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Російські окупанти обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, - ДІЯРУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джерело,нейтронів

Сьогодні ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.

Про це у Facebook повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки.

Звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти обстріляли Харківський університет внутрішніх справ, постраждалих немає, - поліція. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
А ці дібіли ще в чорнобилі окопались в землі радіоактивній. Потім додому вернуться і будуть всіх облучати.
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26.03.2022 21:00
+12
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26.03.2022 21:02
+11
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26.03.2022 21:01
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А ці дібіли ще в чорнобилі окопались в землі радіоактивній. Потім додому вернуться і будуть всіх облучати.
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26.03.2022 21:00 Відповісти
Це якщо вернуться...
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26.03.2022 21:22 Відповісти
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26.03.2022 21:01 Відповісти
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26.03.2022 21:02 Відповісти
безпроводний утюг,Ілон Маск завидудуй молча...
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26.03.2022 21:41 Відповісти
Кому, *****, сейчас приехать и вырвать язык?
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26.03.2022 21:04 Відповісти
Ну приїдь, вирви язика Державній інспекції ядерного регулювання України. Статтю читати не пробував
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26.03.2022 21:11 Відповісти
Все начинается с одного человека. Или ты тоже родился вместе с группой детсада?
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26.03.2022 21:13 Відповісти
Тримай посилання на перше джерело. Чекаю там на твої коментарі із вирваними язиками, "воїн". Під ніком Олег Кущ писатимеш? Якщо ні, то вкажи під яким ніком!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613
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26.03.2022 21:22 Відповісти
Во-первых, в мордокниге я даже не знаю - как сменить ник, поэтому если что-то напишу то только так. Во-вторых ты можешь ждать там моих комментов ровно столько, сколько я захочу. И в третьих - я беспокоюсь за лично свою жопу (ну и еще полтора ляма бродяг), которые сейчас находится в городе Харьков
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26.03.2022 21:29 Відповісти
І це все на що спроможний "воїн" котрий ще сорок хвилин тому писав ось це: Кому, *****, сейчас приехать и вырвать язык? Ходи здоровий, хай щастить!
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26.03.2022 21:43 Відповісти
А ты наверное подумал, что я сейчас в лепешку раздолбусь, чтобы раскрасить лицо татуировками о своих бессмертных подвигах перед набором букав в нике?
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26.03.2022 21:48 Відповісти
Кому, *****, сейчас приехать и вырвать язык?
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26.03.2022 22:08 Відповісти
Ладно, я тебя понял, проехали
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26.03.2022 22:11 Відповісти
Нарешті!
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26.03.2022 22:16 Відповісти
Он прав. После подобной инфы кацапы еще и ракетами туда *банут, а скажут что уничтожили завод по производству ядерных боеголовок. После такого ***** даже сможет заявить, что одна из целей его вторжения достигнута. На порядочность кацапов и их благоразумие рассчитывать точно не стоит.
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26.03.2022 21:19 Відповісти
Друже, ти взагалі не розумієш що таке офіційна інформація...?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613
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26.03.2022 21:25 Відповісти
ти просто подумай трішки перед тим як таке писати. Вони попереджають, тому що ті дебіли не знають навіть, що там знаходиться, скоріше за все наводять якісь недоумки з оплоту, або руского стіля, там у вас такого гімна вистачає, зібрали всих у кого IQ не вище 60, добре, що в Харкові не так і багато таких (але є сам знайомий з декількома моральними виродками). Якби вони хотіли розбомбити ядерну станцію, вони б це вже зробили, aле розуміють, що це останне, що вони зроблять.
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26.03.2022 23:53 Відповісти
Ти звідки, такий грамотний, пишеш? З під розвалин Фукусіми, чи (ні, хай йому грець!) з під чорнобильского саркофагу?
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27.03.2022 00:00 Відповісти
а що прийдеш язик виривати?
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27.03.2022 00:55 Відповісти
Як будеш таке писати, сам відпаде
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27.03.2022 01:03 Відповісти
ну ти тугуватий чувак, проїхали
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27.03.2022 14:06 Відповісти
самоубийцы
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26.03.2022 21:05 Відповісти
А небылица какая-то про центрофуги была??
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26.03.2022 21:05 Відповісти
Байден: "НАТО - оборонительный Альянс, никогда не искавший способа нанести удар по России. Но война с Россией будет долгой, нам нужно готовиться
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26.03.2022 21:06 Відповісти
Он имел ввиду Украино-российскую, я думаю
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26.03.2022 21:09 Відповісти
противостояние запад-россия(ссср) началось задолго до 2014 года
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26.03.2022 21:12 Відповісти
Только Байден пожалуй знает, что он имел ввиду
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Цензор, уберите новость. Большая просьба.
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26.03.2022 21:09 Відповісти
да они потому и вдарили,что точно знали о местонахождении ЯПУ
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26.03.2022 21:13 Відповісти
***, об этом знали вообще все. ***** знать, куда они попали и что из этого вышло
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26.03.2022 21:15 Відповісти
А чего? Вот как раз о таких вещах нужно говорить это угроза. Или про обстрел ЗАЕС тожу нужно было молчать?
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26.03.2022 21:15 Відповісти
Может и надо было, не знаю, я не разведчик
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26.03.2022 21:17 Відповісти
Имена отказавшихся ехать на Украину 12 росгвардевцев опубликовали на официальном сайте Прикубанского районного суда Краснодара.

Их имена разместили 23 марта на официальном сайте Прикубанского районного суда Краснодара. Среди протестующих бойцов были Асташев В., Барбаков А., Белов Д., Гусаров Д., Мишин В., Мкртчян Г., Прилепа И., Руденко Е., Санжаренко М., Сень Р., Тараканов В. и Читав Ф

Первое заседание состоится 29 марта в Прикубанском районном суде Краснодара
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26.03.2022 21:14 Відповісти
А я вам щас расскажу, если бы мы не нанесли превентивный удар по этой установке, я карту принёс, щас пакажу
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26.03.2022 21:14 Відповісти
ка цапи,ви ******* на всю голову!Не буде Харків вас зустрічати з живими квітами,тільки з могильними!
В 1943 році показово повісили 5 фашистів!
Зеленський вас жаліє,а ви дурники цього не поймете до сіх пор.
А то уже б висіли в кожному мікрорайоні міста десятками!
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26.03.2022 21:46 Відповісти
 
 