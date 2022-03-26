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Російські окупанти обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, - ДІЯРУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.
Про це у Facebook повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.
"Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки.
Звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - йдеться в повідомленні.
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