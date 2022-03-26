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Окупанти, ймовірно, викрали мера Балаклії Столбового, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти, ймовірно, викрали мера Балаклії Івана Столбового.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку.

На жаль, досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна!" - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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крок_за_кроком@mykolayovych45
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тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???

"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
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26.03.2022 22:20 Відповісти
странно что здесь еще не опубликовали конченого предателя что сдал город.
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26.03.2022 22:26 Відповісти
"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями"

Чисто кацапський нарратив - і за їх логікою - підійши російські фашисти до міста, почали обстріл - все, "щоб не прикриватися мирними жителями" місто сдається кацапам. Саме про таке вони й мріяли.
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26.03.2022 22:38 Відповісти
Требо при визволенні міст зрадників знищувати.
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26.03.2022 22:33 Відповісти
Після того як наші ідіоти за викраденого мера Херсону віддали російсько-фашистським окупантам декілька військовополонених - цього варто було очікувати, що російські терористи викрадатимуть наших мерів.
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26.03.2022 22:36 Відповісти
Кацапи діють , як терористи , тому що воювати на рівних вони не можуть
і не вміють !

Вони звикли грабувати , гвалтувати , вбивати мирних людей , а військових вони бояться , сцуться і плачуть 😠
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26.03.2022 22:45 Відповісти
 
 