слуга народу" Олексія Коновалова.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Коновалова з дружиною затримали на блок-посту окупантів та перевірили документи.

"Військові росії мають при собі списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був в списках, тож його було затримано та перевезено до Вищого професійного училища 17, м.Генічеськ. Зв’язку із депутатом немає. Дружина лишилися на місці, її не чіпали", - пише Соболевський.

Коновалов є директором КП "Комунсервіс" у с.Щасливцеве та відповідає за розв’язання багатьох гуманітарних питань, зазначив він.

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"Також на цей час є інформація щодо можливого викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча, та голови Каланчака Світлани Фоміної. Інформація уточнюється", - додав Соболевський.

Автор: 

окупація (6680) викрадення (818) Генічеськ (38) Херсонська область (5718)


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ОПЗЖ или Слуга Урода -

"какая разница, главное чтоб асвальт по ногами и лампочка вверху...."
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28.03.2022 14:33 Відповісти
Видать ОПЗЖоповцы сдали хотят быть царьками и полицаями на время оккупации.
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28.03.2022 14:33 Відповісти
А може сам пішов?
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28.03.2022 15:13 Відповісти
депутатов не жалко .
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28.03.2022 15:32 Відповісти
 
 