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Российские оккупанты обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове, - ГИЯРУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.
Об этом в Facebook сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки.
Обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", - говорится в сообщении.
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