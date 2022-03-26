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Российские оккупанты обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове, - ГИЯРУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джерело,нейтронів

Сегодня ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.

Об этом в Facebook сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки.

Обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Харьковский университет внутренних дел, пострадавших нет, - полиция. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
А ці дібіли ще в чорнобилі окопались в землі радіоактивній. Потім додому вернуться і будуть всіх облучати.
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26.03.2022 21:00
+12
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26.03.2022 21:02
+11
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26.03.2022 21:01
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А ці дібіли ще в чорнобилі окопались в землі радіоактивній. Потім додому вернуться і будуть всіх облучати.
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26.03.2022 21:00 Ответить
Це якщо вернуться...
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26.03.2022 21:22 Ответить
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26.03.2022 21:01 Ответить
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26.03.2022 21:02 Ответить
безпроводний утюг,Ілон Маск завидудуй молча...
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26.03.2022 21:41 Ответить
Кому, *****, сейчас приехать и вырвать язык?
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26.03.2022 21:04 Ответить
Ну приїдь, вирви язика Державній інспекції ядерного регулювання України. Статтю читати не пробував
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26.03.2022 21:11 Ответить
Все начинается с одного человека. Или ты тоже родился вместе с группой детсада?
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26.03.2022 21:13 Ответить
Тримай посилання на перше джерело. Чекаю там на твої коментарі із вирваними язиками, "воїн". Під ніком Олег Кущ писатимеш? Якщо ні, то вкажи під яким ніком!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613
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26.03.2022 21:22 Ответить
Во-первых, в мордокниге я даже не знаю - как сменить ник, поэтому если что-то напишу то только так. Во-вторых ты можешь ждать там моих комментов ровно столько, сколько я захочу. И в третьих - я беспокоюсь за лично свою жопу (ну и еще полтора ляма бродяг), которые сейчас находится в городе Харьков
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26.03.2022 21:29 Ответить
І це все на що спроможний "воїн" котрий ще сорок хвилин тому писав ось це: Кому, *****, сейчас приехать и вырвать язык? Ходи здоровий, хай щастить!
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26.03.2022 21:43 Ответить
А ты наверное подумал, что я сейчас в лепешку раздолбусь, чтобы раскрасить лицо татуировками о своих бессмертных подвигах перед набором букав в нике?
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26.03.2022 21:48 Ответить
Кому, *****, сейчас приехать и вырвать язык?
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26.03.2022 22:08 Ответить
Ладно, я тебя понял, проехали
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26.03.2022 22:11 Ответить
Нарешті!
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26.03.2022 22:16 Ответить
Он прав. После подобной инфы кацапы еще и ракетами туда *банут, а скажут что уничтожили завод по производству ядерных боеголовок. После такого ***** даже сможет заявить, что одна из целей его вторжения достигнута. На порядочность кацапов и их благоразумие рассчитывать точно не стоит.
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26.03.2022 21:19 Ответить
Друже, ти взагалі не розумієш що таке офіційна інформація...?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613
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26.03.2022 21:25 Ответить
ти просто подумай трішки перед тим як таке писати. Вони попереджають, тому що ті дебіли не знають навіть, що там знаходиться, скоріше за все наводять якісь недоумки з оплоту, або руского стіля, там у вас такого гімна вистачає, зібрали всих у кого IQ не вище 60, добре, що в Харкові не так і багато таких (але є сам знайомий з декількома моральними виродками). Якби вони хотіли розбомбити ядерну станцію, вони б це вже зробили, aле розуміють, що це останне, що вони зроблять.
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26.03.2022 23:53 Ответить
Ти звідки, такий грамотний, пишеш? З під розвалин Фукусіми, чи (ні, хай йому грець!) з під чорнобильского саркофагу?
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27.03.2022 00:00 Ответить
а що прийдеш язик виривати?
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27.03.2022 00:55 Ответить
Як будеш таке писати, сам відпаде
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27.03.2022 01:03 Ответить
ну ти тугуватий чувак, проїхали
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27.03.2022 14:06 Ответить
самоубийцы
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26.03.2022 21:05 Ответить
А небылица какая-то про центрофуги была??
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26.03.2022 21:05 Ответить
Байден: "НАТО - оборонительный Альянс, никогда не искавший способа нанести удар по России. Но война с Россией будет долгой, нам нужно готовиться
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26.03.2022 21:06 Ответить
Он имел ввиду Украино-российскую, я думаю
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26.03.2022 21:09 Ответить
противостояние запад-россия(ссср) началось задолго до 2014 года
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26.03.2022 21:12 Ответить
Только Байден пожалуй знает, что он имел ввиду
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26.03.2022 21:18 Ответить
Цензор, уберите новость. Большая просьба.
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26.03.2022 21:09 Ответить
да они потому и вдарили,что точно знали о местонахождении ЯПУ
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26.03.2022 21:13 Ответить
***, об этом знали вообще все. ***** знать, куда они попали и что из этого вышло
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26.03.2022 21:15 Ответить
А чего? Вот как раз о таких вещах нужно говорить это угроза. Или про обстрел ЗАЕС тожу нужно было молчать?
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26.03.2022 21:15 Ответить
Может и надо было, не знаю, я не разведчик
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26.03.2022 21:17 Ответить
Имена отказавшихся ехать на Украину 12 росгвардевцев опубликовали на официальном сайте Прикубанского районного суда Краснодара.

Их имена разместили 23 марта на официальном сайте Прикубанского районного суда Краснодара. Среди протестующих бойцов были Асташев В., Барбаков А., Белов Д., Гусаров Д., Мишин В., Мкртчян Г., Прилепа И., Руденко Е., Санжаренко М., Сень Р., Тараканов В. и Читав Ф

Первое заседание состоится 29 марта в Прикубанском районном суде Краснодара
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26.03.2022 21:14 Ответить
А я вам щас расскажу, если бы мы не нанесли превентивный удар по этой установке, я карту принёс, щас пакажу
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26.03.2022 21:14 Ответить
ка цапи,ви ******* на всю голову!Не буде Харків вас зустрічати з живими квітами,тільки з могильними!
В 1943 році показово повісили 5 фашистів!
Зеленський вас жаліє,а ви дурники цього не поймете до сіх пор.
А то уже б висіли в кожному мікрорайоні міста десятками!
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26.03.2022 21:46 Ответить
 
 