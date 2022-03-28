Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, - ДІЯРУ

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові знову потрапила під обстріли окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. В результаті чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що детально оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються в районі розташування цієї ядерної установки.

"В черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - підкреслили в ДІЯРУ.

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