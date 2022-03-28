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Декого з викрадених російськими окупантами мерів знайшли мертвими, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю журналу The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві", - розповів він.
Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.
За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.
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Чому американці повинні давати Україні зброю, якщо керівництво України відбирає зброю в українців?!
https://youtu.be/hQIY0w8feLg
Обращение полка «Азов» к России.
«Держи вора!» обычно громче всех кричит сам вор.
Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину.
Сегодня весь мир живёт во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратится на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей "русского мира". Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх.
Единственным оружием в этой борьбе остаётся - Правда.
А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать её.
На переднем краю этой обороны стоит Азов.
Азов - это подразделение Национальной Гвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском.
Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лжывой идеологии.
Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гилеровцы.
Нацизм - это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?
Разница в том, что Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока окупант не уйдет из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью Азова является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков.
Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался.
Полк Азов
@nevzorovtv
Не буде охорони - будуть трупи.