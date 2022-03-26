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Оккупанты, возможно, похитили мэра Балаклеи Столбового, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты, возможно, похитили мэра Балаклеи Ивана Столбового.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи".
К сожалению, до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской громады Николай Сикаленко.
Россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители громад давно показали, что Харьковщина – это Украина!" - отметил он.
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тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???
"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
Чисто кацапський нарратив - і за їх логікою - підійши російські фашисти до міста, почали обстріл - все, "щоб не прикриватися мирними жителями" місто сдається кацапам. Саме про таке вони й мріяли.
і не вміють !
Вони звикли грабувати , гвалтувати , вбивати мирних людей , а військових вони бояться , сцуться і плачуть 😠