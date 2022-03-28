В оккупированном Геническе захватчики задержали местного депутата
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Оккупанты задержали депутата Генического совета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова.
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Коновалова с супругой задержали на блок-посту оккупантов и проверили документы.
"Российские военные имеют при себе списки интересующих их лиц. Алексей Коновалов был в списках, поэтому он был задержан и перевезен в Высшее профессиональное училище 17, г. Геническ. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее не тронули", – пишет Соболевский.
Коновалов является директором КП "Коммунсервис" в с. Щасливцево и отвечает за решение многих гуманитарных вопросов, отметил он.
"Также на данный момент есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой. Информация уточняется", - добавил Соболевский.
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