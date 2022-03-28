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Декого з викрадених російськими окупантами мерів знайшли мертвими, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю журналу The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві", - розповів він.

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Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили.

За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.
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Топ коментарі
+26
А ви продовжуйте, продовжуйте набирати їх в полон, жаліти бєдненькіх, плохо адетих, голодающіх практіческі дєтєй. І паритися про женевські конвенції. І проводити перемовини з виродками, які прийшли винищити ваш народ.
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28.03.2022 13:24
+23
Люська Арестовичь, давай нам напой про женевскую конвенцию
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28.03.2022 13:12
+16
Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

Чому американці повинні давати Україні зброю, якщо керівництво України відбирає зброю в українців?!

https://youtu.be/hQIY0w8feLg
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28.03.2022 13:14
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Люська Арестовичь, давай нам напой про женевскую конвенцию
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28.03.2022 13:12 Відповісти
Женевская конвенция распространяется на военнопленных, а у орков-это спецоперация, а попросту терроризм. Какая тут Женевская конвенция.
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28.03.2022 13:35 Відповісти
Він переживає тільки за кацапів,українці їм усім в ОПі пофігу
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28.03.2022 13:48 Відповісти
Что ещё можно ожидать от ипанутой касапско- фашисткой нации.
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28.03.2022 13:12 Відповісти
Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

Чому американці повинні давати Україні зброю, якщо керівництво України відбирає зброю в українців?!

https://youtu.be/hQIY0w8feLg
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28.03.2022 13:14 Відповісти
а ти і далі готовий проводити переговори з вбивцями ? як можно бути таким бовдуром ?
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28.03.2022 13:17 Відповісти
Зараз вся Україна є Азовом
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28.03.2022 13:32 Відповісти
Всегда во всем приходиться разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» - полк «АЗОВ». Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ «АЗОВА» к России. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев. Невзоров

Обращение полка «Азов» к России.

«Держи вора!» обычно громче всех кричит сам вор.
Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину.
Сегодня весь мир живёт во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратится на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей "русского мира". Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх.
Единственным оружием в этой борьбе остаётся - Правда.
А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать её.
На переднем краю этой обороны стоит Азов.
Азов - это подразделение Национальной Гвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском.
Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лжывой идеологии.
Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гилеровцы.
Нацизм - это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?
Разница в том, что Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока окупант не уйдет из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью Азова является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков.
Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался.

Полк Азов
@nevzorovtv
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28.03.2022 13:18 Відповісти
А ви продовжуйте, продовжуйте набирати їх в полон, жаліти бєдненькіх, плохо адетих, голодающіх практіческі дєтєй. І паритися про женевські конвенції. І проводити перемовини з виродками, які прийшли винищити ваш народ.
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28.03.2022 13:24 Відповісти
Мер Чернігова Красавец з народом спочатку та і зараз ,а наш мер Маріка і вся шелупонь ахметкина дернуліще 26.02,зади свої спасати а жителів Маріуполя можна в з Запоріжжя підримувати
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28.03.2022 13:33 Відповісти
Треба організувати охорону мерів, яка б вбивала б терористів на місці при найменшій спробі викрадення
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28.03.2022 14:01 Відповісти
яка охорона мерів на окупованих теріторіях?
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28.03.2022 14:27 Відповісти
А які мери на окупованих територіях?
Не буде охорони - будуть трупи.
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28.03.2022 17:03 Відповісти
 
 